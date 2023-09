Dialogamos con Daniel Dauria, Delegado municipal de San Justo, ciudad cabecera del distrito. Dauria lleva poco tiempo al frente de la delegación, pero sin sacarle mano a nadie ni exagerar su trabajo, se lo ha visto muy activo desde el momento que comenzó con este desafío.

QP: ¿Y cómo han sido estos cuatro meses gestionando? Viniendo del sector privado, como es el caso suyo

DD: “Para mí me resulta un aprendizaje muy interesante de cómo se maneja la gestión pública municipal. Es un desafío interesante, un desafío que asumo con una gran responsabilidad y que en el día a día vamos aprendiendo. Es un aprendizaje constante y permanente de cómo gestionar los recursos que el municipio tiene para llevar a los vecinos y que a veces, en la traba burocrática, tardan un poco más.”

QP: ¿Es mucho la carga burocrática?

DD: “Sí, porque tenés mucha carga burocrática, pero no es solo en La Matanza, sino que en toda la provincia producido por la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades). Uno en el mundo privado está más acostumbrado a decir, bueno, uno más uno es dos, vas y lo terminas. Acá digamos, cuando tenés que llevar algo al territorio, tenés que a veces consultar con muchas personas en las cuales tienen criterios totalmente diferentes, diferentes miradas, que uno diría las diferentes miradas enriquecen, digamos, el producto final y a veces entorpecen. Eso es lo que pasa. A veces, digamos, las muchas miradas son tan disímiles, tan diferentes que, digamos, se queda en el camino la posibilidad de llevarle un recurso, un pedido al vecino, a veces se queda en el camino por esta cuestión, a veces, de tantas miradas para no resolverlo.”

QP: ¿Cómo fue esta experiencia de gestionar en un año electoral? Acabamos de terminar las PASO, ya estamos en camino a las generales.

DD: “Yo creo que la mejor, desde mi punto de vista, de mi opción, de mi visión, creo que la mejor forma de capitalizar electoralmente es a partir de la gestión; es decir, la mejor campaña es una buena gestión. Creo que una buena gestión lleva a que la gente no pueda pensar en otro candidato que no sea el candidato que le resuelve las cosas. Si vos le das la gestión, le resolvés las cosas cotidianas, las cosas en las cuales, entiendo que hay cosas que son más macros que nosotros no podemos resolver, aunque el Estado municipal está presente en aquellos lugares que no le corresponden, pero está presente. Pero creo que cada acción desde la gestión que se resuelve de forma positiva, esa gente, cuando vos la convocas o la llamas, está totalmente a favor de lo que vos venís haciendo. A veces la gente siente, o se decía por lo menos desde hace un tiempo, la falta de escucha, no se escuchaba al vecino, no se decía. Y a veces hay cosas que realmente cuesta resolverlas, lleva tiempo resolverlas, pero como vos te sentas a escucharlas y le des la posibilidad de que la gente se explaye en aquellos problemas que tiene. Es una visión sumamente positiva para el vecino.”

QP: Usted es delegado de la ciudad cabecera del distrito, supongo que ha ido por los distintos barrios y ha hablado con la gente de las problemáticas. ¿Qué visión tiene el vecino del intendente Espinoza?

DD: “Mirá, en un primer momento vos ves que es un poco resistida la figura. Es un poco resistida la figura del intendente en algunos barrios, de los barrios nuestros. Mucha gente no tiene ese contacto que necesita. Que el intendente baje a hablar, como lo estuvo haciendo en campaña, que baje a los clubes, que baje a los barrios, que la escuche. La gente es un poco, a veces la diferencia que tiene con el intendente tiene que ver con que no lo nota presente, no está. Llega a un lugar muy elevado y la gente sabe que es un vecino más. La gente sabe que es un vecino más.”

QP: Cuando Fernando va y se sienta con ellos, ¿la cosa cambia?

DD: “Cuando Fernando va y se sienta con el vecino, vos lo ves que por ahí el vecino entró enojado, nosotros participamos de estas famosas burbujas, y realmente cuando se hizo la convocatoria nos dijeron que venga la gente con la problemática que venga. Porque a veces vos decís, no, la gente es un grupo cerrado. No, la gente fue con la conflictiva, incluso con disidencias. Y entra enojada y sale con una foto con Fernando. Entra enojada y se lleva la foto. Y a veces te sorprende, porque por ahí nosotros veníamos meses trabajando con una gente que decía de todo, y cuando va, le damos una charla. Obviamente gente que pueda dialogar con respeto siempre, siempre basada en la crítica constructiva, en el pedido respetuoso. Y entró enojado y salió con la foto. Creo que cuando uno va a hacer una campaña es esto. Yo creo que un intendente cercano, un intendente que sabe que es un vecino más de La Matanza, un vecino que quiere La Matanza, porque nadie puede dudar que Fernando ama La Matanza, como la mayoría de los matanceros, nadie puede dudar de eso. Pero creo que sí, por ahí lo que la gente pide es un Fernando que pueda caminar por la calle, un Fernando que vaya a un restaurante local, que vaya, que pueda andar tranquilamente, que pueda caminar por cualquier parte del distrito tranquilamente.”

QP: La Matanza es tan grande, tan poblada y tan demandante, que a veces es complicado.

DD: “ No, pero yo creo que en la figura de los delegados, si un buen trabajo de las delegaciones, que son en muchos casos casi minis municipios, donde vos haces el trabajo de llevar la gestión y acompañar al intendente, tranquilamente el intendente podría bajar en cualquier ciudad y poder conversar con los vecinos, poder conversar con el comerciante, poder conversar con la gente, escuchar lo que la gente te dice, que muchas veces lo que la gente lo único que quiere es escuchar al intendente, verlo cerca y ver que es una persona que no está por encima de nadie, sino que es una persona más con una responsabilidad inmensa, realmente la responsabilidad de llevar el destino de un distrito como este no es una responsabilidad mínima. Estamos en la gestión, vos ves la gestión que el intendente hace para arriba, con la provincia, con la Nación, está siempre discutiendo y peleando, trayendo cuestiones para nuestro distrito, que eso es real, la cantidad de obra. Pero a veces esa gestión hace que se aleje del vecino común que quiere saludarlo y quiere verlo. Y no quiere verlo solamente en un afiche, no quiere solamente verlo en un afiche plasmado o en un pasacalle, quiere ver al intendente de carne y hueso, de ser humano.”

QP: Usted es delegado de la ciudad cabecera en la cual se supone que están todos los servicios, está todo hecho, ¿con qué realidad se ha encontrado? Creo que las grandes obras están hechas, pero ¿cuál es la realidad?

DD: “Mirá, acá el vecino, si vos tenés que hacer un ranking de necesidades, primero te va a pedir un poco más por la seguridad. El gran desafío que tiene la gestión a futuro es la inseguridad. El vecino tiene ese miedo, y es un miedo real, porque permanentemente te llegan, hoy con las cámaras te llegan videos de los diferentes barrios que están permanentemente en el saqueo, en el robo, es intranquilidad, no te va a pedir un asfalto, te puede pedir una luminaria, ve los leds y lo que te pide es la reconversión, muchísima reconversión, quiere más led, más iluminación, pero básicamente está en eso, tenés política, para los comerciantes tenés política, hoy se anunciaron hace poco unas medidas que tienen que ver con las exenciones de tasas para nuevas habitaciones, de lo que tiene que ver con las construcciones, acá hay un acompañamiento, los emprendedores, los que arrancan también tienen subsidios, en muchos casos no reembolsados, o sea, hay políticas que llegan, pero no te piden las grandes cosas, se pidieron la obra hidráulica que se está haciendo en Ilia, que se está haciendo, que era una cuestión de que había algunas zonas abnegadas ante la lluvia, pero nosotros tenemos el trabajo que se está haciendo en las plazas que es fabuloso, la gente lo agradece muchísimo, es un buen lugar de encuentro, lo que se está haciendo con los juegos infantiles, también se agradece, la gente te lo pide, te lo ve, la gente lo disfruta, pero eso es lo que te pide, digamos, la gente de los barrios, más de San Justo, yo creo que lo que siempre decimos, a San Justo tenemos que llevarla a que sea un poco el reflejo de lo que toda La Matanza quiere, que sea la ciudad de lo que toda La Matanza quiere, que tenga todo lo que nosotros tenemos y aquellas cositas que van faltando que se van haciendo. Hoy hay muchos pedidos también con el ordenamiento del tránsito, a veces hay calles que tienen tres manos, como el caso de Marcón, lo cual dificulta un poco la circulación, hay que transitarlo, lo que digo es que hay que transitarlo, la gente a veces ve en el tránsito una cuestión más punitiva que digamos de ordenamiento, entonces por ahí se siente un poco como que salen los chicos del colegio y están los agentes de tránsito haciendo multa a los padres que dejan el auto a la vuelta para levantar un pibe un día de lluvia, entonces digamos por ahí, esa es un poco la cuestión, que a veces vos trabajas mucho y a veces ese trabajo que se hace se dilapida en medidas que tienen que ver con eso.”

QP: ¿Cómo es pasar de trabajar en el sector privado al público? Usted no viene de una empresa chiquita, viene de una empresa importante y supongo que ha dejado muchas cosas para dar este paso adelante, ¿se arrepiente?

DD: “ No, no, para nada, para nada, yo hoy agradezco la posibilidad que me dio el intendente de estar ocupando este lugar, en esta ciudad que yo nací y amo y quiero lo mejor para esta ciudad, para toda La Matanza; entiendo que es necesaria una vocación de servicio, tenés una vocación de servicio para el empleo público, si uno lo toma como un trabajo más, realmente no vas a tener la capacidad ni la eficacia de poder estar al servicio del vecino, al fin y al cabo es una vida al servicio de tu vecino, y cuando vos caminas por la calle la gente te pregunta, te dice, te pide y te agradece también, creo que un poco esa es la función. En el mundo privado yo salté primero al centro de comerciantes, estoy todavía como presidente, nosotros veníamos trabajando mucho con el sector comercial y haciendo mucho más allá del sector comercial, porque siempre hay demanda que tiene que ver con cuestiones que no tienen que ver con el comercio, y creo que esto es una posibilidad muy interesante de poder llevarle a los vecinos, muchos de ellos que han confiado en nuestra empresa en muchos años, creo que llevarle el servicio público y llevarle la tranquilidad para que puedan tener una mejor calidad de vida, lo que nosotros queremos. Yo nací en esta ciudad, vivo en esta ciudad, mis muertos están en esta ciudad, mis hijos están acá y van a seguir estando, entonces creo que sin este compromiso y la participación ciudadana, que es algo que nosotros en la delegación municipal pedimos, la participación ciudadana, que no es solamente el hecho de pararse de la vereda en la frente y quejarse y decir, a veces es necesaria la visión del vecino, es necesaria la colaboración, y cuando vos lo pedís con respeto, el vecino entiende que tiene que ser parte de una sociedad y parte de la construcción, que pueda participar, entonces creo que es fundamental que el vecino participe y se acerque desde la crítica, pero siempre de una construcción, de una construcción positiva.”

QP: Hace dos años usted estaba como candidato a concejal y cuando se terminó lo de la interna, usted fue el primero en decir que el que gana conduce, el que pierde acompaña, y en ese momento se abocó un poco a acompañar al intendente en la campaña electoral. Hoy desde el punto de funcionario, ¿lo votaría a Fernando Espinoza?

DD: “Totalmente, creo que es nuestra mejor opción, creo que las propuestas y los proyectos que Fernando Espinoza y su gabinete proponen son las mejores, creo que es un matancero de pura cepa, es un tipo que se preocupa por el vecino, y a veces lo que nosotros, una de las cuestiones que a veces reclama el primer cordón es decir pero nosotros pagamos los impuestos, y justamente, gracias a que hay un intendente que distribuye recursos de las zonas más poderosas o más pudientes, distribuye los recursos a los lugares donde más se necesitan. Entonces cuando vos ves un chico que se lleva una tablet para estudiar y tiene internet gratuita, o cuando ves un chico que va a un colegio y por ahí la casa no tiene la comida y el colegio se lo da, se lo provee, creo que ahí es donde verdaderamente entendés la magnitud de lo que es La Matanza y la magnitud de tener un intendente que tiene esa visión, porque a veces cuando uno recorre solamente el primer cordón, vos crees que La Matanza es el primer cordón, pero cuando vos empezás a escuchar y ver dónde van los recursos, cuando empezás a darte cuenta que realmente cuando se habla de justicia social no hay otra visión que hablar del peronismo, por eso nunca estuve dentro de otro espacio, no estuve dentro de otro espacio que no sea del peronismo, más allá de poder haber participado en una interna o no, creo que siempre es el peronismo el que puede llevar estas herramientas de justicia social donde más necesitan, o sea, es un gobierno que no descarta a nadie, no descarta gente, la suma, la suma, le busca la vuelta, obviamente que faltan un montón de cosas, pero creo, estoy convencido de que el único que puede llevar esas demandas a lugares más populares es un gobierno peronista, en este caso encabezado por Fernando Espinoza.”