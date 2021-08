“HAY QUE TERMINAR CON LAS EXCUSAS Y EMPEZAR CON LA GESTIÓN”

Entrevistamos a Adrián Verdini candidato a Diputado nacional por la lista que encabeza Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Verdini es coordinador general de Deportes de la Universidad Nacional de La Matanza y vicepresidente de la Federación de Deporte Universitario Argentino (FEDUA) y Concejal (m/c) de La Matanza.

QP.:¿CÓMO FUE EL CIERRE DE LISTAS DEL ESPACIO DE RANDAZZO?

AV.: “Bueno, creo que como todo cierre, son complejos, muchas aspiraciones, muchos compañeros de toda la provincia que tenían sus expectativas de participar de la lista, de estar, es algo normal que le pasó a todos los frentes electorales, fue un cierre complejo y difícil, como todos”

QP.:¿CÓMO VEN USTEDES EL ESPACIO?

AV.: “Lo vemos bien, el tema es mostrarle al vecino que las únicas salidas no son los extremos como el Macrismo o el Kirchnerismo, que hay otras alternativas, que hay esperanza, que son modelos fracasados y que hay otro camino, que es éste, un camino que le devuelva la esperanza al pueblo, que la gente entienda que no somos ni una cosa ni la otra y que estamos muy atentos de los problemas de la gente. Vamos a hablar de igual a igual el problema que tiene el vecino hoy, eso es fundamentalmente lo que vamos a trasmitir, que le devuelva la esperanza al pueblo y que estamos muy atentos de los problemas de la gente, yo digo siempre que la política está alejada de la realidad de la gente, recién me preguntabas por los cierres de listas, mira lo que fue no”

QP.:¿CÓMO VIVE SU CANDIDATURA A DIPUTADO NACIONAL?

AV.: “Yo lo vivo muy bien, muy contento, yo creo que es una expectativa para mí en lo personal y es valorar desde el espacio de Randazzo, porque en definitiva la decisión la tomó él, de que yo lo acompañe en esa lista, por ahí lo podemos encuadrar como un mimo a la trayectoria que uno le ha dedicado tanto años a esto, que la verdad fueron muchos, que me dé la posibilidad de estar ahí, ahora hay que trabajar y tratar que en diciembre estar asumiendo este cargo que me honra, no”

QP.: USTEDES VAN CON TRES LISTAS ¿CÓMO VEN EL PANORAMA DESDE EL ESPACIO DE RANDAZZO?

AV.: “Yo soy una persona de diálogo, creo que lo último que hay que hacer es dejar de dialogar, siempre hay que charlar, siempre desde el diálogo hay que buscar los consensos, más si queremos buscar otra cosa, pero bueno ante una interna de éste tipo que existe ya la PASO, que es Ley, entonces desde ese lugar entiendo las aspiraciones de todos los compañeros que conformaron las tres listas, me parece que la democracia es eso, que es sano competir y el que gana encabezará la lista y el resto acompañará y se formará una lista muy fuerte, muy potente para noviembre, yo creo que pasa por ahí no hay que dramatizar tanto si hay dos o tres listas”

QP.: LO DE TATO MAGLIO DELANTE DE UNA DE LAS LISTAS ¿ES UN RECONOCIMIENTO A LA MILITANCIA?

AV.: “Tato no es tan conocido dentro de la dirigencia, pero es un militante que viene trabajando hace muchos años y creo que se merece estar, se merece la oportunidad de competir, quién es quién para negarle la oportunidad de competir a otra persona, cualquier militante que quiera competir, hay que darle su oportunidad, por eso estamos en democracia si no seguimos con el dedo, me parece que la competencia es sana y hay que dejar que los compañeros compitan y si es en más de una lista no importa, el día de la elección la gente va a decidir”

QP.: MAS ALLÁ DE LAS INTERNAS USTEDES COMPITEN CON EL OFICIALISMO Y A FERNANDO ESPINOZA COMO FIGURA TESTIMONIAL ¿CÓMO VEN USTEDES ESTO?

AV.: “Yo creo que Fernando está enojado, pero que está enojado con la gente de su propio partido hacia arriba, hacia sus conducciones porque lo vemos, La Matanza es un distrito que no está respetado y no sé qué va a hacer con las otras dos listas que se presentaron la de los compañeros de los gremios o los movimientos sociales, que también tiene derecho a competir. Esto es democracia, si no es lo que te dije yo de nuestro espacio, muchos nos hemos ido de nuestro sello partidario, pero más que ido nos han echado por negarnos la posibilidad de competir, entonces hablan de democracia pero en realidad se cierran, por qué el Unicato (Unicato es el nombre con el cual se designa al sistema de influencias políticas basado en las canonjías, prebendas y castigos que, desde los órganos del poder constitucional, tiene por finalidad reunir en la figura institucional del presidente de la República, la calidad de jefe indiscutible y único del partido gobernante, sin necesidad de declaración expresa y formal), por qué solamente Fernando puede competir, que le dé lugar con la lista completa a las dos listas locales que se le presentaron dentro del Frente de Todos, aparte son compañeros valiosos yo los conozco a todos, y te vuelvo a decir nadie tiene el peronómetro para eso está la democracia, si quiere ser el intendente de los dos millones cuatrocientos mil, como él declaró, que los deje competir, ¿qué miedo tiene?”

QP.:¿USTED CREE QUE EL ESPACIO DE RANDAZZO TIENE ARRAIGO SIENDO UN DISTRITO PERONISTA?

AV.: “Nosotros somos ejemplo de quienes están lejos del peronismo (como partido no como ideología), nuestras listas la integran vecinos de a pie, yo soy peronista, Randazzo también lo es, otros integrantes de la lista tampoco le pedimos el carnet de afiliación, me parece que hoy tenemos que pensar en cuál es el problema del vecino y después ver entre los que compartimos un espacio que coincidencias tenemos. A mí me parece que pasa por ahí más que una cuestión ideológica porque el hambre, la salud, la inseguridad no tienen ideología, entonces hoy plantear una discusión de peronistas y antiperonistas me parece estúpida”

QP.: RANDAZZO A SIDO PARTE DEL GOBIERNO DE CRISTINA Y ALGUNOS LO SEÑALAN COMO LO MEJOR DE ESE GOBIERNO ¿USTED COINCIDE CON ESTA AFIRMACIÓN?

AV.: “Si por su puesto es un hombre de gestión fundamentalmente, los trenes, el pasaporte acordate lo que pasaba si tenías que tramitarlo, que si no tenías un comisario amigo para sacar el pasaporte no lo sacabas ni de casualidad, la agilización para tramitar el DNI, lo que era viajar en el colectivo, ¡buscábamos el boleto capicúa¡ yo le digo a muchos: Randazzo cambió la forma de viajar en colectivo o tren, me parece que es una persona de gestión más allá de Cristina o no Cristina, es algo bueno para la gente, es algo bueno para el pueblo y hay que reconocerlo, como siempre marcamos los errores también es bueno también marcar los aciertos”

QP.: AÑO ELECTORAL SE PRESENTAN TODAS LAS OBRAS JUNTAS, EL RESTO DE LA GESTIÓN POCO Y NADA ¿CÓMO EL DISTRITO HOY?

AV.: “Yo creo que el distrito está muy abandonado y la gente los problemas los tiene hoy, no puede esperar a mañana o pasado. El espacio de Fernando (por Espinoza) está gobernando desde el año 1999, así que hace 20 años que están en el poder no le pueden echar la culpa a nadie, no le podes echar la culpa al gobierno de Macri de los últimos cuatro años y tener 17000 mil millones en el banco y tener calle de tierra, sin cloacas, con la inseguridad que nos mata todos los días, hay que terminar con las excusas y empezar con la gestión, si no vamos a ningún lado y ahora me parece que el vecino lo va a demostrar en estas elecciones, la gente está cansada, yo confío en el voto popular, esperemos no los aprieten como lo están haciendo con los planes a quienes lo hacen para subsistir, quiero que se haga un acto democrático puro y transparente teniendo en cuenta la pandemia también.

QP.:¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS?

AV.: “No nada más, que ojalá los vecinos de La Matanza y en este caso de toda la provincia de Buenos Aires me den la posibilidad de llegar al congreso y representarlos yo voy a eso lo hice toda mi vida, nunca cambié mi manera de pensar, como yo le digo a todos, yo resisto al archivo, no tengo ningún problema en decir lo que digo, así que ojalá la gente me acompañe”