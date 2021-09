“ESTAMOS VIVIENDO UNA TRANSFORMACIÓN EN LA MATANZA, QUE LA OPOSICIÓN SIGA CRITICANDO MIENTRAS NOSOTROS SEGUIMOS HACIENDO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mario Stella, pre candidato a Concejal de la lista del FDT matancero, en su actualidad conduce la Agrup. ‘Josefina”Coca” Sosa’, y es Coordinador General en la delegación de G.de Laferrere. Stella habló de la importancia de la militancia de la localidad, y de la transformación que se viene para la localidad con las nuevas obras en ejecución, más todo el trabajo que se está realizando en este año electoral, esto nos decía:

QP: Stella nuevamente acompañando en la lista como pre candidato a Concejal a Fernando Espinoza

MS.: “Si la verdad es algo que no esperaba, si bien como militante es un honor estar en estar en la lista, todo militante sueña con poder ocupar un espacio de estas características, y trabajar para la gente. Nosotros siempre recorremos los barrios, estamos en el territorio día a día, y esto no es solo una satisfacción personal, todos los compañeros de la agrupación que están trabajando hoy en la campaña, y antes y durante la pandemia, lo viven con mucha alegría y entusiasmo”

QP: ¿Se trabajo mucho con la pandemia, su agrupación no paró?

MS.: “Desde que arranco esta pandemia que azota al mundo los compañeros y compañeras de la agrupación estuvieron a la altura de las circunstancias trabajando codo a codo, y como dice nuestro líder indiscutible, el Gral. Perón: donde hay una necesidad ahí es el lugar de un peronista de bien, y con la agrupación estuvimos al pie del cañón y lo seguimos haciendo, trabajamos codo a codo con todos los compañeros de las distintas agrupaciones del territorio. Somos peronistas y siempre vamos a estar al servicio del vecino, del pueblo, esto es y seguirá siendo así, no sabemos hacer otra cosa, trabajamos con los bancos, con las escuelas, y en donde hiciera falta una mano, acá siempre hubo compañeros y compañeras dispuestos a dar una mano solidaria, trabajamos en el detectar cuando todavía no sabíamos el alcance de este virus, fue una experiencia enriquecedora para todos, bajo la directiva precisa de nuestro conductor el intendente Fernando Espinoza, que hoy encabeza la lista de concejales, la cual estoy orgulloso de acompañarlo”

QP: ¿Hoy que tareas están realizando con sus compañeros de la agrupación “Josefina ‘Coca’ Sosa”?

MS.: “Estamos realizando tareas de limpieza en la localidad, tenemos un pequeño obrador, realizamos pintada de cordones, militando el territorio, estando al lado del vecino, colaborando con el embellecimiento y ordenamiento de la localidad, también estamos trabajando con la campaña política, realizando rastrillajes, realizando los preparativos para la fiscalización, para las elecciones donde tenemos un compañero que con su experiencia y sabiduría prepara a los más jóvenes, Hugo Fontan, es casi como un padre para todos los jóvenes de la agrupación, y realiza un trabajo excepcional, también estamos con las mesas de padrones, donde también le regalamos un barbijo al vecino, esto es posible gracias al concejal “choper” Valdez quien nos dono una gran cantidad de barbijos para la gente, a cada vecino que se acerca a pedir su lugar de votación o la boleta, le regalamos un barbijo, después todo lo que venimos realizando durante todo el año con la agrupación, que estar al lado del vecino que necesita algo, somos una agrupación de puertas abiertas”

QP: Ud. es coordinador general de la delegación de Laferrere ¿cómo es esta relación con la gente y el trabajo en sí?

MS.: “Con la gente de la localidad, con los vecinos es una relación muy buena, tengo una relación muy importante con el delegado que es el que conduce el espacio de la delegación, y realizo mi tarea que es coordinar el reclamo de la gente, de los vecinos, los pedidos y las inquietudes del vecino, se lo pasamos al delegado que coordina y articula con cada área para poder solucionar la demanda de la sociedad, de nuestros vecinos”

QP: Stella ¿qué recibe del vecino de Laferrere?

MS.: “En lo último que estábamos teniendo contacto puerta a puerta con el vecino es en el plan de vacunación haciendo rastrillajes, hoy el 80% de la población de La Matanza esta toda vacunada, y agradece a nuestro presidente, a nuestro gobernador y vice gobernadora, y a nuestro intendente el poder vacunarse, el vecino de La Matanza es muy agradecido, y en particular el vecino de Laferrere, que es una localidad tan extensa, con una particularidad, en Laferrere se respira peronismo, y la localidad lo demuestra elección tras elección, y esta no va a ser la excepción, nuestros vecinos van a responder con su apoyo en las urnas, es lo que nos transmiten día a día”

QP: Este gobierno municipal es muy criticado por la oposición, ¿tiene algo para decir?

MS.: “Hablar de los 4 años de Macrismo es inútil, todas sabemos que pasó, justo cuando empezábamos a poner las cosas en orden, se nos vino la pandemia encima, hoy estamos con un alto porcentaje de vacunación en la población contra los peores pronósticos, nuestro intendente consiguió obras para nuestra localidad y el distrito, nunca antes pensada, estamos viviendo una transformación en La Matanza, que la oposición siga criticando mientras nosotros seguimos haciendo asfaltos, rutas, peatonales, obras hidráulicas, son todas obras para siempre, la Universidad. Mientras ellos apuestan a que los hijos de los obreros no pueden ir a la universidad nuestro intendente pone una en el sur del distrito, ¿si eso no es ser peronista, díganme que es ser peronista?, que la oposición siga criticando nosotros vamos a seguir trabajando con más fuerza y con mas militancia”

QP: La peatonal es una de las obras más esperadas en la localidad, se viene hablando de la peatonal desde hace décadas, ¿qué lo comentan los comerciantes?

MS.: “Los comerciantes que son de la localidad y viven en Laferrere están muy felices, la gente de Laferrere está muy feliz con la peatonal, va a ser el paseo de muchas familias, y de familias de localidades vecinas, el vecino de ‘Lafe’, como en Lafe, compra en Lafe, pasea en Lafe, esto va a dar una calidad de vida mejor a los comerciantes y a los vecinos, al igual que los pasos bajo a niveles, esto es un antes y un después, la localidad y la gente de Laferrere se merecía este cambio para mejor. Sabemos que faltan cosas y siempre van a faltar, pero se está haciendo mucho, y son cambios importantísimos, el intendente está muy atento a la localidad, y cumpliendo con su palabra, a pesar de la pandemia, el que no ve los avances no lo quiere ver, este es un gobierno para el pueblo, no es un gobierno para pocos, todos vamos a disfrutar de una Matanza mejor y de nuestra amada Gregorio de Laferrere”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MS.: “Solo las gracias a nuestro conductor, Fernando Espinoza, y a nuestra Vice Gobernadora, por valorar la militancia de nuestros compañeros y compañeras, esto lo digo porque nuestra lista está compuesta por muchos militantes y mucha juventud, y eso es muy valorable, no lo digo por mí, pero creo que no está demás mencionarlo, de mi parte decir que estoy orgulloso de integrar esta lista, y que sé y estoy convencido de que el pueblo de Laferrere va a responder en las urnas, y para eso vamos a seguir trabajando y militando cada rincón con todos los compañeros de la localidad”