“FERNANDO DEMUESTRA UNA VALENTÍA ENORME AL PLEBISCITARSE CADA DOS AÑOS”

Entrevistamos a Sergio Landin pre candidato a Concejal matancero por el Frente de Todos. Landin es un dirigente experimentado y, seguramente, será una de las “primeras espadas del oficialismo” dentro del recinto del HCD.

Landin manifestó que “es un honor integrar una lista que encabeza mi compañero conductor Fernando Espinoza, que en realidad resume al peronismo en esa lista” y remarcó que “Fernando demuestra una valentía enorme de plebiscitarse cada dos años porque no muchos lo hacen”

QP: Landin nuevamente candidato a concejal, ¿cómo toma esta nueva candidatura?

SL.: “En principio con honor, no sé si lo merezco, pero es un honor integrar una lista que encabeza mi compañero conductor Fernando Espinoza, que en realidad resume al peronismo en esa lista, noto que cada uno que está en esa lista tiene una procedencia y militancia dentro del peronismo que hace que podamos decir que esa lista es genuinamente peronista”

QP: Comparando con las últimas elecciones y listas; está lista no ha sido muy cuestionada, por ese tema, mucha militancia reconocida, y mucha juventud

SL.: “Es así, vos fíjate que vas a ver en esa lista una compañera hija de un militante histórico de Tablada, que es Mirta Hembert, que no se quedo en ser la hija dé sino que generó también su propio espacio dentro de la militancia y su territorio, la tenes a Laura Chamorro que hace 20 años o más viene peleándola, que tiene un territorio difícil como es Lafe norte, y verla en esa lista ha generado una alegría en muchos compañeros, en los cuales me incluyo. Después tenes otros compañeros dentro de la lista como Diego Barressi un pibe que viene con mucho empuje, con muchas ganas, en definitiva, como decís se viene una linda mezcla de peronistas con territorio y reconocida militancia, que hace que estar en esa lista haya sido un premio a las trayectorias de los compañeros que integran la misma lista”

QP: ¿Cómo toma que el intendente encabece la lista de concejales?

SL.: “Fernando demuestra una valentía enorme de plebiscitarse cada dos años porque no muchos lo hacen, porque es más fácil quedarse en la cómoda, me eligen cada 4 años y, en todo caso, tengo que rendir cuentas al pueblo los últimos 6 meses de cada 4 años, en cambio acá Espinoza, lo que está haciendo, es plebiscitándose permanentemente, para de alguna manera escuchar al pueblo y sentir su acompañamiento, generalmente los intendentes rehúyen a esta cuestión porque tienen miedo que las urnas le reclamen algo que ellos no pretenden escuchar”

QP: ¿Y más en estos tiempos de pandemia donde ha sido un año y medio muy complicado

SL.: “Si, lo que pasa es que Fernando estuvo al frente de todo, cuando vino la desgracia de la pandemia, pasado el temor inicial, que nos genero a todos un párate de 15/20 días, después fue quién motorizó que muchos de nosotros perdiéramos el miedo y empecemos a trabajar con la gente, con la necesidad de la alimentación, con la necesidad del cuidado de la salud. No es casualidad que todo el mes de junio, julio y agosto del año pasado se hicieran el programa Detectar en los barrios, que significó que mucha gente se enterara en ese momento que tenía covid, hoy podemos decir en La Matanza superada la segunda etapa u ola del covid, que somos uno de los municipios con menos contagiados por habitantes, esto se debió a un trabajo que el primero que lo encaró fue Fernando, y exponerse hoy a que la ciudadanía plebiscite o no esa gestión también es una señal de valentía, no todo el mundo tiene la posibilidad de dar la cara”

QP: Hoy tenemos una intendencia que ha recibido, para este año, una enorme cantidad de obras importantísimas en infraestructura y demás, ¿esto es en plan electoral o es algo que ya se venía programando?

SL.: “Es algo que se venía programando desde hace rato, el soterramiento de los paso a niveles de Laferrere, la autopista Presidente Perón en el 38, los asfaltos, son cosas que se vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Recuerdo a Fernando, en el tema de asfaltos tanto Alberto como Fernando, pero especialmente Fernando, porque le toco una época mucho más propicia. Alberto fue el arquitecto de los cimientos de esto, y Fernando, de alguna manera, comenzó a construir esa edificación, y desde siempre viene bregando que La Matanza deje de tener calles de tierra y lodo. Con el tema de las obras hidráulicas pasó exactamente lo mismo, con la iluminación también, y un tema que hoy el municipio ha encarado respecto a una obra elefantiásica que nos dejó el Macrividalismo, lo que hoy conocemos como Metrobus; donde tendría que haber un mantenimiento, donde Fernando sin pedir permiso se puso a disposición de las necesidades de la gente y empezó a pintar y mejorar un poco eso, porque se genero un deterioro que no vino acompañado por el mantenimiento que tendría que haber venido. Ahí podemos encontrar una de las cuestiones que marcan un compromiso con la comunidad, no solamente con el Metrobus, sino también con la autopista Presidente Perón, no es casualidad que durante los 4 años del gobierno anterior, saltearan a La Matanza, de Merlo pasaban directamente a Ezeiza, y no hubo un solo avance en esos 4 años, lo digo con conocimiento de causa porque vivo a muy pocas cuadras de allí, donde vos veías los avances en Ezeiza, pero lo que era Matanza no se metían ni en una obra que era de orden nacional. Hoy se está haciendo el puente de paso sobre la ruta 3, se está avanzando y creo que, sin temor a equivocarme, en el transcurso de este año y el próximo vamos a poder generar la conectividad suficiente para poder llegar a, no digo a Punta Lara donde sería el destino final, pero si un avance muy importante hacia la zona norte, y gran parte de la zona sur, esto no puede ser motivo de un trabajo electoral, para nada porque lleva sus años, de hecho la Juan Domingo Perón comenzó a trazarse en la época de Alberto y fíjense al tiempo que estamos lo que significa construir una autopista de esa naturaleza”

QP: La inseguridad ¿es el talón de Aquiles de la gestión de Fernando, o es algo más generalizado de todo el conurbano?

SL.: “Creo que la inseguridad es el talón de Aquiles de todo el conurbano mayoritariamente, lo que pasa que no es lo mismo la inseguridad en 3 de Febrero que la inseguridad en La Matanza, por cuestiones hasta de índole políticas y mediáticas, un hecho delictivo en La Matanza se lo magnifica más que en cualquier otro distrito, y por la cantidad de habitantes que tiene La Matanza es lógico que pueda tener mayor cantidad, pero la verdad del tema de la locura que lleva al delito es un tema generalizado que tiene que ver muchas veces con la propia sociedad”

QP: ¿Es difícil hacer campaña en este tiempo de pandemia con tanto reclamo de la gente y demás?

SL.: “Es bastante difícil, yo podría hablar de mi localidad, y también con cierta autoridad del resto del distrito, pero puntualmente de mi localidad puedo decir que no es mucho el reclamo, la gente agradece que cuando tuvieron necesidad estuvo el gobierno municipal para darle al menos algo para poner en la olla, estuvo para atenderlos con la locura de los hisopados, hubo muchos centros de hisopados en diferentes localidades donde dimos abasto con toda la demanda, la gente desde el comienzo de la pandemia siempre nos vio en persona, y si puede haber algún tipo de reclamo que tenga que ver obviamente con la inseguridad porque es la era que nos toca vivir y transitar, pero en sí, al margen de algún reclamo para alguna calle, o la falta eventual de alguna luminaria que se arregla en el tiempo, en cuanto a lo municipal hasta ahí llega, después también es lógico que el que voto en el 2019 con alguna esperanza, algunas cosas quedaron truncas, justamente por la pandemia, estamos comprometidos nuevamente a poder hacerlo en cuanto la cantidad de contagios bajen empezar a reactivar, y que el obrero y el trabajador, el vecino vuelva los domingos a festejar con un asado en su casa”

QP: A partir de diciembre va a ser un Concejo Deliberante completamente diferente, porque no va a estar el Profesor Rolleri, conduciendo el bloque del oficialismo, muchos jóvenes y militantes sentados en las bancas sin experiencia legislativa, ¿cómo se imagina el Concejo que viene?

SL.: “Veo un concejo mucho más dinámico que al principio, evidentemente, con cierta anarquía hasta que se acomoden los melones en el carro. Es un lindo desafío. Obviamente que al Profe le deseamos lo mejor en su nueva gestión, era harto necesario ese lugar para que lo ocupe Ricardo, los jóvenes tienen su impronta, digamos va a ser más dinámico seguramente, por la urgencia con la que se maneja la juventud que es la urgencia del momento, no permite demasiado esperar, sino que desde la urgencia creo que va a tener más dinamismo esta nueva etapa, y como todo es un desafío. Antes tenías el paragua protector de quien prácticamente invento el HCD en La Matanza desde el ‘83 a la fecha, porque no había una solo ordenanza que vos podías consultar a Ricardo, porque era el autor, o cuando era el presidente en la época de Federico, y en todas las distintas épocas que fue presidente del bloque, con cada tema que se trato en el concejo él de alguna manera u otra, tenía esa información previa que hoy seguramente vamos a carecer, porque en realidad Ricardo, al margen de su capacidad indiscutible, es un digesto caminando, y esto se va a sentir seguro”

QP: ¿Con qué mensaje se va a la gente con lo que se hizo o lo que se va a hacer, en esta campaña, tan complicada, con el vecino?

SL.: “Creo que la gente agradece la presencia, pero en realidad lo que necesita es esperanza, el agradecimiento a una gestión es importante, que para eso uno asume la responsabilidad militante de servir al pueblo, pero el pueblo cuando vota, vota en realidad algo que le de esperanza, hasta acá me la banque no fue lo que creía, una pandemia me robo un año y medio de mi vida, pero que espero que lo que venga de acá en más con vacuna mediante y la remisión de la pandemia, y todo lo que eso significa, que se empiecen a ocupara más de las cosas que yo necesito, entonces ¿Qué es lo que necesita la gente? Necesita seguridad, necesita un salario que le dé el confort necesario para vivir dignamente, la posibilidad de planear que van a comer a la noche, no si van a comer a la noche; distintas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de que nuestros vecinos vienen reclamando y que lo hacen con mucho más fuerzas cuando es el peronismo el que gobierna”

QP: ¿Se puede pensar en planificando la post pandemia?

SL.: “Creo que de eso se está encargando muy bien el gobierno nacional, no es casualidad que estas grandes empresas que ahora se llaman unicornio, ya hay 11que se están incorporando a la producción argentina, se está viendo una reactivación que todavía no llegó al bolsillo del ciudadano, pero que es la base fundamental para el crecimiento que dicen los organismos económicos internacionales que va a tener el país, tiene que ver con el trabajo silencioso que están haciendo desde la cartera de economía nacional, podemos decir que tienen una mirada económica de expansión que seguramente va a dar sus frutos en muy corto plazo. Cuando en el 2003, como diría Néstor, estábamos todavía en el túnel y no se veía la luz, donde fue una situación muy parecida, donde no hubo pandemia, o si la pandemia de la Alianza, que juntos con los resabios del gobierno de Menem, llevó a un colapso económico que fue en el 2001, y en el 2003 estábamos en una situación bastante parecida a esta, en ese momento hubo un 2004 que medianamente lo fuimos pasando, se crearon las cooperativas de agua más trabajo, se fueron generando distintas UGES que fueron dándole laburo a la gente, en el 2005 se vio un poquito más, la luz más cerca tras el túnel, y ya en el 2007 Argentina empezó a tener un despegue económico que significó que, más de uno, dejara de manera voluntaria esos planes sociales que hasta ese momento le habían permitido sobrevivir. Creo que hoy estamos en una situación similar, lo que los economistas neoliberales dicen viento de cola es lo que nosotros los peronistas decimos economías propicias para el crecimiento que se generan desde el propio gobierno, vemos que en el 2022 al 2023 hay una suficiente apertura para tener la esperanza de empezar a hacer ese camino que se hizo en el 2004 – 2005, que no va a alcanzar, seguramente, esto lo vamos a ver después del 2024 – 2025, porque los procesos de destrucción del aparato económico que hizo el Macrividalismo, recién ahora estamos empezando a construir, aquellos que decían que iban a traer inversiones, aquellos que decían que eran el mejor equipo de los últimos 50 años, en realidad lo que hicieron fue destruir todo el aparato productivo que hasta ese momento tenía la Argentina, que no era la mejor etapa del gobierno anterior de Néstor y Cristina, lo podemos llegar a discutir y estar de acuerdo en algunas cuestiones, porque hubo también componentes económicos, que llevaron a que la economía se retraiga, pero ni comparación a lo que paso en el 2016, 2017, 2018 y 2019, donde el propio Macri nos condena a la Argentina por no haberlo votado, y termina desatando una vorágine económica destructiva que nos llevó a la primer pandemia, que fueron ellos”

QP: ¿Desea agregar algo más?

SL.: “Solo agradecer, creo que es importante ser agradecido a las oportunidades que permite esta maravillosa experiencia de militar políticamente, no importa el partido político, lo importante es la ideología y que entendamos que políticos somos todos, aún la vecina que se queja en la cola del banco, de alguna manera es una expresión política, primero agradecer y saber que uno en esto, a veces le digo a los compañeros, nosotros vivimos nuestra propia resistencia peronista que fue el combatir esta pandemia”