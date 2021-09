“VAMOS A DEMOSTRAR QUE EL RADICALISMO NOS ES FURGÓN DE COLA DE NADIE”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Alejandra Dulce Martínez, pre candidata a primer Concejal por la lista “506-3 Dar el Paso” que apoya a Facundo Manes como precandidato a Diputado Nacional.

Martínez sostiene que “la gente quiere un cambio, necesita alguien como Facundo” y señala que “es importante es que vayan a votar que es la única forma de poder cambiar las cosas, de cambiar estos 38 años de desidia en La Matanza, y que si van a votar, vamos todos juntos y unidos somos imparables”

QP.: ¿CÓMO HA SIDO LA CAMPAÑA?

AM.: “Yo creo que ha sido buena la campaña, estamos creciendo día a día, ahora estos últimos días estamos, más a full, visitando vecinos, hicimos caminatas con algunos candidatos provinciales con Walter Queijeiro, Josefina Mendoza, Nazarena Mesías, y la verdad que tuvimos muy buena repercusión y muy buena llegada con las propuestas de Facundo Manes”

QP.: ¿CÓMO ES LA RESPUESTA DEL VECINO ANTE EL NOMBRE DE MANES Y SUS PROPUESTAS?

AM.: “Realmente sorprendidos por la buena recepción, es como que la gente quiere un cambio, necesita alguien como Facundo, que es rebelde, no viene de la política, una persona que les habla en el idioma que ellos quieren escuchar, que se rebela contra estas prácticas, y yo creo que está llamando mucho la gente a votar, gente que no pensaba votar va a votar por el”

QP.: ¿MOLESTA ESTO DE LA INTERNA?

AM.: “Hubiera estado bueno que se hubiera acordado, pero también esto es el juego democrático y para eso están las PASO, la razón de ser de las PASO es ésta, no nos pusimos de acuerdo en antes y, entonces, elegirá la gente y está bueno también porque después de esto vamos a salir fortalecidos y vamos a trabajar todos juntos para noviembre”

QP.: LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN DE MANES, EL BAJA CONVOCA A LOS CANDIDATOS POR LAS DOS LISTAS Y CAMINAN TODOS JUNTOS ¿CÓMO LO VEN ESTO MÁS ALLÁ QUE SE CONOCEN DE AÑOS USTEDES?

AM.: “Eso es lo que pasa nos conocemos de años, no es que estemos enojados, que estemos peleados, que seamos enemigos, circunstancialmente vamos separados, en otras ocasiones hemos ido juntos, pero somos amigos; la realidad es esa y por ahí son proyectos diferentes nada más, lo que pasa con Manes es que como convoca de una forma tan natural, convoca a las dos listas radicales, está la gente de Monzó, hay asociaciones vecinales, estamos todos y la verdad que bien, combinamos perfectamente”

QP.: ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN USTEDES PARA EL DOMINGO?

AM.: “La expectativa es ganar, queremos ganarle a Santilli”

QP.: ¿CÓMO HA SIDO LA EXPERIENCIA DE QUE LOS RADICALES MATANCEROS PUEDAN IR CON LISTA PROPIA SIN PEDIR PERMISO A NADIE?

AM.: “Manes lo que hizo fue oxigenarnos, oxigenó al radicalismo, y nos da una perspectiva de futuro, diferente y con esto vamos a demostrar que el radicalismo nos es furgón de cola de nadie, sino que va estar a la cabeza y en los lugares que realmente se merece”

QP.: ¿CÓMO VEN USTEDES LA GESTIÓN DE FERNANDO ESPINOZA?

AM.: “La gestión de Fernando Espinoza, como Intendente no hay que decir mucho, se ve a diario; creo que es muy mala y cada vez está siendo peor. La cuestión de la Seguridad, la Salud, en la Educación, en todo sentido no podés salir a la calle porque te roban, se hace mucha publicidad que hay cámaras por todos lados y la verdad que no se ven, y lo que se ve es que los vecinos están haciendo vaquitas en los barrios para poner cámaras de empresas privadas para protegerse, publicita cosas que no existen y bueno a mi forma de ver muy mala la gestión”

QP.: ¿QUÉ MENSAJE LE TRASMITE EL VECINO?

AM.: “Nosotros esperamos que sea una buena elección la de Manes, que tengamos una buena elección el 12 de Septiembre y que tengamos una buena elección en Noviembre, que tengamos una mayor cantidad de Concejales y que luego de pasar las elecciones hagamos un gran acuerdo entre todos los sectores, no solamente de JUNTOS, para poder sacar La Matanza adelante ni tampoco el país va a salir adelante si no nos cuidamos entre todos, tiene que haber algo integrador, es un nuevo mensaje y me parece que es lo más importante que aporta Manes, me parece que tenemos que unirnos los argentinos y tenemos de tratar de unir a los matanceros, no importa el partido político”

QP.: USTED INTEGRA LA LISTA CON ALGUIEN QUE LE RECLAMA AL ESTADO EXIGIENDO MEDIDAS CONTRA LA INSEGURIDAD COMO LO ES DANIEL BRACAMONTE ¿CÓMO ES TRABAJAR ASÍ, EN CONJUNTO, CON UNA PERSONA QUE NO ES POLÍTICA?

AM.: “Es muy interesante, mi lista es muy interesante, es una lista muy pluralista, en la cual están integrados tres sectores del radicalismo, está la que es la Vicepresidenta que entró por Evolución, está Gustavo Romero por la lista de Golucio, está Bracamonte que es el Vicepresidente del Partido del Diálogo que él es justamente eso: un vecino que no está en política y que se dedica al tema de la Inseguridad con su página Vecinos en Alerta que tiene un montón de seguidores, hace marchas, se preocupa por el vecino, es en realidad un vecino que se involucra y participa, tenemos muchos jóvenes, es una forma distinta de trabajar diferente dentro de los partidos políticos, es trabajar con todos los sectores de la sociedad y la verdad es muy enriquecedor para una persona que viene desde hace tantos años como yo”

QP.: ¿CÓMO ES ESTO DE CAMINAR EL DISTRITO CON OTRA FORMA DE HABLAR Y CÓMO RECIBE EL MENSAJE EL VECINO?

AM.: “La verdad que lo reciben bien, entusiasmado, es muy lindo porque cuando hablas con los vecinos y es disparador para que ellos te traigan otras propuestas de lo que hay que hacer, que creo que es lo que hay que hacer, es lo interesante, porque creo que también tiene que ver con el trabajo que vamos a tener en el Concejo, el trabajo va a ser con el vecino, con lo que vive el vecino y de ahí bueno reclamar lo que sea pertinente

QP.: ¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS?

AM.: “Pedirle a la gente que vaya a votar, que es importante, más allá de que yo pretendo que voten a mi lista claro, que es la lista 506 – Dar el PASO, pero lo que es importante es que vayan a votar que es la única forma de poder cambiar las cosas, de cambiar estos 38 años de desidia en La Matanza, y que si van a votar, vamos todos juntos y unidos somos imparables”