“HOY EL MUNICIPIO DE LA MATANZA NO TIENE SOLUCIONES PARA LA GENTE”

Entrevistamos al Concejal (m/c) y ex funcionario nacional, en el área de seguridad, Gustavo Ferragut quién habló de la situación política del país, la provincia y del distrito.

Ferragut señaló que “Berni, es un tipo inteligente. Yo creo que está cumpliendo un rol de ser la pantalla de un gobierno, para que le peguen a él y no a Kicillof” y afirmó que “Si nosotros eliminamos la municipalidad paralela, los empleados municipales podrían estar mucho mejor en su sueldo, no el sueldo miserable que tienen ahora”.

QP: Ferragut, ¿Cómo ve la situación política nacional?

GF: “Estamos en una situación muy compleja en el país con decisiones bisagra de lo que va a ser el país en el futuro. Hay dos modelos que se están confrontando que es el modelo que presenta el kirchnerismo y otro modelo que presentaba Juntos por el Cambio. Esos dos modelos se van a confrontar en una elección y la verdad va a ser el futuro que marque los próximos años de cómo se va a vivir en el país”

QP: Dentro oficialismo hay muchos problemas pero, ustedes, tampoco son ajenos a las internas

GF: “Por eso mismo, y en lo que es la oposición también hay una especie de dilema a resolver. Hay dos miradas que la sociedad está permeable para eso, hay dos miradas de cuál es la representación que debe tener la oposición. Hoy hay una sociedad que vemos que una necesita una oposición más firme, una oposición no que rompa los diálogos, una oposición que tenga diálogos pero que se plante en los problemas en dónde te quieren llevar por delante o como quien dice, a patada en el culo, en algunas decisiones entonces ahí se ven a los dos candidatos. Hoy vemos que Patricia representa ese espacio (que algunos llaman halcones) dónde más firme, que se planta en los problemas, que quiere representar los problemas de la gente, de lo que está viviendo, que se queda sin trabajo, el que cierran las escuelas, las tomas de tierras, la propiedad privada, el empleo. En eso Patricia se ha podido plantar defendiendo esos intereses. Y hay otros que con el diálogo, con sometimiento, con que saco el presupuesto y no digo nada, voy a la justicia y dentro de 10 años generan que esto termine aumentando las tasas a los ciudadanos. Hay dos modelos que se están confrontando y se va a dirimir en poco tiempo. Pero eso no lo van a dirimir los dirigentes, esto que quede claro. No va a ser una interna dirigencial. Lo va a dirimir la sociedad. Primero con un humor social que diga: Bueno, este es el dirigente que nos va a representar, y segundo que va haber una elección interna abierta.”

QP: ¿Se esperaban ustedes que después de dos años de haber dejado el gobierno, se vuelven a plantear como una opción política a nivel país, viendo como terminó la gestión de Macri que no fue muy valorada por la gente?

GF: “La valoración de las gestiones de gobierno se dan un tiempo después. Yo creo que nuestra posición en el gobierno fue castigada muy duramente, sobre todo por algunos errores económicos fundamentalmente. Porque después hemos marcado un norte, hacia dónde ir en otras circunstancias. Y ni hablar del tema de seguridad. Del tema de seguridad quedó una huella de defender a los que nos defienden, cuidar a los ciudadanos y que los delincuentes tienen que ser castigados como delincuentes. No hay atenuante ante un crimen de un factor social. Entonces marcamos una huella de hacia dónde ir, pudimos tener aciertos y errores, pero a la gente le quedó claro que la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad iba hacia una dirección y hacia un camino que tenemos que hablar, que cuando llegó este gobierno, lo primero que hicieron es desbaratar todo y así tuvimos las incertidumbre de Frederic, que si un policía interviene va preso, que últimamente los violadores son consecuencias de la sociedad y por eso violan. Bueno, defendiendo todas esas teorías Zaffaronianas (por Eugenio Raúl Zaffaroni) que a la sociedad hoy no le sirve.”

QP:La provincia tiene altos niveles de inseguridad, sobre todo el conurbano, en particular La Matanza, y como que tenemos un ministro que se cae a pedazos (que es Berni) y nadie dice ni hace nada

GF: “Yo no creo que se caiga a pedazos. Berni, es un tipo inteligente. Yo creo que está cumpliendo un rol de ser la pantalla de un gobierno, para que le peguen a él y no a Kicillof, quien lo sigue manteniendo igual, porque si fuera otro gobernador, es el primer ministro que hubiese cambiado, pero hoy lo deja seguir caminando el conurbano con el helicóptero, la moto, qué es lo que pasó en Corrientes, que viaja con un equipo de camarógrafos para subirse tres veces al mismo autobomba porque no salió bien la toma o la foto. Yo creo que Berni es un producto de distracción del gobierno de la provincia de Buenos Aires y un producto también de meter el dedo en la interna cuando ellos quieren. Le pega a Alberto, le pega a Aníbal que le encontras lugares para pegarle por todos lados, entonces mientras tanto, esos temas no los habla el gobernador, los habla el ministro. El gobernador parece que no tuviera opinión, que no sufriría el costo de la política que están llevando adelante, la política de seguridad que están llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, que es un desastre.”

QP: Y en otras áreas ¿cómo la ve a la provincia?

GF: “Comparto con Patricia (por Bullrich) el tema de que hay que hacer un nuevo diseño de las áreas de gestión de gobierno porque esto es un dilema importante que vamos a tener que resolver como gobierno, hay que rediseñar el trabajo en el sector social. No puede ser que la única solución a un problema de déficit social sea la plata. Porque no es un problema de plata, es un problema cultural donde la gente se pueda ponerse en valor, porque el problema en los sectores sociales más carenciados la gente se siente desvalorizada, se siente que no tiene valor y de ahí no puede salir y de ahí empieza a ser rehén de 4 billetes que recibe todos los meses.”

QP: Hablando de La Matanza, ¿Cómo ve el distrito?

GF: “Mirá, yo sigo andando por La Matanza y la verdad que hay dos puntos de vista. Un punto de vista dice esto no tiene arreglo, vas a los barrios de Laferrere, cerca de Los Arroyos, y hay mucha gente que dice esto no tiene arreglo. Y después tenes la posibilidad de que no es tan difícil arreglar todo esto, pero para esto necesitas una dirigencia que tenga una maduración, que sepa que a lo mejor, entienda que a lo mejor no te toca a vos ser el candidato, no te toca a vos ser el funcionario, sino tenés que ser el puente para que esto se produzca. Hay ciudades mucho peor que La Matanza, digo, voy a decir una ciudad que a lo mejor es conflictiva para lo que diga, pero Medellín tuvo un proceso de cambio importante con el apoyo de inversiones mundiales. Bueno, pero La Matanza no tiene ni un diseño para eso, ningún diseño, al contrario, mucha dirigencia quiere que esto siga igual, porque con 4 billetes el día antes de la elección volcas un voto, por la necesidad. Esto no es culpa de la gente, sino es culpa de los que diseñan. Los que diseñan una estrategia de campaña para salir de los problemas de La Matanza, piensan que en La Matanza no hay que hacer nada porque cuesta mucha plata resolver todas estas cosas. Entonces y sí cuesta mucha plata, pero si La Matanza no sale esta situación es un problema social para todos, para la provincia de Buenos Aires, para la nación, porque estamos a un filo para que cualquiera pueda venir a sembrar una semilla del delito, una semilla de descontrol social, una semilla de todo lo peor que pueda pasar en Argentina, La Matanza está con un terreno fértil. Hay que tomar una decisión algún día, yo creo que hay muchos dirigentes que pueden estar a la altura pero tienen que empezar a conversar de un partido y de otro, de un sector y de otro. Porque la batalla política no es una cuestión personal, que yo me puedo pelear con Fernando, con Verónica o con la presidenta del concejo. No, a veces hay que tener la capacidad de conversar y ponerse en las posiciones firmes, las convicciones firmes. Ellos tendrán las suyas, nosotros tenemos las nuestras, pero en el medio de esas dos convicciones hay que encontrar solución para la gente y hoy el municipio de La Matanza no tiene soluciones para la gente. Es algo que es como un elefante. Cuando vos decís necesito un remedio y vos me das un remedio después de 2 meses la persona se murió.”

QP: Hay una discusión fuerte en el seno del espacio político de ustedes en La Matanza ¿Cómo se tiene que encauzar esa discusión?

GF: “Bueno no hay que tenerle miedo a eso, se regularizó todo el tema de lo que es la discusión partidaria en la provincia de Buenos Aires, se llegó a hacer una lista que estuvo a punto de ir a una interna, pero bueno primó la cordura y se llegó a una lista unidad donde se intercalaron todos los puntos de vista, entre esos estamos nosotros, el sector de Patricia. Yo creo que ahora hay que regularizar -uno de los compromisos es regularizar- las conducciones de los distritos, dirimir de una vez por todas, porque hoy vos no sabés quién es Pro. Hoy en La Matanza, la pregunta te la hago yo ¿Quién es el Pro en La Matanza? Bueno, como no está identificado quién es el Pro en La Matanza, no estaría mal que haya una contienda interna en La Matanza donde haya uno que gane y otro que pierda. Ahora, ni el que gana, gana todo ni el que pierda, pierde todo. Porque uno puede ganar con el 60% y el que pierde puede tener el 40%. Tendrá su 40% de representatividad y el que gane es por supuesto la mayoría. Ahora no es todo o nada. No es todo un dirigente que lo bendice uno de la ciudad o de la provincia, no se dirime así las conducciones y sobre todo tiene que funcionar un partido donde tenga una carta orgánica, donde tengas reglas de juego, donde tengas responsabilidades. Porque si asumiste un cargo partidario vos sos responsable de lo que pasa en los 2 a los 4 años que se fije el mandato. O sea, me parece que ahí tiene que haber y sobre todo porque se le va a dar prestigio a muchos dirigentes de todas las localidades, porque acá no hay un dirigente de San justo que es el presidente del partido, después habrá delegados, habrá asambleístas, habrá vicepresidente, habrá secretario general y eso le va a empezar a dar vuelo y prestigio en algunas responsabilidades a los dirigentes locales. Locales digo de las localidades, no solo de una organización que incluye acá a la Matanza”

QP: Este año que se inicia parece que va a ser un año dramático, hay muchas situaciones que resolver, hay una gran interna en el oficialismo, ¿Qué expectativa tiene de este año?

GF: “Yo vuelvo a decir, es un año que nos ve metidos en una crisis en la cual nadie sale ganando digamos. Hay sectores que salen perdiendo mucho, hay sectores medios que por ahí pierden más, pierden menos, sectores que siempre van a estar favorecidos en las crisis, pero a mí lo que me parece es que va a ser la llegada de una elección que va a marcar un antes y un después en la historia. Nosotros estamos con modelos agotados, que si no le llega a la política y a la administración pública una modernización, vamos a ir trabajando como las épocas de la cavernas, que lo único que define una estructura de trabajo es si le llega el arroz, el guiso y la polenta a los sectores que menos tienen, y si al que más tiene le cobramos el impuesto a la riqueza. De esos dos extremos hay un montón de cosas para hacer, el trabajo moderno de otras sociedades que han podido salir, no hay que tener miedo de comparar y evaluar cosas que han pasado en otra parte del mundo. Nosotros hoy vivimos una incipiente de guerra en el mundo y hay países que tienen menos inflación que nosotros, tienen menos riesgo país que nosotros estando esas ciudades en guerra, tiene menos riesgo país que nosotros, sabiendo que cuando salgan de la guerra van seguir la misma línea. Nosotros tenemos -lo que yo digo- una expectativa de salida de país como electrocardiograma, sube, baja, sube, baja. Con puntas, con picos que suben y bajan de una inestabilidad tremenda y eso es lo que nos convierte en un país de riesgo. No es porque no tengamos una posibilidad de salir económicamente, somos un país rico, es igual que La Matanza. La Matanza no es un municipio pobre. Ahora en la Matanza hay que hacer una reingeniería presupuestaria. Porque acá hay una municipalidad que consigue que entre a su presupuesto 30 mil millones. Pero también hay una municipalidad paralela que recauda la mitad o más que ese presupuesto. Ahora eso no quiere decir que un vecino que no esté regularizado no pague. Si paga, por la municipalidad paralela. Entonces, si una reingeniería presupuestaria blanqueara toda esa recaudación este municipio no sería un municipio de 30 mil millones, sería un municipio de 60 mil millones de presupuesto y eso sería otra historia para La Matanza.”

QP: O sea, ¿se la roban toda?

GF: “Yo creo que sí, que hay un manejo que no se ve reflejado. Está claro, vos vas a cualquier barrio y no se ve reflejado que haya un presupuesto destinado a esa localidad. Entonces si vos tenés el doble de presupuesto se supone que vas a tener el doble de servicios, el doble de posibilidades. Ahora si esa posibilidad solo se da en contratar empleados inestables que puedas manejar políticamente, y es el caso de los empleados municipales. Si nosotros eliminamos la municipalidad paralela, los empleados municipales podrían estar mucho mejor en su sueldo, no el sueldo miserable que tienen ahora. Porque ellos están ligados al presupuesto que tiene La Matanza. Ojalá que este censo que viene ahora se haga razonablemente y no se vuelva a terminar haciendo en los bares de la esquina de la plaza como fue el anterior cuándo falleció Néstor Kirchner. Que las planillas se terminaron 10 días después, en las esquinas de los bares, de las plazas. Entonces tenemos 1.750.000 habitantes en La Matanza cuando todos dicen que tenemos más. Yo no creo que sean esas cifras. Ojalá que se verifique que seamos esa cifra para que la coparticipación sea acorde a esa cantidad de habitantes. Porque hoy tenemos una coparticipación de la provincia de Buenos Aires que está acorde al censo y a otros factores que se ven y a otros factores que se usan como insumos para la información.”

QP: Ferragut, ¿Desea agregar algo más?

GF: “Sí yo creo que hay un interés en La Matanza de muchos dirigentes, para mí tienen que venir todos los dirigentes nacionales y provinciales. No hay que enojarse los que somos locales porque vienen dirigentes nacionales y provinciales hasta querer instalarse en La Matanza. Yo creo que tienen que venir todos. Todos, todos, todos a recordar La Matanza, a vivir, a palpar las problemáticas de La Matanza. Porque una cosa es verlo en una recorrida en 5 minutos o de media hora y otra cosa es venir todos los días, venir en la mañana, venir a la tarde. Yo voy a acercar a La Matanza a todos los dirigentes nacionales posibles para que vivan el tema. Porque una cosa es vivir, tomar un colectivo, saber lo que pasa, transitar de punta a punta en La Matanza, ir una noche a tomar un café o a un restaurante en Ramos Mejía o en González Catán y que puedan resolver la vivencia, porque cuando sean funcionarios en el área que le corresponda, tomen decisiones con experiencias vividas, no con planes estratégicos puestos arriba de un escritorio.”