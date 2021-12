¿HACIENDO AMIGOS?, ¿CARLOTA TIENE LAS HORAS CONTADAS?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Ante que nada deseo hacer una aclaración: no hay nada personal y, si uso el apelativo de “CARLOTA”, lo hago en función de quienes me consultaron porque ellos utilizaron el mismo.

Parece que el nuevo Secretario del HCD matancero, el ex funcionario y ex Concejal, Carlos “Carlota” Orsingher, le andan tomando el tiempo para pedirle que dé un paso al costado. Tres Concejales matanceros se me acercaron para consultarme el mecanismo que se utiliza para remover al secretario del HCD.

Me sorprendieron mucho las consultas y la primera me la hicieron a pocas de asumir su naca como edil matancero. A los pocos días otro concejal me hizo la misma consulta y, hará unas horas, otro edil matancero del oficialismo hizo lo mismo.

Un Concejal de oposición me preguntó: “¿cómo se hace para remover al secretario del HCD?” y sorprendido le dije: “Recién asumen y ya están haciendo internas palaciegas?”. Ni lerdo ni perezoso, el edil opositor señaló que “Parece que Carlota se tomó en serio su nuevo rol, apenas asumió cerró la puerta de su oficina y, para hablar con él, tenemos que pedir cita”

Como no estaba muy interiorizado del tema le dije: “Me parece que no tiene mandato su cargo dura lo que dura el apoyo de los concejales, supongo que si la mayoría decide votar a otra persona como secretario del HCD lo pueden hacer. Pero todo esto debe estar en el reglamento del Honorable cuerpo”

“Carlota viene con aires de venganza y nos quiere marcar la cancha, al tipo este no me lo banco y no tengo porqué bancarlo; yo acompaño a Fernando Espinoza y no a este pobre tipo” me comentó muy ofuscado un Concejal del oficialismo y remarcó que “Si hasta Liliana (por Pintos, Presidenta del HCD matancero) tuvo que hacer una reunión con el personal para aclarar algunos temas porque muchos trabajadores municipales no se olvidan del destrato que les hizo cuando fue Concejal”

Parece que el oficialismo no anda tan unido como dicen porque todo esto ocurrió a días de la asunción. La oposición está en la misma sintonía salvo los concejales de la izquierda que todavía no conocen mucho el paño.

Un experimentado Concejal del oficialismo afirmó que “Cuando Carlota era Concejal literalmente lo echamos porque solo traía los despachos de la Comisión especial y se los teníamos que votar porque decía que era orden de Fernando hasta que pudimos certificar que los despachos de la comisión especial (conocida como 10833) , que él presidia, eran negocios y truchadas suyas. En ese momento nos negamos de seguir levantando la mano para que Carlota se haga millonario. Cuando le dijimos a Fernando esto, Carlota tuvo que irse y lo nombraron como Secretario de Protección Ciudadana y todos sabemos cómo termino esa gestión”.

Los concejales están descontentos y andan hablando despacito por varios lugares buscando los votos para removerlo a Orsingher.