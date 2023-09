RAMOS MEJÍA: ¿TRAPITOS VIOLENTOS Y MANTEROS BUCHONES?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace unos días entrevistamos a Daniel Bracamonte, referente vecinal de “Vecinos en Alerta”, sobre una nota que presentó ante el titular de la Comisaría La Matanza Noroeste 2° – Ramos Mejía, Crio. Norberto L. Bravo solicitando medidas concretas para mejorar la seguridad en la localidad. Obviamente el pedido no prosperó ni se le hizo mucho caso a lo solicitado ante los últimos casos de inseguridad en la zona (https://www.el1digital.com.ar/policiales/ramos-mejia-golpearon-a-la-empleada-de-una-vinoteca-durante-un-intento-de-robo/).

La nota se centraba en la cuestión de los denominados “Trapitos” y “Manteros” que se ubican en la zona bancaria de la localidad que hace bastante tiempo exceden todo tipo de tolerancia.

Las salideras bancarias han aumentado considerablemente por la presencia de los “trapitos y manteros” y sin ir más lejos y siendo bien categórico: la presencia de los trapitos y manteros se debe, única y exclusivamente, a una decisión de la policía bonaerense que está ubicada a escasas cuadras de la mencionada zona bancaria y no patrulla; es más, ni siquiera hace acto de presencia.

Curiosamente los manteros laburan en horario bancario, pero los trapitos son una presencia más constante en la zona y al llegar la tarde – noche directamente se adueñan de Avda. de Mayo y zonas aledañas.

Los trapitos, al momento de estacionar en la calle, te abordan y ya te marcan la tarifa; lo único que podés decir es que le pagas cuando volvés. Si no aceptas la tarifa que te marcan mejor anda a estacionar a otro barrio.

El accionar de los trapitos está bajo la órbita de la policía: ellos siempre están porque “recaudan para la bonaerense”. Nosotros intentamos dialogar con el titular de la Comisaría La Matanza Noroeste 2° – Ramos Mejía, Crio. Norberto L. Bravo, pero no nos dieron ni un cachito de bola.

“Los cobani pasan todos los días a llevarse la de ellos y su parte es la mayor de la que juntamos” fue una de las pocas frases que logramos rescatar de unos de los trapitos que estaban laburando sobre Avda. de Mayo.

En más de una oportunidad le he cargado el sayo (Es una frase que suele aplicarse en el momento en que se hace una reprimenda o llamado de atención, sin mencionarse quién es el destinatario, por eso se la deja flotando en el ambiente para que el interesado la interprete. El sayo era un vestido sin botones que cubría desde el cuello hasta las rodillas) al municipio por algunos hechos de inseguridad, pero en esta oportunidad, les aseguro, que “la cana se corta sola”; “la que junta con los trapitos y los manteros es toda para la bonaerense”.

Algunos funcionarios municipales, que hemos señalado en notas anteriores (https://semanarioquintopoder.com/inseguridad-y-corrupcion-los-chorizos-al-poder/), se “mandan sus negociados” amparados en “estos climas de inseguridad” y colaboran con la bonaerense en la “generación de estos climas inseguros que suelen azotar el distrito”.

Últimamente andaban “escondidos o calmados”, pero ahora “saltaron (o asaltaron las arcas municipales) con la contratación directa de una nueva agencia privada de seguridad (para proteger objetivos municipales) que en lugar de cobrar $2000 la hora de trabajo de sus agentes de vigilancia como venían haciendo, subieron a $6000 por la misma tarea”; ¿qué funcionario o funcionarios estarán haciendo el negocio?

“ESTAMOS HARTOS DE LA IMPROVISACIÓN”

Como mencionamos al principio de la nota, entrevistamos a Daniel Bracamonte, referente vecinal de “Vecinos en Alerta”, sobre una nota que presentó ante el titular de la Comisaría La Matanza Noroeste 2° – Ramos Mejía, Crio. Norberto L. Bravo solicitando medidas concretas para mejorar la seguridad en la localidad.

QP: ¿cuál fue la razón que lo llevó a presentar notas ante el comisario de Ramos Mejía?

DB: “Luego de varios años de trabajo observando los problemas que se viven en torno a la inseguridad y escuchando a nuestros vecinos sus vivencias es que trabajamos con esos datos realizando mapas delictuales y cuáles son las actividades delictivas más corrientes y que son de fácil solución y por lo tanto las respuestas deberían ser inmediatas y el vecino debe poder ver y vivir esos cambios en la vida cotidiana. En caso de que ni siquiera puedan resolver algo mínimo es que se cae de maduro entonces que deben renunciar o ser removidos. Estamos hartos de la improvisación y ya no hay más plafón ni tolerancia a la falta de compromiso por parte de quienes deben ocuparse de mejorar nuestro entorno, aun así, acercamos ideas, si no son tomadas en cuenta queda en evidencia la falta de decisión política para atender los reclamos de los vecinos.

QP: Los trapitos y manteros en las zonas bancarias de ramos mejían, ¿están generando inconvenientes?

DB: “Esto es lo que quieren imponer, un relato. No es así. No estamos en contra de quien se gana la vida ajustado a derecho y sin perjudicar la vida de los demás. Los derechos personales terminan cuando se chocan con el de otros y en este caso choca con los intereses de una comunidad. En el particular de lo reclamado, la actividad de manteros en zonas bancarias trae concentración de personas, reducción del espacio público y si, lamentablemente, delincuentes o bandas delictivas se entremezclan para hacer salideras bancarias, también se observa que como mínimo un cliente de banco puede estar una hora en el mismo, es ahí donde entran en escena las bandas que utilizan los inhibidores de alarmas y abren los autos sustrayendo efectos personales del vecino. Sin mencionar también que hay en este punto una muestra más de ausencia del estado al tratarse muchas veces de un delito federal y que nadie parece querer encararlo. Es notorio y de público conocimiento que detrás de los manteros de venta de indumentaria hay organizaciones de talleres clandestinos y trabajo esclavo, claramente estos existen porque la policía es ineficaz o no tiene interés en trabajar para desmantelar estas organizaciones, de un modo u otro, por acción u omisión son responsables, les guste o no. Y acá volvemos a marcar la improvisación de un Ministro de Inseguridad, más afín a los medios de comunicación que traer soluciones a los vecinos. Se están dando robos muy violentos a metros de su oficina, que quien quiera le ponga un título a esto, yo lo llamó fracaso si tengo que pensar positivamente, porque las otras explicaciones ya son de tenor en la que corresponde una denuncia penal al Ministro. Le recuerdo que soy uno de los pocos ciudadanos que he hecho una denuncia penal contra el secretario del Ministro y que la justicia y el poder han dejado en las aguas del olvido”

QP: ¿Se han producidos hechos de inseguridad en la zona bancaria u otros hechos delictivos?

DB: “Todo el tiempo y desde hace mucho tiempo. Es cuestión de leer los grupos vecinales que conducimos. Con respecto al tema de los trapitos sucede lo mismo. Es de conocimiento público que estas personas estarían bajo el manto cobertor de las barras bravas de clubes de la zona, creo que, si se hace un trabajo de identificación, más de uno tiene asuntos pendientes con la justica. Es habitual recibir mensajes y publicaciones de vecinos donde son maltratados verbal y físicamente si se niegan a pagar sumas que dependiendo del día y la hora el tarifario les indica. Es inadmisible que ante un hecho claramente de flagrancia la policía no actué per se (Expresión latina que significa ‘por sí mismo’ o ‘en sí mismo’), tal vez tengan que ver con ser parte del problema, tal vez se trate entonces de hechos de corrupción lo que agrava aún más la situación. A esto se suma que el vecino no hace las denuncias y por lo tanto lo que no se cuenta no existe y es un grave error. Soy consciente que muchas veces hay mañas por parte de los comisarios en la demora de tomar las denuncias para no hacer estadística y que el vecino desista de hacer la misma, o directamente se les indica que deben ir a fiscalía, lo cual entorpece aún más a la víctima, que acaba de pasar un mal momento. Otra de las muestras de la falta de decisión política de atacar estas situaciones, muchas veces se observa que vivimos en una especie de anarquía y anomia y ahí es donde nuestra convicción de cambio de lo que está mal por lo que está bien aparece en escena, y el discernir entre lo que está bien o mal no lo decido yo, es cuestión de si se está a derecho o no. Mire, solo hay una manera de hacer las cosas y es hacerlas bien”

QP: ¿Qué le solicitaron al comisario?

DB: “En esta primera visita se le pidió lo básico, que cumpla con el lógico pedido inmediatamente. A lo que se agrega el pedido de presencia policial ante el accionar de los denominados pungas que cada vez son más los hechos que padecen los vecinos. Si no se puede cumplir con esto básico, que cada uno saqué sus conclusiones y que la justicia actué. Claro esta que esta solicitud se le canalizo al Ministro de Inseguridad a través del comisario, no hubo un pedido expreso, pero se entiende hay una cadena de comunicación y reunión semanal en el que estoy seguro se incluyó este tema. El jefe Departamental, el Crio. Urus no está exento de dar respuestas, comenzando por un llamado para una reunión personal, pero ya no para saber sobre el tema sino para explicar qué medidas piensa tomar en virtud de llevar paz a los vecinos. En el mismo sentido, si tampoco él puede dar respuestas a un conflicto básico, entonces no está siendo eficiente y debería dejar el cargo. Y repito estamos hablando de lo básico. No somos naif y sabemos y lo hemos planteado, que no nos sirven los controles en avenidas solo para las cámaras o spots de campaña. Necesitamos que los controles sean dinámicos y dentro de los barrios y no habrá entonces mejor campaña que comunicarle a la ciudadanía que se detuvo a tal y a cuál gracias a los controles”

QP: ¿Han visto un accionar diferente de la policía luego de sus reclamos?

DB: “Absolutamente no, caras tensas, pero hasta la fecha no ha cambiado nada, es más parece aún peor. El fin de semana unos delincuentes en moto se cansaron de robar TODO EL DIA en Ramos Mejía y no fueron detenidos, ¿qué nombre le ponemos a eso? Tengo muy en claro que las decisiones muchas veces no dependen del Comisario, hay una cadena de mando y es acá donde vuelve a aparecer la figura del Ministro de Inseguridad Ineficiente e improvisado como mínimo, a lo que se le suma un gobernador que pareciera haber estado ausente desde que asumió su cargo. No pueden estar desconectados de lo que sucede en su lugar de trabajo, las calles de los barrios bonaerenses”

QP: ¿Le solicitó algo más a las autoridades policiales?

DB “Pedí que se transmitiera la necesidad de que se cumpla con la cuadricula con un móvil policial, para recortar los tiempos de respuesta y, en la medida de lo posible, hacer prevención delictual, que debería ser el objetivo mayor, pero ya ni pedimos eso. Al menos queremos que se comience con la verdadera batalla contra la inseguridad y su hermano gestor el narcotráfico. No es posible que un móvil policial que debería estar haciendo prevención, este parado más de media hora en el cierre de un supermercado chino en la calle Medrano. Acá falla el operador de AVL, el Jefe del Comando que no sabe dónde están sus patrullas o hay un negocio de unos pocos en desmedro de la paz y muchas veces la vida del vecino, al menos es lo que se desprende ante tanta ineficacia traducida en Inseguridad. Necesitamos un compromiso sincero por parte de las autoridades policiales”.