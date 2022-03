LA BONAERENSE DE BERNI

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Aunque no lo crean, amigos lectores, parece que la “Bonaerense del Ministro de Inseguridad e Intimidación, Sergio Berni” anda escasa de fondos y, por las noches, salen a realizar alguna changuita.

Tenemos el caso de un policía que prestaba servicios en la Comisaria de Villa Madero fue detenido intentando robar una casa de Villa Madero, a escasas cuadras de la comisaria donde trabajaba cotidianamente.

El Subteniente Alejandro Coronel fue pescado infraganti descendiendo por una escalera, junto a otros 4, del techo de una vivienda y al ver que se acercaba un patrullero subieron a una camioneta blanca y se dieron a la fuga. A las pocas cuadras chocan contra un poste y 4 delincuentes escapan, pudiendo detener la policía solamente a Coronel, compañero diario de trabajo.

Se inician actuaciones en seccional local, por parte del titular de misma, en orden al delito de Resistencia a la Autoridad, acorde directivas del fiscal de la UFI 3 del Departamento Judicial de La Matanza (https://www.primerplanoonline.com.ar/otro-polichorro-ahora-en-la-matanza-lo-detuvieron-por-hacer-de-campana-mientras-banda-intentaba-una-entradera/); esto significa que en pocos días el Subteniente Alejandro Coronel va a estar recorriendo las calles nuevamente, supongo y espero que sin uniforme.

Pero eso no es todo, hace unos días, Berni se cruzó feo con el Intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, por el tema de los patrulleros de dicho distrito (https://diarioconvos.com/2022/03/09/otra-mas-de-berni-cruzo-a-un-intendente-e-incomodo-a-kicillof/).

Son solo muestras de las locuras de este funcionario que busca denodadamente protagonismo mediático y que lo pone todos los días en la tapa de los portales de noticias.

Ahora bien, la mayoría de los intendente bonaerense (tanto del conurbano como del interior de la provincia) hablan peste de Sergio Berni y señalan continuamente el fracaso de su política de seguridad. Los intendentes del Frente de Todos del conurbano se reunieron con el Gobernador, Axel Kicillof y lo primero que le reclamaron fue que el “Ministro de Inseguridad e Intimidación, Sergio Berni”, cesara en sus funciones y el mandamás provincial se comprometió a darle el raje pero, Berni, aún resiste pese a haber renunciado al espacio político del Gobernador.

¿Para qué lo tiene Kicillof a Berni si es una fuente constante de conflictos?, la respuesta es muy sencilla: mientras todos los medios están cubriendo las “payasadas del Ministro de Inseguridad e Intimidación”, nadie se fija mucho en el resto de la gestión de gobierno del delfín de Cristina Fernández de Kirchner o sea, Axel Kicillof.

La gestión del gobierno provincial bonaerense “anda muy floja de papeles, es muy pobre lo que se ha hecho hasta ahora, pese al dineral que recibe del gobierno nacional” me comentaba un funcionario provincial, hace unos días, en un café de la ciudad de las diagonales y agregó que “Axel deja que Berni sea la noticia diaria porque si alguien se pone seriamente a revisar la gestión del Gobernador, estamos al horno con papas”.

No hay política de seguridad ni siquiera un plan de trabajo, solo hay golpes de efectos que duran 5 minutos.

En La Matanza la situación está muy tensa, la inseguridad es el pan nuestro de cada día y la policía de la provincia no da respuestas; más allá de la visión que se tenga de la gestión de Fernando Espinoza como intendente, la mayoría se da cuenta que no es una cuestión del municipio sino que es la misma policía la que se hace la distraída.

“Dejaron la calle en manos de chorros” me comentaba un ex Jefe departamental del distrito y señalaba que “No es la primera que vez que lo digo: la policía se está dedicando solamente a los negocios y deja que los delincuentes tomen las calles de nuestros barrios. Esto no es casual, esto es parte de la política de Berni porque no hay conducción de la fuerza. García y Mamani (Jefe de la Bonaerense y jefe de la departamental, respectivamente) solo le interesa recaudar y si hay un problema en una comisaría y se hace público, cambian al comisario pero, en realidad no lo cambian, hacen un enroque: si este anda mal acá lo mandamos allá y traen a otro. Tienen a los comisarios de localidad en localidad y todos siguen el mismo juego”

Sin ir más lejos les comento que, a partir de la nota publicada en la edición del 04/03/2022: ARACA LA CANA: TE CHOREO, TE EXTORSIONO Y TE CAGÓ – https://semanarioquintopoder.com/araca-la-cana-te-choreo-te-extorsiono-y-te-cago/) donde denunciamos un hecho inconcebible que ocurrió en la comisaria de Gregorio de Laferrere, Mamani (jefe de la departamental) dispuso que la titular de esa dependencia se hiciese cargo de la comisaria de Ciudad Evita y el titular de esa comisaria vaya a Laferrere.

Florencia Arietto comentó, (@florenciarietto) en su muro de la red social de Twitter, que: “Los vecinos rechazan que traigan como comisaria en Ciudad Evita a Mónica Villegas, dicen que ya fue corrida de Laferrere y de Los Pinos por cómplice con el delito. Los vecinos respaldan al comisario Obregón que fue quien desalojó las tomas de terrenos y luego de eso lo relevaron”

Son incontables los hechos de inseguridad que se dan diariamente en el distrito, una más grave que el otro, hasta hay un grupo el Facebook (https://www.facebook.com/groups/1082058771946926) llamado: AUTOS Y MOTOS ROBADAS EN LA MATANZA con casi 10 mil miembros donde diariamente suben fotos de autos y motos robadas en el distrito, tratando con esto de lograr encontrar al vehículo.

Por si fuera poco, varias empresas de seguros para autos y motos de La Matanza especifican, cuando realizan una póliza de seguro que “la empresa solo cubrirá el robo vehículo si el mismo es robado a mano armada”, es verdad aunque usted no lo crea.