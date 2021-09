“GRACIAS LA MATANZA POR NO TENER MIEDO”

Por Nicolás Brandolini

Con el objetivo en lo emocional y el contacto con el vecino el Neurocientífico y Precandidato a Diputado por la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes encabezó un acto frente a la militancia radical con el ojo puesto en el primer cordón de La Matanza, en pleno corazón de Ramos Mejía.

Facundo Manes volvió a La Matanza frente a un nutrido grupo donde esbozó todas las consignas que impulsan su campaña agradeciendo a “La Matanza por no tener miedo, el miedo es un signo de coerción social que no queremos en el siglo veintiuno”, dónde también se tomó su tiempo para agradecer, de manera pícara, al Frente de todos que copó parte de la Plaza Mitre desde temprano al señalar “Gracias por este ejercicio cívico en la Plaza Bartolomé Mitre y gracias a ustedes también por hacer grande la democracia” y en ese mismo sentido agregó “nos boicotean los actos, ellos saben que tienen miedo, tienen miedo que ustedes voten, y saben lo que vamos a hacer el 12 de septiembre, que es nada más ni nada menos que rebelarnos ante las prácticas de siempre y los mismos de siempre, que nos llevaron a este desastre, ustedes son la voz que necesitamos, a lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo y en las próximas elecciones les vamos a demostrar que el pueblo argentino no se rinde, no vamos a renunciar a nuestros hijos, a la ética, al bien común y tampoco a nuestra patria”.

Manes, como médico, hizo un alto en su discurso para hablar de lo que él señala como “la reconstrucción de la Argentina” que debía hacerse, según el Neurocientífico, “mucho tiempo antes de que se desencadenara la pandemia” y agradeció a todos los presentes que en este contexto de complejidad sanitaria económica, educativa y ética que vive el país “se atreven”, a lo que la UCR llama en su campaña legislativa, “dar el paso”.

La pandemia ha impactado sobre todas y cada una de las dificultades que la Argentina arrastra desde hace décadas y en ese sentido Manes habló sobre una cuestión que es tema de análisis de casi todas las encuestas que han surgido en los últimos meses, que señalan signos muy marcados sobre el sentimiento de la sociedad en su conjunto de que el pueblo se sienta “defraudado” por la política, sobre esto dijo “Se sienten no representados, desanimados, abandonados pero sepan que si nos unimos podemos salir mejores y más resilientes que lo que estábamos antes” y agregó “y saben qué, mientras a todos nos va mal, nos enfermamos, no pudimos despedir a nuestros muertos, mientras los chicos no tienen clases, mientras nos empobrecemos y nos quedamos sin empleo, hay muchos que viven de privilegios y tenemos que decirles como dijo Piazzolla, que la música es el lenguaje universal de la humanidad, nosotros tenemos que decirles a ellos que el voto es el lenguaje universal del pueblo”.

Facundo Manes, también hizo un alto en su relato para hablar de la importancia del voto joven en ese sentido señaló “a los jóvenes tenemos que decirles que no es fácil vivir en la Argentina, que no es fácil vivir en La Matanza, es muy difícil ser joven en La Argentina, en el conurbano bonaerense pero tenemos que decirles que no aflojen, que luchen” y agregó “ningún político va a dar trabajo genuino, ningún funcionario va a dar trabajo genuino, ni abrir una fábrica, el mundo se basa en la educación, creatividad, en lo que tenemos en la cabeza, por eso tenemos que nutrir a los chicos, la prioridad argentina tiene que ser: nutrir a los chicos, y darle estímulo cognitivo, sino además de inmoral es una hipoteca social, es una inmoralidad que en nuestro país los chicos no tengan la nutrición suficiente”

Manes se refirió, para cerrar su bajada, a la lucha que debía darse, según él, “para recuperar la patria” y así culminó “yo que viví mucho tiempo afuera y que me iba bien, pero todos los días me levantaba y no estaba en mi país, nosotros pertenecemos acá y no podemos renunciar a la argentina, gracias La Matanza”.

Al finalizar el acto nos encontramos con Matías Espain; Precandidato a Primer Concejal por la Lista 9 – F y con Daniel Bracamonte Precandidato a Segundo Concejal por la Lista 3.

Marías Espain dialogó con nuestro medio sobre las dificultades que tuvo el radicalismo matancero de no poder concluir en el espacio en una lista de unidad para hacerle frente a la Lista que encabeza Héctor “Toty” Flores, esto nos decía “Nosotros no pudimos cerrar una Lista única en el Distrito y eso obviamente va a dividir parte de los votos de Facundo Manes en el Distrito que nos va a debilitar frente a la lista única que tiene el PRO, pero a ver vemos con buenos ojos la cantidad de vecinos que nos acompañan y la lista que pudimos conformar para el 12 de Septiembre que creemos, es una lista competitiva”.

Bracamonte sobre lo sucedido entre el Frente de Todos y la UCR, que se merecía un párrafo aparte para comprender qué sucedió, ya que todo inició horas antes de comenzar el acto dónde in usualmente el Frente de Todos se hizo presente con dos altoparlantes de gran caudal, mesas, sombrillas, globos, militantes con pecheras azules con insignias partidarias que se mezclaban entre las banderas y carteles con las imágenes de los candidatos de las dos listas del radicalismo, esto nos decía “Con el anterior Director de la Descentralizada hacíamos lo más bien los actos, con las banderas, con todo, no sé capaz le cayó un llamado telefónico y lo tiene que hacer, pero bueno como vecino del barrio, estas cosas que pasan no se corresponden a un estado de democracia, estas prácticas no las comparto hoy y no las voy a compartir en noviembre donde si querés podrían pasar éstas cosas ya que los partidos políticos compiten entre sí, pero hoy no, porque en esta primera vuelta es cuando que se votan las líneas internas de los partidos políticos para que compitan en Octubre”

Facundo Manes estuvo acompañado por Pablo Domenichini, Nazarena Mesias y Walter Queijeiro, precandidatos a Diputados provinciales; Matías Epain, Mariana Olga Gonzalez, Alejandra Dulce Martínez y Daniel Bracamonte precandidatos a concejales por las listas que se enfrentarán el próximo doce de Septiembre, entre otros.