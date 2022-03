“PARA EL OFICIALISMO PASAN LAS ELECCIONES Y LAS PROMESAS DE CAMPAÑA QUEDAN EN EL CAJÓN DEL OLVIDO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el dirigente político Presidente de la Agrupación “Nos Une La Matanza”, Gustavo ‘Tato’ Maglio, quien nos relató cómo está su espacio en la actualidad después de haber participado en las elecciones pasadas, y tras su alejamiento de Florencio Randazzo. Reconoce que está en diálogo con diferentes dirigentes de distintos sectores de la política, pero que no hay alianza con ninguno. Por el momento siguen trabajando con los vecinos que quieran sumarse a trabajar por el distrito y sus vecinos, esto nos decía:

QP.: Maglio, ¿Cómo viene el año político después de haber participado en la última elección en el espacio que conduce Florencio Randazzo?

GM.: “Hoy en la actualidad estamos alejados de ese espacio por distintos motivos, pero seguimos construyendo política desde nuestro espacio ‘Nos Une La Matanza’, que es un espacio creado hace muchos años. Si bien las elecciones del año pasado fueron las primeras en las que participamos oficialmente, este grupo de compañeros venimos trabajando desde hace tiempo y vinimos para quedarnos. La verdad que participar en estas elecciones fue una experiencia enriquecedora en la cual pudimos pasar las PASO y competir en la general. Más luego a partir de los primeros días de enero decidimos, con los compañeros, que era el momento de corrernos del espacio de Randazzo, porque no llenaba nuestras expectativas para la construcción política que pretendemos construir en el distrito”

QP.: ¿Cómo continúan trabajando con su espacio Nos Une La Matanza?

GM.: “Seguimos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo desde hace años, seguimos con las actividades, con cursos que llevamos a los diferentes barrios de La Matanza. Si hay algo que nos destaca son los valiosos recursos humanos que contamos en nuestros compañeros y amigos que creen en este proyecto, y que cada vez somos más. Nosotros no tenemos recursos económicos, somos millonarios en recursos humanos, por la calidad de compañeros que tenemos y los profesionales que colaboran, trabajan, y dan su tiempo para ayudar al vecino que necesita y mucho, porque vive el abandono del estado municipal, y es ahí donde, humildemente, estamos trabajando, con y para el vecino con sus problemáticas. Contamos con muchos referentes en cada barrio del distrito, que son la semilla que sembramos y hoy es una plantita, que venimos regando y cuidando para que crezca más, y la verdad es que estamos creciendo día a día con la fuerza y el respaldo de los vecinos y vecinas de La Matanza, a los que le pedimos que se involucren en las políticas barriales, sabemos que el vecino es reacio a participar en política, por el desastre que hacen los políticos, y por la cantidad de veces que han sido engañados y estafados por estos, pero estamos convencidos que los vecinos deben ser parte de la nueva política, porque es la única salida a la desidia que se vive en La Matanza gracias a Espinoza y su séquito”

QP: Maglio ¿qué le dicen los vecinos, se acercan para hablar con Ud. y plantearle sus problemas cotidianos en los barrios?

GM.: “El vecino se acerca porque lo escuchamos y acompañamos, y sobre todo no le mentimos. En La Matanza venimos escuchando las mismas problemáticas desde hace mas de 20 años, esto no cambio nada, en Ciudad Evita tenemos un barrio que esta desde hace 8 años y no tiene agua, tenemos vecinos sin luz, sin cloacas, sin red de gas, vecinos sin trabajo, sin casas, y sin comida, creo que el estado debe solucionar estas cuestiones elementales para la vida en sociedad, todo esto que ocurre en La Matanza no es nuevo, y hace mas de 20 años nos siguen gobernando los mismos políticos que campaña tras campaña bajan a los barrios con las mismas mentiras, cambian las figuritas pero siguen los mismos, y no conocen la realidad de La Matanza, son todos millonarios, que se hicieron millonarios en la función pública, porque si los pones a administrar un kiosco 24 hs. lo funden, La Matanza es como una pelota con mil parches pero sigue rodando, la dirigencia política está en deuda con el ciudadano común y es hora de cambiar a estos políticos que hicieron un desastre, la única realidad y la única calidad de vida que cambiaron fue la de ellos y sus familias”

QP: Hace poco declaró que está en diálogos con referentes de distintos espacios políticos, ¿está trabajando políticamente con alguno de ellos?

GM.: “Nosotros decidimos corrernos del espacio de Randazzo y seguir trabajando con nuestro propio espacio político, donde la mayoría somos peronistas o de procedencia peronista, eso no lo ocultamos ni lo vamos hacer. La verdad es que dialogamos con todo aquel que tenga buenas intenciones de sacar a La Matanza adelante de la desidia en la que vivimos desde hace décadas, hoy estamos trabajando en nuestro espacio político, no le negamos el dialogo a nadie, no creemos en enemigos políticos, ni creemos ser nosotros enemigos de nadie, pensar en el enemigo político es más de la vieja política, o de la vieja escuela como dicen los chicos. Nosotros vinimos para quedarnos en la política matancera y venimos a sumar con nuestras ideas y ganas de que nuestros vecinos y vecinas mejoren de verdad la calidad de vida, queremos que sea lindo vivir en La Matanza, y no un estigma, para eso estamos trabajando. Esto no quiere decir que en el futuro no hagamos alianzas con otros espacios que estemos en la misma sintonía, y tengamos los mismos objetivos políticos”

QP: ¿Cuáles son las actividades que realizan con su agrupación en los distintos barrios?

GM.: “Seguimos caminando los barrios, llevamos más de 400 operativos de anteojos comunitarios, donde la gente puede acceder a sus lentes que no pueden pagar en una óptica, y acá en estos operativos lo pueden hacer a muy bajo costo, tenemos un psicólogo que trabaja con nosotros que es Maximiliano que se acerca a los barrios a dar su a poyo a gente que no puede pagar un psicólogo, todo esto entre un montón de actividades más que hacemos a pulmón. Hay mucha gente triste en los barrios porque están marginados del poder político del distrito, porque la política y los políticos no pudieron en todo este tiempo solucionar las cuestiones básicas para una calidad de vida digna. Me olvidaba de mencionar el apoyo y asesoramiento legal, y los cursos de RCP que estamos programando para llevar a las entidades barriales u ONGs”

QP: ¿Cuál es el común denominador del reclamo de los vecinos que se acercan a este espacio político?

GM.: “El común denominador es el hartazgo, acá siempre es cambiar para no cambiar nada, porque para el oficialismo pasan las elecciones y las promesas de campaña quedan en el cajón del olvido, siguen los mismos funcionarios de siempre, más de lo mismo, seguimos con la tía de, el hermano de, y la verdad la gente no quiere mas eso, la gente quiere una generación de dirigentes nueva y que realmente trabajen para los vecinos, y lamentablemente son muy pocos los dirigentes políticos que trabajan para los vecinos y con los vecinos, la gran mayoría de los dirigentes trabajan para satisfacer sus propias necesidades, la de sus familiares y amigos”