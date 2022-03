“FERNANDO ME PIDIÓ QUE LA REGIÓN DEBE VOLVER A SER LO QUE ALGUNA VEZ QUISO ALBERTO BALESTRINI: QUE ESTO SEA UN MINI MUNICIPIO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Alejandro Arreseygor, Director de la Región Descentralizada Sur, del distrito, quién nos relató sus primeros meses de gestión al frente de la misma, y como es el presente de la región en el día a día, esto nos decía:

QP: Arreseygor, ¿cómo transcurrió todo este tiempo que ya falta poquito para el año de gestión al frente de la Región Descentralizada Sur?

AA.: “En esta primera etapa nos dedicamos a lo que es toda la reconstrucción del edificio, que se deterioro mucho estos dos años de parado por la pandemia, acá funcionaba la cocina del ejercito, el edificio estaba cerrado al público como todos saben, así que nuestro esfuerzo se puso todo en poder poner el edificio en condiciones para volver a la normalidad y poder abrir las puertas a los vecinos del sur del distrito”

QP: Estamos arrancando el 2022 con otros horizontes ¿qué se viene para la región?

AA.: “Estamos muy contentos porque pudimos lograr, charlando con las distintas secretarías y articulando con las distintas direcciones, ya sean provinciales y municipales, con el apoyo total de nuestro intendente y nuestra vice gobernadora, logramos que muchas de las oficinas que no estaban funcionando vuelvan a funcionar, como por ejemplo IOMA, ARBA, Casa de Justicia, el Registro Civil, ANSES, que tienen otro lugar del otro lado de Catán por una cuestión estratégica; también esté con operativos, llegamos a un acuerdo con su directora Delia Juárez, con una predisposición terrible se puso a nuestra disposición para con la Región, porque ella entendía que en la Región tenía que haber una oficina de ANSES , para que los vecinos que vienen desde los kilómetros les sea más fácil y ágil hacer los trámites pertinentes, estamos con operativos los días martes y jueves, estamos en tratativas con la compañera de poder poner un día más, ya que la demanda es grande y el vecino lo pide, y Anses es un ente muy importante para la Región y el vecino de las localidades que abarca la misma”

QP: El tema edilicio, ¿la pandemia provocó que la falta de mantenimiento haga que se venga todo abajo?

AA.: “No es que se vino todo abajo, sino que la falta de mantenimiento a raíz de la pandemia porque había una situación de crisis que era urgente atender, calcula que el ejército más las organizaciones barriales más la militancia activa, las fuerzas vivas del distrito trabajando mancomunadamente y que participaron activamente en la región , donde hubo mucha actividad y mucha gente participando, no hubo tiempo ni personal que se aboque al mantenimiento, porque había otras cuestiones más importantes para atender la demanda de los vecinos, todo esto hizo que la parte edilicia sea descuidada y sufra las consecuencias, que hoy se revirtieron con mucho esfuerzo, y con recursos que nos dio nuestro intendente a través de vice jefatura, y compañeros que nos dieron una mano importante en el desarrollo para que podamos abrir las puertas al público hace ya 5 meses, con las primeras oficinas que vinieron que fueron ingresos brutos, banco de cuentas, multas, desarrollo social siempre estuvo abierto, el registro civil, se sumó activamente el servicio local del niño, la secretaría de la mujer, volvió educación que era una parte muy importante de todo lo que es la comunidad educativa, tenemos control comunal que ya tiene asignada la oficina, el registro de conducir que hay que articular entre provincia y el municipio, que creo que en muy corto plazo se va a poder dar en la Región, volvió el BAPRO que es muy importante para la comodidad del vecino que pude pagar sus cuentas acá sin necesidad de trasladarse a otro lugar, lo del BAPRO es una gestión de nuestra vice Gobernadora quien nos dio una gran mano para su retorno, OPMA que es de gran utilidad para los estatales y la comunidad educativa, oficinas que se habían ido por distintas circunstancias y que son muy importante para la comunidad en sí, no olvidemos que las oficinas provinciales en el cambio de gobierno durante el macrismo y el gobierno de Vidal se habían ido para complicar las cosas, hoy podemos decir que estamos volviendo a la normalidad”

QP: Los Concejos Consultivos ¿vuelven a funcionar en la región?

AA.: “Si, calculamos que después de la apertura de sesiones ordinarias se habilita el presupuesto y a partir de ahí comenzaremos con los concejos consultivos”

QP: En este corto tiempo ¿pudo dialogar y relacionarse con los vecinos?

AA.: “Si la verdad que siempre estamos dispuestos al dialogo con los vecinos, acá está funcionando obras públicas también que son los que toman los reclamos y a la brevedad se trata de dar respuestas. Nosotros articulamos con los reclamos del vecino y se los trasladamos a la subsecretaría, y la subsecretaría actúa en consecuencia en cada localidad, a esto hay que sumar la gran cantidad de asfaltos que se vienen realizando en el territorio por impronta de nuestro intendente, y vice gobernadora en todo el sur del distrito, hace unos días vino nuestro intendente al barrio 12 de octubre a inaugurar asfaltos nuevos que se están haciendo, obras hay un montón en ejecución y programadas, el paso a nivel que se va a hacer en la calle Equiza que va a agilizar el flujo de tránsito y va ser de mucha beneficio para el vecino, es una obra millonaria que hacía mucha falta para la localidad”

QP: El vecino toma a la región como la municipalidad en sí, y hasta la confunden con las delegaciones, ¿Uds. articulan con las delegaciones y las distintas secretarias tomando los reclamos de los vecinos?

AA.: “Claro, lo que generalmente hacemos es tomar el reclamo del vecino y articulamos con las delegaciones y secretarías para llevar prontas soluciones al territorio y afrontar las problemáticas que tienen los vecinos en diferentes áreas”

QP: ¿Cuál es la bajada de línea o el mensaje del intendente para con el vecino y cómo debería funcionar la Región Descentralizada?

AA.: “Fernando me pidió que la Región debe volver a ser lo que alguna vez quiso Alberto Balestrini, que esto sea un mini municipio, para que el ciudadano del sur del distrito pueda resolver todos los temas de la órbita municipal sin perder tiempo en viajes a San Justo, y estamos en camino a lograrlo. De esta forma que vuelvan todas las oficinas de cercanía al público, como discapacidad que es un ente importante, volvieron las pensiones no contributivas, tenemos doctores que vienen hacer los certificados, y médicos legistas, al frente está el Dr. Almendra, estamos hablando con tratativas avanzadas para que vengan las oficinas de la Región 1, que el personal de salud tenga las oficinas administrativas, también estamos articulando con la secretaria de salud que es muy importante para la comunidad del sur del distrito. También estamos hablando del vacunatorio que hoy funciona en la universidad trasladarlo acá, eso depende de la provincia, y se está hablando para que se pueda trasladar a la Región así que estamos preparados para recibir esto también, que es de cercanía y utilidad para los vecinos”

QP: ¿Qué recibe del vecino más cerca a la Región que es una zona que creció mucho con la universidad asfaltos y demás obras?

AA.: “El vecino de La Matanza reconoce estas acciones y lo agradece, la última elección fue una muestra de eso, el vecino acompaña la gestión municipal y se siente agradecido, a pesar de tener dos años de pandemia, donde el vecino también se hizo sentir a nivel nacional con su voto de que algunas cosas no estaba de acuerdo, pero acá en el municipio reconoce las acciones concretas que tuvo Fernando y nuestra Vice Gobernadora Verónica, en lo que es salud, educación, en desarrollo social, estando siempre al lado del vecino y brindándole contención en los peores momentos de la pandemia que nos toco sobrellevar a todos. No tenemos que olvidar que tuvimos una gobernadora como Vidal que decía que los pibes humildes no llegan a la universidad, tenemos a nuestro intendente y nuestra vice gobernadora que construyen una universidad modelo en el sur del distrito para nuestros pibes y pibas, esto como matancero me llena de orgullo, y el vecino lo ve y se siente orgulloso de ser matancero y lo apoya y reconoce con su voto como en la última elección”

QP: Arreseygor, ¿piensa en las elecciones del 2023?

AA.: “No, están muy lejos creo que tenemos que enfocarnos en estar cerca del vecino con la gestión del día a día, debemos recordar que venimos de una pandemia, y de una pandemia amarilla que tenía a la cabeza a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que endeudaron al país y destruyeron la provincia de Buenos Aires, de eso no nos podemos olvidar, yo estoy convencido de que nuestro presidente tanto como nuestro gobernador y nuestro querido intendente van a hacer todo lo posible para que mejore la calidad de vida de las y los argentinos y nuestros vecinos, estoy convencido de esto, porque creo en la calidad de hombres y mujeres que hoy están al frente de este gobierno”

QP: ¿Cree que en estos casi dos años que quedan de mandato se van a revertir las cosas y va a mejorar todo?

AA.: “No creo en la suerte si en la gestión, y estoy convencido de que tenemos los hombres y mujeres capaces para gestionar y tomar las decisiones políticas que lleven al país y a nuestros vecinos a tener una mejor calidad de vida, le pido a mis vecinos que crean y que apoyen esta gestión porque estamos haciendo todo para mejorar la calidad de vida de los matanceros, y lo estamos demostrando día a día”