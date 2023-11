“FERNANDO HA LLEVADO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA UN PLAN INCREÍBLE, HASTA DIRÍA HISTÓRICO, TRANSFORMANDO GRAN PARTE DE LA MATANZA”

Entrevistamos a Horacio Acuña una de los más importantes referentes del peronismo de Ramos Mejía, localidad que siempre ha sido muy refractaria al oficialismo matancero. En las últimas elecciones por tan solo 500 votos no se han ganado los dos circuitos electorales de la localidad y ese es el mejor resultado que obtuvo el peronismo en casi 20 años.

Acuña señala que “Hay que saber interpretar la demanda de los vecinos, mover el traste del despacho y poner el oído. Esas actitudes son las que podrán sostener la performance en el futuro”

QP: ¿cuál su análisis de la elección?

HA: “Considero que siempre hay una modificación de un porcentaje de votos, entre las PASO y las Generales (2019) por ejemplo, y lejos de plantear antinomias U X P ha sido quien trae propuestas superadoras con sentido común, frente al histeriquismo o locuras mesiánicas que fueron y son contenido de la oposición”.

QP: ¿cómo lo ve a Massa?

HA: “Massa ha llevado adelante una buena gestión, ante una situación económica muy compleja que nadie puede soslayar. La Pandemia, el endeudamiento externo, el más importante de los últimos 30 años, la sequía y otros factores especulativos que nos arrastraron a la actual crisis. Frente a esos desafíos opto por ponerle plata a los trabajadores, transformando en ley el regresivo impuesto a las ganancias, la devolución del IVA en los alimentos, los préstamos para aquellos que se encuentran con deudas a través de intereses absolutamente viables, los refuerzos en asignaciones y programas sociales, el sostenimiento del Previaje, beneficiando con todo ello, a más de 9 millones de argentinos. ¿Ud. se imagina si estuvieran gobernando los que hoy se amontonan en la oposición?, la respuesta es simple, ajuste y ajuste”

QP: ¿cómo vivió la elección en Ramos Mejía?

HA: “Es una enorme satisfacción haber logrado los resultados que obtuvimos en Ramos, por un lado, demuestra que el Peronismo, en menor proporción, pero existe en la localidad, contra lo que muchas veces de afuera y de adentro, defenestran algunos, tiene sus matices y por sobre todo hay que saber interpretar la demanda de los vecinos, mover el traste del despacho y poner el oído. Esas actitudes son las que podrán sostener la performance en el futuro”

QP: ¿le sorprendió el resultado?

HA: “Nosotros en virtud de los días previos a las elecciones, de acuerdo a como nos reciben las boletas o volantes, siempre hacemos un análisis, y en esta oportunidad, y sobre todo los últimos días, notamos una aceptación positiva y nos daba cierto optimismo, solo restaba saber si era una sensación o se iba a reflejar en las urnas, que finalmente ocurrió el domingo 23.”

QP: ¿cómo lo ve a Espinoza después de la enorme remontada de las PASOS?

HA: “Fernando ha llevado en materia de obra pública un plan increíble, hasta diría histórico, transformando gran parte de La Matanza, hay que recorrer las distintas localidades y es muy difícil no encontrar una obra en construcción terminada, y eso se nota. Por otra parte, el enorme caudal de votos obtenido, lo posiciona como un referente, no solo de la tercera sección electoral, sino eleva su proyección a nivel provincial y Nacional”

QP: ¿qué perspectivas tiene para el balotaje?

HA: “Tengo la convicción de que la oposición ha entrado en pánico, y se ha amontonado por desesperación y por orden del círculo rojo, ante la incapacidad de los candidatos de la derecha, sus contradicciones, y la ausencia de propuestas, solo utilizando las palabras Anti, exterminio, y eliminación, han espantado al electorado, y como contraparte, un candidato que asume errores como parte de un espacio político, pero que está dando muestras de firmezas y convicciones en qué medidas tomar y hacia donde hay que ir, y con perspectivas totalmente distintas en materia económica macro, que permitirá reducir la brecha social y apuntar a un crecimiento del país y que ello se transforme en una ascendencia social de las mayorías. Es importante comprender que asistimos, desde hace un tiempo, a mini golpes desestabilizadores, es decir, saqueos organizados, corridas cambiarias, desabastecimiento de combustible, etc., todo para intentar apuntalar a los candidatos opositores y representantes del establishment local. Es más que evidente que el tridente Milei-Bulrrich-Macri tienen como objetivo la entrega de los recursos naturales, la liberación indiscriminada de las importaciones y ajustes salvajes que redundaran en la pérdida de miles de puestos de trabajo, la destrucción del aparato productivo, y la flexibilización laboral como herramienta para profundizar el sometimiento, precarizar aún más el mercado laboral, y quitar salarios diferidos, como los subsidios de los servicios, entre otras cosas. Desafío a que los lectores busquen y vean si encuentran algún beneficio para los trabajadores, salarios etc. en la plataforma de la oposición. No comprenden que la economía se mueve con plata en el bolsillo de la gente, lo único que genera un círculo virtuoso de la economía en el país. Ante las manifestaciones de que todo explote, decimos un gobierno de unidad Nacional y para todos/as”