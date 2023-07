TRES LISTAS PARA FERNANDO: EL SAPO MATANCERO ATACA DE NUEVO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“El enemigo más peligroso del hombre es la verdad que se oculta” Proverbio Indonesio

“Veritas liberabit vos” (“La verdad nos hará libres” – La frase aparece en el versículo 8:32 del Evangelio de Juan, una expresión que Jesús dirige a un grupo de judíos que creían en él) dijo Jesús y termino crucificado.

La verdad, en política, es algo complicado de manejar porque, entre la verdad y la mentira, hay un enorme abanico de grises que es donde se refugian los políticos para elaborar sus discursos de campaña y de gestión.

El cierre de listas, en La Matanza parecía caso cerrado y que solamente habría dos listas con precandidatos a Intendentes en los cuartos oscuros electorales del distrito: Una boleta con Fernando Espinoza y otras de Patricia Cubría.

Como informamos oportunamente en la nota: A LA MARY NO LA DEJAN JUGAR (https://semanarioquintopoder.com/a-la-mary-no-la-dejan-jugar/), que la lista apadrinada por la candidata a Diputada nacional y Ministra de Desarrollo Social de la nación, Victoria Toloza Paz. Dicha lista está encabezada por una ex estrecha colaboradora de Espinoza: María Laura Ramírez, la Junta Electoral partidaria no la había avalado dejándola sin posibilidad de presentarse en las elecciones PASO. Sin que nadie supiera, la ex legisladora provincial presentó un recurso judicial y el mismo la autorizó a presentarse como precandidata a Intendente.

Al respecto el precandidato a Concejal, Walter Fresco, nos comentó que “Quiero informarles que después de haber interpuesto un recurso judicial; la Justicia Electoral Provincial nos habilitó la lista para participar en estas elecciones PASO, así que Unión por la Patria va a tener tres candidatos: el actual intendente Fernando Espinoza, Patricia Cubría del Movimiento Evita y la compañera María Laura Ramírez del Movimiento Nacional Peronista, a quien voy acompañar como tercer candidato a Concejal, sin perder la humildad, trabajando por y para los vecinos que tanto nos necesitan” y explicó que “Están resolviendo el tema de la lista, si jugamos con lista larga o corta, pero jugamos seguro. La Justicia Electoral Provincial le dio un el plazo de 24 Hs. A la Junta Electoral ayer para que nos integre con número para las PASO”

El análisis de la situación política con tres precandidatos a Intendente del distrito no varía mucho del que hicimos en la nota (publicada el 29 de junio): EL ACTING DE CRISTINA: ENTREGÓ EL GOBIERNO, PERO SE QUEDÓ CON EL PODER (https://semanarioquintopoder.com/el-acting-de-cristina-entrego-el-gobierno-pero-se-quedo-con-el-poder/).

En dicha nota sostuvimos que “La primera impresión es que Fernando Espinoza debería obtener, en las elecciones PASO, un cómodo y contundente triunfo, pero hay imponderables; el principal de ellos son los peronistas que están afuera del proyecto que gobierna La Matanza y los que están adentro, pero insatisfechos con el mismo (que dan la sensación de ser mayoría)” y señalamos que “Las principales líneas de contención que ha implementado Espinoza hasta ahora no han funcionado por la impericia o indolencia de los funcionarios municipales que deberían haber resueltos los problemas que le acercaron aquellos que pusieron la cara por Fernando ante la avalancha de reclamo de los militantes matanceros”

En otro párrafo de la mencionada nota acotamos que “Por el lado de ex secretaría privadísima de Espinoza, ex funcionaria municipal, ex Concejal, ex Diputada prov., ex nada y actual funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. María Laura Ramírez, las cosas están en veremos porque, al cierre de esta edición, la Junta Electoral partidaria no le había la venía a su lista y por esa razón habrá que esperar hasta que emita el dictamen” y analizamos que “Más allá de que si La Mary pueda jugar o no, es la candidata más complicada que debe enfrentar Espinoza porque conoce muy bien el peronismo matancero (cosa que Cubría no conoce). La Mary sabe quiénes son los descontentos, sabe sus nombres y apodos, sabe dónde viven y dónde trabajan; en fin, los conoce de toda la vida porque militó en el proyecto de Balestrini – Espinoza desde muy piba y es precisamente eso que la hace peligrosa a la hora de jugar una elección interna”.

Con respecto a la tercera lista afirmamos que “Cubría con su extensa y costosa campaña política local no ha conseguido agrupar en su entorno a la mayoría de los descontentos del régimen de Espinoza; más bien es mucho Movimiento Evita y poco peronismo, aunque a primera vista parecen parecido, en realidad son dos cosas muy diferentes”

A escasas semanas de las elecciones PASO, Fernando Espinoza ha pisado el acelerador e hizo actos con todo el mundo y se sacó las respectivas fotos con todos, pero eso no implica que haya movido el amperímetro (El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de la corriente eléctrica) de la gente.

Según varias encuestas, Espinoza viene encabezando cómodamente la intención de voto, pero el crecimiento sostenido que venía teniendo desde comienzo de año se ha detenido; se amesetó como dirían los que saben (Hacer que una curva gráfica ascendente o descendente se allane por estabilizarse el fenómeno que representa) y eso lo deja en una posición vulnerable.

Espinoza es uno de los pocos intendentes peronistas del conurbano bonaerense que (según las encuestas) no necesitaría de la tracción de los candidatos a Presidente o Gobernador para ganar en su distrito, muy al contrario, él estaría traccionando de abajo hacia arriba; es decir, Espinoza le estaría sumando votos a Massa y a Kicillof.

Este es un panorama, pero hay otro que están estudiando los encuestadores y se refiere hasta qué punto, tanto Massa como Kicillof, serían los responsables del amesatamiento que comentamos párrafos arriba.

Según mediciones muy recientes Espinoza rondaría el 40% de intención de voto (cuando a principios de año su proyección era mucho más alta), seguido por el Concejal Eduardo “Lalo” Creus con un 18%.

Sin estar autorizada a ser candidata, la ex Concejal, legisladora provincial y actual funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la nación, María Laura Ramírez, también fue medida y cosechó un 12% de intención de votos; muy superior a los 7% de la Diputada prov. (esposa del dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico) Patricia “La Colo” Cubría.

La interna de Juntos por el Cambio la estaría ganando el Concejal Eduardo “Lalo” Creus con un 18%, muy alejado tanto del Cjal. “Toty” Flores, como de Josefina Mendoza, sus rivales en la interna.

La cosa parece espesa, pero no tanto; el vecino matancero anda en otra sintonía y los políticos no captan la idea que le come el coco a los matanceros. Me da la impresión que no entienden que la gente del distrito valora las obras públicas, valora los proyectos y demás aspectos del discurso de campaña, pero están muy metidos en sus preocupaciones diarias que son la economía y la inseguridad.

Hay que hablar con la gente y escucharla; varios políticos se van a llevar una sorpresa porque el vecino matancero va a votar con el bolsillo y con la inseguridad que padece a diario.