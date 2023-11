“LA MATANZA ES LA CUNA DE LA RESISTENCIA PERONISTA”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Entrevistamos y dialogamos con el actual Diputado provincial y Concejal (m/c), Prof. Ricardo Rolleri, uno de los hombres con más experiencia política de nuestro distrito. Durante más de 30 años fue Concejal, pero no lo fue por su habilidad política (que la tiene) únicamente, sino que con el tiempo se convirtió en un hombre necesario, un político de referencia, una persona de consulta constante. Creo que hubo muy pocos ediles que en algún momento no se acercaran a él solicitando una aclaración sobre una Ordenanza o, directamente, un consejo político y hasta personal-

El Prof. Ricardo Rolleri ha sido siempre una persona atenta con el periodismo matancero, siempre de puertas abiertas y dispuesto a dar su opinión.

En la foto que ilustra la nota esta junto a otros de los hombres de la democracia matancera que han hecho mucho por ella: el Cjal (m/c) José De Miguel, otro de los nombres y hombres que realizaron un enorme esfuerza para consolidar nuestra joven democracia. He sido testigo de enconados y profundos debate entre ellos en las sesiones del Honorable Concejo Deliberante matancero, cada uno defendiendo su postura con garras y dientes, pero luego del debate se sentaban a buscar la mejor solución para el vecino. En la edición de hoy entrevistamos a los dos y, en la figura de ellos, es mi intención la de homenajear la labor de tantos políticos matanceros que hicieron posible que hoy disfrutemos de los beneficios de la democracia

QP: Profesor Ricardo Rolleri, ¿cómo fue ese 30 de octubre de 1983? ¿Cómo lo vivieron? RR: “Bueno, con una gran emoción, porque traíamos toda una carga que era suceder al proceso militar. Algunos de nosotros éramos, si se quiere en ese tiempo, un sobreviviente de los años difíciles, de los años de las persecuciones, de las desapariciones. Nosotros volvíamos en 1983 a la función pública y teníamos compañeros que habían desaparecido, como el caso de Soto, que era un compañero nuestro, de la unidad básica nuestra, ¿verdad? Donde habíamos pasado angustias, donde habíamos integrado un grupo que se llamaba La Hora de los Pueblos, que trataba de recuperar la democracia y había mayor integración entre los partidos políticos. Era la política contra el proceso militar. Por lo tanto, veníamos con una gran expectativa. Logramos ganar en Matanza, aunque perdíamos la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en manos del radicalismo.”

QP: ¿Cómo fue en ese entonces ganar Matanza y perder el resto?

RR: “Bueno, Matanza se mantuvo siempre invicta por la acción de la militancia histórica del peronismo de la Matanza. Matanza es la cuna de la resistencia peronista. Y acá nació, si se quiere, la juventud peronista. Con muchos compañeros conocidos como Gustavo Rearte, Loro Milato. Por lo tanto, Matanza es un símbolo del peronismo que se ha vuelto a expresar recientemente.”

QP: ¿Cómo fueron esos primeros meses, esos primeros años, construir la democracia?

RR: “Por ejemplo, llegamos al concejo deliberante y no había nada. Tuvimos que armar desde el reglamento interno del concejo deliberante, que no existía, hasta todo tipo de funcionamiento, que por supuesto no existía. Es decir, gobernaba una persona. Había algo que se llamaba ordenanzas generales, que era algo que decretaba la provincia de Buenos Aires y que legislaba también otra persona sola, sin parlamento, en la provincia. Una cosa típica, totalmente anómala. Pero bueno, veníamos de la noche negra de Argentina. Y con gran expectativa al principio, con mucho trabajo, mucha voluntad, mucho entusiasmo. Por supuesto, la política tiene en estos 40 años materias pendientes y objetivos que no se han logrado. Uno de ellos es la pobreza. No podemos tener el nivel de pobreza que tiene la Argentina con 40 años de democracia. Es una asignatura pendiente que hay que resolver.”

QP: Usted ha sido uno de los grandes protagonistas de la democracia matancera, por lo menos la cantidad de años que tuvo como concejal es histórica, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel internacional, se podría decir. Usted ha visto cómo se ha construido la democracia en nuestro distrito, en la provincia y en el país. ¿Cómo ha sido eso? ¿Usted en algún momento previó que iba a ser así o se fueron dando las circunstancias?

RR: “No, se fue dando. Yo nunca pensé que iba a durar. Mirá, cuando asumimos, nosotros se sorteó lo del concejo de quién iba a tener dos y quién iba a tener cuatro años. A mí me tocaron dos años. Entonces, yo pensaba que si tanta expectativa para llegar y me tocan dos años. Yo creía que iba a estar dos años. Bueno, a los dos años fuimos electos y así sucesivamente. Uno no puede prever tanto tiempo hacia adelante. Se va dando. Hacía compañía a Federico, que se acumuló en nuestra época. Perdí la interna de la candidatura a intendente. Con Pierri. Pierri me pidió que lo acompañara. Después me pidió Balestrini que lo acompañara. Y después Fernando, como amigo. Bueno, quédate. Yo hasta me quería ir. Bueno, acompáñame estos dos años. Y así se fue dando. Las circunstancias hacen al hombre. Por supuesto, sí, siempre tuve responsabilidades de trabajo. Yo fui al concejo deliberante, como ahora la legislatura, estudioso de todos los temas. Yo voy al recinto sabiendo los temas que se van a tratar, conociéndolo, estudiando y con una definición y un criterio que, por supuesto, acompañan al bloque, pero que también en el bloque planteo las inquietudes sobre el punto que se va a considerar.”

QP: Sí, yo siempre se lo he destacado. Cada uno, cada concejal, algún político me ha preguntado algo, les digo si le preguntaron al profesor Rolleri que él lo sabe. Usted creo que ha sido uno de los ejemplos del Concejo porque estoy seguro que por usted pasó toda la legislación, se votó desde el ‘83 a la actualidad y las leyó todas.

RR: “Sí, claro. Miles de ordenanzas son de mi autoría. La redacción la pasaba por el bloque.”

QP: Sí, yo rescato eso siempre. ¿Y hoy como lo ve, la democracia le ha cumplido al ciudadano o fueron los políticos los que no la cumplieron?

RR: “No, tiene falencias. Siendo el mejor sistema, tiene fallas que se irán arreglando con el tiempo. Hace falta formación también de clases de dirigente, participación. Y la participación ciudadana no debe finalizar el día de la elección, debe ser permanente en el control, en la supervisión, en el acompañamiento de los temas de cada comunidad, de cada barrio. Entonces es necesario que participe la gente para mejorar el sistema. La gente debe controlar y debe mejorarse el sistema. La democracia, siendo el mejor sistema de representación real del vecino, tiene que tratar de dar prioridad a las necesidades de la comunidad.”

QP: Esa expectativa, ese compromiso que tenía el ciudadano en el ‘83, con las últimas elecciones, hace pocas semanas, ¿qué diferencia hay? ¿Qué ha notado respecto a eso?

RR: “Bueno, la primera diferencia que yo noto es la que te señalaba al principio. Había más integración entre los partidos políticos, porque veníamos sucediendo el proceso militar. Luego eso se pierde y hay más diferencia entre los partidos políticos. Es decir, aparecen luchas entre los partidos políticos, aparecen lo que le llaman ahora la grieta entre los partidos, producida por el distanciamiento entre dirigentes, que antes no existía. Esa es la diferencia que yo observo. Luego, con relación a la participación, fíjate, el 80% de la votación es subsistente. Es decir, que hubo participación. Hay participación. El 80% es una cifra importante, es decir, de Matanza han votado casi 800.000 personas, de un padrón de un millón y pico de votantes. Por lo tanto, me parece que el sistema, en eso, la elección es legítima, los que resultan electos tienen legitimidad. Por supuesto, hay que tratar de lograr mayor debate en los ámbitos. Tiene que haber discusión, debate, que es lo que enriquece el punto de vista o el punto de tratamiento.”

QP: En el ‘83 era una situación política atípica, por volver a votar, pero había una crisis económica enorme en el país. Hoy tenemos una situación política más o menos confusa y también una situación económica grave. En 40 años, ¿qué ha pasado para volver a repetir casi los mismos escenarios?

RR: “Bueno, no hemos encontrado la fórmula de producción. Yo creo que el problema es la producción y el crecimiento. Argentina hace años que no crece. Crece la población, crece la necesidad, pero no crece la producción. Entonces, lo que tiene que crecer es la producción. Ahora nos damos cuenta de que hay cosas, insumos importados con los que no contamos, creo que hay que trabajar sobre eso, empezar a producir de todo en Argentina. Pocas materias primas nos faltan para poder producir de todo. Tenemos suficientes capacidades intelectuales y todos los niveles, científicas, como para producir ese crecimiento que nos permita solucionar los problemas de todo. Para eso hay que crecer. Solo esa es la solución a los problemas económicos. Y atacar la pobreza. No puede ser que haya chicos que se queden con solo una comida o sin comer. Eso creo que es el gran desafío. Y por eso el Estado hace en ese punto el gran esfuerzo.”

QP: Fernando Espinoza sacó en las elecciones PASO un porcentaje no muy importante de votos y en la última elección fue una topadora. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe ese cambio de actitud del pueblo matancero?

RR: “Al trabajo, ha habido un trabajo inteligente. Espinoza ha hecho un trabajo inteligente. Ha logrado constituir un equipo de trabajo muy consolidado y muy amplio. No es fácil, porque fíjate que, para operar, digamos, una elección, una fiscalización, para ese día hacen falta 6, 7 mil personas que se movilicen al unísono. No es fácil. Por lo tanto, me parece que ha logrado armar ese equipo y ha logrado convocar a los sectores que le han permitido esto. Hay obras que se han hecho en zonas que han cambiado mucho. Creo que la gente le dio una nueva oportunidad de seguir trabajando y de seguir creciendo. Todas las localidades. Por ejemplo, han crecido mucho, no solo las zonas del primer cordón, sino lo que se ha hecho en Laferrere, por ejemplo, es muy interesante. Creo que la autopista Juan Perón va a permitir un desarrollo enorme en el interior del distrito. Hay muchos nuevos barrios que se han ido instalando y que se va ayudando para que crezcan. Evidentemente, La Matanza tiene un potencial enorme. Creo que ha logrado conjugar las voluntades. Por supuesto que es también un compromiso.”

QP: Hoy tiene usted otra responsabilidad institucional, de diputado provincial. ¿Extraña al concejo deliberante?

RR: “Sí, la verdad que sí. Porque uno estaba muchos años con amigos. Pero bueno, los tiempos se cumplen, los periodos se cumplen. Estoy bien, sigo aprendiendo a pesar de estar grande, de ser militante. Pero yo sigo aprendiendo en el ejercicio de la actividad de la provincia. Es diferente, es más despersonalizado. Uno no tiene tanto contacto con la gente como se da acá. Acá estás en contacto permanente con la gente. Allá no, allá estás aislado. Pero bueno, de todas maneras, es otra función distinta que también uno va aquilatando en la experiencia.”

QP: ¿Cómo es la construcción política en La Plata? ¿Es diferente?

RR: “En La Plata sí. En La Plata se trabaja más con los bloques políticos. Ahora quedó constituida con 37, la nueva conformación con esta elección. 37 de nuestro espacio, 37 Junto por el Cambio, la Libertad Avanza, 16. Y dos de la izquierda.”

QP: Cada ley va a tener que ser negociada por todos.

RR: “Sí, hay que negociar por lo menos entre las dos grandes fuerzas. Y creo que hay que incorporar también a todos. Todos tienen que participar y después los debates en el recinto resultan interesantes también.”

QP: ¿Qué perspectiva tiene ahora de las elecciones del balotaje?

RR: “Creo que va a haber una diferencia más o menos de los puntos que se vieron en la primaria. Veremos cómo se distribuyen los votos de Junto con el Cambio y los votos de Córdoba. Córdoba siempre ha sido un peronismo muy particular. Vamos a ver cómo reacciona ese 7, ese 8%. Pero creo que se van a dar resultados como de la primera vuelta.”

QP: ¿Deseo agregar algo más, Profesor?

RR: “No, al contrario. Muy agradecido por la nota. Y me parece que es importante que se integren los jóvenes a la participación. Por supuesto, formarse. Hay que formarse en la participación política. Es decir, llegar a asumir un cargo con conocimiento.”

QP: Hay ciudadanos que han vivido en democracia, que han nacido en democracia y no han conocido la dictadura, ¿Usted cree que valoran esta democracia? ¿Están al tanto de lo que costó esta democracia?

RR: “Muy bueno lo que vos decís. Creo que nos han faltado, ese es un defecto de los mayores, no haber trasladado lo que hemos pasado nosotros. Es decir, los riesgos… Yo cuando terminé en el ‘76, yo era consejero con el ‘73. En el ‘76 me llevan preso por orden de Ibérico Saint-Jean (Ex interventor federal de la Provincia de Buenos Aires). Cuando empezó en el ‘76 la noche más negra de la Argentina. Y ahí tuve suerte. Otros no la tuvieron. Hubo desaparecidos, torturados, secuestrados. Creo que eso es lo que debimos haber trasladado a los jóvenes para que valoren la democracia. Es un error nuestro. Creo que, claro, quien no lo vivió, le cuesta recepcionar esa situación. Yo, por ejemplo, cuando levantan a Soto, uno escuchaba a la noche un auto cerrar la puerta y pensaba que venía otro a mí. Pero bueno, es difícil trasladar esas sensaciones o esas vivencias a los jóvenes. Pero en oportunidad que tengo, lo cuento, cuando tengo oportunidad de hablar con algunos jóvenes.”

QP: ¿Cuándo recuperó esa tranquilidad de escuchar cerrar la puerta a un auto y quedarse tranquilo?

RR: “Bueno, eso te queda en el tiempo, cuando vuelve la democracia. Cuando vuelve la democracia, vuelve. Mientras estaba el proceso, uno pensaba así. Si vos veías un auto que te seguía, y vos veías que te seguía, nos perseguíamos. Esta es una cuestión psicológica. Otros se han ido, los muchachos se han ido. Por ejemplo, cuando Russo nos convoca allá en el ‘81, nos convoca Federico para el proceso que venía en el ‘83. Entonces yo me acuerdo de decir, mirá, Federico, yo no soy el mismo, tengo otras responsabilidades, soy más grande, he pasado situaciones muy particulares. Y Federico te convencía, no, ahora va a ser diferente, va a ser como antes. Si nosotros salíamos a pintar a Perón. Y no sabía si volvías. Está claro. Pero eran cosas que son situaciones en las cuales ya quedan. Pero hay que mantener la memoria viva. Creo que La Matanza, precisamente por esto, es que La Matanza mantiene la vigencia del movimiento Peronista. La memoria de aquellos compañeros, de aquellos militantes, que han marcado, hombres y mujeres, de las cuales quedan pocos, Neda Bella vive, vive Neda, pero bueno, esa es la… de las más grandes de esa generación quedan pocas compañeras. Pero tenemos que tenerlas siempre presente.”