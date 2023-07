“HOY LOS CAÑONES DEL CENTRO APUNTAN A CONSOLIDAR Y NORMALIZAR NUESTRA SITUACIÓN”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borras presidente del Centro de Técnicos de La Matanza, quién nos contó como siguen trabajando con la comisión normalizadora en el desarrollo de actividades en dicha entidad, y a su vez nos comentó sobre la presentación de un proyecto de ordenanza que influye en su conjunto a todos los actores que participan en una obra, mejorando la ordenanza actual que a su criterio quedo obsoleta, esto nos decía:

QP: Borras, ¿cómo están trabajando en el centro de técnicos en La Matanza?

MB.: “Venimos avanzando con un proyecto de inicio de obra provisorio y aviso de obra, el cual va a subsanar el tiempo de inicio de obra que son largos, y en un país inflacionario como lo es Argentina pega directo en el bolsillo de inversor o dueño, estamos trabajando cerca del municipio con el proyecto de mejoramiento urbano, seguimos trabajando con las escuelas, con las charlas de inicio profesional, seguimos capacitando a los chicos que recién se reciben y están empezando a ejercer con cursos de capacitación eléctrica, cursos de confección de contratos, este trabajo tratamos de hacerlo de forma permanente para consolidarlo”

QP: ¿En que consta la idea del proyecto de inicio y aviso de obra?

MB.: “El proyecto viene a solicitar que el inicio de obra no arranque desde que se aprueba, sino que arranque desde la formación del expediente, la formación del expediente muchas veces es dos o tres meses antes de tener el plano aprobado, y eso nos perjudica teniendo dos meses inflación, de tener la plata parada, dos meses de demorar en dar trabajo a la gente, y esto también perjudica a la microeconomía que se arma alrededor de una obra dentro de un barrio, que genera trabajo indirecto para el barrio, porque trabajan los pequeños comerciantes, ferreterías, quioscos, casas de comidas. Este proyecto es un proyecto ambicioso porque conlleva un cambio en una ordenanza que parece tallada en piedra, de la prehistoria, y que hoy en La Matanza tenemos que empezar a pensar en una modernización, que se traslade a nuevos centros urbanos abiertos, como las peatonales que pasaron a ser lo que son donde antes había un centro comercial de otro estilo, , por eso no hay que quedarse solo en la obra de las peatonales, sino plantear un ordenamiento del barrio que las rodea para tener una ciudad más activa donde se pueda invertir y donde invertir sea más cómodo y más ordenado”

QP: ¿Este proyecto de ordenanza lo van a presentar desde el centro o cuentan con el aval de algún, o algunos concejales?

MB.: “Estuvimos reunidos con varios concejales y actores que competen a este proyecto, y la idea es presentarla como centro, habiendo hablado con cada uno de los concejales, que tienen que intervenir para que estén al tanto de que trata el proyecto y lo que busca facilitar a la vida de los que construyen y el desarrollo urbano, y lo que buscamos también es la aprobación del matriculado, del socio, del constructor, no solamente del MMO, sino también del ingeniero y del arquitecto que también se ven beneficiados en este proyecto. Tuvimos un visto bueno dentro del Centro de Ingenieros de La Matanza, y una muy buena predisposición del Colegio de Ingenieros de La Matanza, para aprobar el proyecto y que sea una realidad”

QP: Esto también influye a los comerciantes que tienen que realizar inversiones en sus locales o empresas en los centros comerciales o urbanos, ¿han tenido encuentros con la gente de esta área?

MB.: “Todavía no, pero tenemos planteado iniciar a través de la FEM una presentación para que esto sea tratado en su comisión directiva, que es la entidad que nuclea a todos los centros de comerciantes, es como ir al punto para que esto sea tratado por todos los centros de comerciantes de toda La Matanza para que estén al tanto y den su opinión”

QP: ¿Qué respuestas obtuvieron de los concejales con los cuales pudieron hablar?

MB.: “Estuvimos reunido con el concejal Juan Aisa que mostró una muy buena predisposición a todo lo que le presentamos, le entregamos el proyecto en mano que prometió analizarlo para darnos una devolución sobre lo que él considere, por si hay que modificar algo o considere que no es viable dicho proyecto”

QP: ¿Cómo se están preparando para las elecciones colegiales?

MB.: “Hoy los cañones del centro apuntan a consolidar y normalizar nuestra institución, tenemos en claro que somos una comisión provisoria en vía a ser una comisión permanente, a veces soportamos algunos ataques externos de gente que no entiende que estamos para cuidar el centro y que estamos para normalizar, si bien hemos tenido reuniones con los normalizadores, hay dos normalizaciones, queremos que haya una sola, para lo cual estamos muy avanzado en los acuerdos, siempre buscando el crecimiento institucional. Con respecto a las elecciones colegiales vamos a presentar una lista opositora, obviamente que, si hay gente de La Matanza, vamos a apoyar como centro la misma, siempre teniendo la prioridad la institución, los MMO, los Gasistas, y los electromecánicos que están en el territorio trabajando y los futuros técnicos que van a venir”

QP: ¿Cómo vienen con el tema de la personería jurídica, ¿se ha aclarado dicha situación?

MB.: “Para nosotros está más que claro, y para los técnicos también que es a quienes le debemos explicaciones, al igual que a los socios y los que fueron socios, cuando uno tiene algún problema lo que hacemos es levantar el teléfono y aclarar, no somos una comunidad tan grande como para que no se pueda hablar por teléfono con cada uno que este descontento o tenga alguna inquietud, o tengan una idea que quieran aportar y sumarse al debate interno del centro con la idea de aportar y crecer como institución. Mientras los que propongan sean técnicos no hay ningún problema, porque todos entendemos nuestras problemáticas y hablamos un mismo idioma y la institución nos pertenece a todos, nosotros estamos para resolver las problemáticas de los técnicos, con un centro de puertas abiertas, estamos en vía de normalización, trabajando para el centro y los técnicos, hasta el momento hemos incrementado un 450% el padrón de socios, esto lo consideramos un logro de todos y es a donde apuntamos, tener un centro de técnicos para los técnicos”