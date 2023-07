“LA GESTIÓN DEL INTENDENTE ES UN DESASTRE”

Dialogamos con la pre candidata a Senadora provincial, Alejandra Dulce Martínez, una experimentada y reconocida dirigente radical del distrito.

Martínez analiza la situación local desde diferentes ángulos y plantea debates que, en un futuro próximo, que estarán en la agenda de varios partidos político como la división o la provincialización de La Matanza, la reforma judicial bonaerense y otros temas que, hasta ahora, no figuran como temas centrales del debate político provincial

QP: Alejandra Dulce Martínez, ¿cómo le tomó esta candidatura a nivel provincial?

ADM: “Mirá, la verdad que me tomó por sorpresa, porque no la esperaba. Nosotros acá veníamos trabajando por la candidatura a intendente de Enzo Gioia, trabajamos un montón para eso. Bueno, cuando llega el momento de elegir las candidaturas, medía más y tenía un mayor trabajo territorial Lalo Creus. Entonces, con un gesto de grandeza del Tano Enzo, decidió bajar la candidatura y todos lo apoyamos para no dividir los votos tampoco. Y bueno, acá en La Matanza es como que quedamos un poco, no sé cómo decir, sin un lugar, sin las expectativas que teníamos. Y bueno, a mí me llamaron de la provincia y me dijeron que ellos pensaban que había un lugar para la Senaduría provincial para la mujer y que ellos habían pensado en mí, así que la verdad que estoy agradecida. Me tomó así, sorpresivamente.”

QP: Es un enorme desafío ser senadora provincial.

ADM: “Es un enorme desafío, sí. Es un enorme desafío, pero bueno, yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, bueno digo estamos porque si bien es mi nombre el que va a estar ahí, tengo un equipo atrás que estamos dispuestos a enfrentarlo. Hay muchas cosas que solucionar en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, bueno, estamos acompañando en esto a Patricia Bullrich y a Petri.”

QP: Más allá del juego que es la elección, un legislador provincial por ahí tiene el signo político del gobierno de la provincia, pero en los locales es otro el signo político. Y a veces como que hay que colaborar y establecer momentos de diálogo, bueno, es cuestión de sumar cosas para La Matanza. ¿Cómo se ve en ese momento?

ADM: “No, yo creo que nosotros estamos dispuestos, obviamente, a dialogar con todo el mundo y sobre todo para tratar de que nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestras leyes sean aprobadas, ¿no? Por supuesto. Y que no es solo La Matanza. Tenemos un desafío, que estamos en la tercera sección, que es enorme, que tiene muchísimas problemáticas también como La Matanza. Y, además, vamos a trabajar para la provincia de Buenos Aires, no va a ser solamente para La Matanza. Así que, bueno, ese desafío creo que estamos en condiciones de enfrentarlo.”

QP: Yo lo vengo planteando hace rato a nivel periodístico y a partir de un análisis político que La Matanza tiene una enorme desventaja en cuanto a la representación política del ciudadano. Nuestra constitución dice que nuestro gobierno es republicano, representativo y federal. Y en realidad a La Matanza la están representando 24 concejales electos y el intendente. O sea, 25 solamente representan a 2 millones y medio de personas. Entonces, digo, a nivel de representación, ¿cómo se resuelve? O se crea una nueva sección administrativa que sería la 9na a nivel provincial o se provincializa La Matanza. Algo ha de pasar con esto. ¿Cómo lo ven ustedes?

ADM: “Mira, este es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo.”

QP: O la división del distrito.

ADM: “Algunos plantean la cuestión de la división del distrito, otros las economías municipales. Yo por ahí, por eso siempre soy orgánica, me manejo como una persona que respeta las decisiones que toma el partido. Se respetan. Yo personalmente estoy más con la cuestión de la provincialización de La Matanza o la división de la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que, porque en La Matanza se hagan 3 municipios diferentes, vaya a mejorar la cuestión de cada uno de los pequeños municipios. Pero aparte sería un gasto enorme por ahora. Porque, bueno, hay lugares que quedarían sin capital. Yo creo que hay que trabajar también viendo esto que vos dijiste recién, ¿no? De hacer o una nueva sección electoral o una provincia. O sea, yo estoy hablando del lugar de la pertenencia que tengo con la Matanza. Yo soy matancera. Y me gustaría, también me resultaría hasta difícil la cuestión de si, bueno, se divide la Matanza en 3 partes. Una se va a llamar la Matanza, otra otro nombre, y otro nombre. O sea, la cuestión de la pertenencia que uno tiene. A mí, sinceramente, no me gustaría cambiar de nombre. Yo me siento matancera. Yo nací acá y creo que voy a morir acá. Pero me parece que esas opciones que vos dijiste recién, hay que trabajarlas. Hay que estudiarlas, por lo menos. Hay que estudiar diferentes opciones.”

QP: Hay un tramo largo para que usted pueda o no acceder a una banca a nivel provincial. Pero supongo que debe estar estudiando o armando algunos proyectos para presentar a camaradas. Más o menos, ¿qué tienen pensado?

ADM: “Nosotros estábamos pensando, hay algo muy importante, que es un tema muy importante, que tiene que ver con la ley de alquileres. La ley de alquileres está destruyendo la vida de mucha gente que tiene que alquilar, que no puede afrontar los gastos. O sea, con la cuestión de la inflación. Ahora, por ejemplo, los que tienen que renovar, porque son por tres años, o sea, ponen en el primer año, pasan al segundo año y se da 106% de búsqueda en alquiler. ¿Quién puede pagar eso? O sea, ahí también hay que estudiar y hay que hacer un proyecto muy serio, porque nadie está tocando la cuestión del tema de los alquileres. La situación de la vivienda es un tema que es importantísimo.”

QP: Y hacerlo a nivel provincial a eso.

ADM: “A nivel provincial. Que ahora, si bien se presentó un proyecto a nivel provincial, la cuestión de las comisiones que tiene que pagar, por la vivienda, por el inquilino, entre los gastos, no alcanza con que dividan las comisiones. Tiene que ver con lo que uno paga mensualmente, ¿no? Me parece importante la cuestión de la vivienda de la provincia de Buenos Aires también. Habría que darle, creo yo, por ahí beneficios para poder adquirir esa vivienda. Porque hay gente que está alquilando hace un montón de tiempo y tiene poder adquisitivo como para pagar en cuotas de estas viviendas. Y no hay nada que te ayude. Lo que generalmente es para comprar la primera vivienda que están todos los proyectos.”

QP: Sí, el tema de la vivienda acá es caótico. En la provincia tenemos un instituto de vivienda que financia un montón de viviendas populares. También el tema de los lotes con servicio y todo eso. Pero uno nunca sabe cómo acceder a eso. Nunca sabe cómo se distribuye eso ni nada. Nunca llegan las casas a la gente.

ADM: “No, totalmente. No se sabe a quién llega, realmente. Y eso generalmente es a los que no tienen acceso a la primera vivienda, no está contemplado tampoco, no se sabe a quién llega. Hay muchos inquilinos que podrían pagar eso. Están en condiciones. Y no tienen acceso. Por eso me parece que es un tema muy importante para tratar. Otro tema tiene que ver el tema de la policía. Que eso es algo que hay que ver. Nosotros en casa se habla mucho de la cuestión de la inseguridad, de la policía. Pero me parece que las responsabilidades, no sé si son las responsables, pero la responsabilidad mayor recae en la justicia. Hay juicios que tardan años en prosperar. Nunca prosperan, realmente y siguen los delincuentes en la calle. Entonces me parece que ese es uno de los temas que hay que estudiar y hay que trabajar también.”

QP: La justicia va de la mano de la seguridad. Una buena justicia, buena seguridad. Mala justicia, inseguridad.

ADM: “Totalmente. Porque no sirve de nada tenernos un montón de policías en la calle. Si entran los que delinquen, entran y salen por la puerta giratoria.”

QP: ¿Cómo ve La Matanza y la gestión del intendente?

ADM: “Me parece que La Matanza, la gestión del intendente es un desastre. Se puede ver los lados, ¿no? Creo que la gestión de hecho ahora se va a notar mucho en el voto. Yo creo que nunca se vio al intendente tan complicado como ahora en este espacio. Nunca estuvo el peronismo tan dividido como ahora tampoco. Creo que eso tiene que ver con la mala gestión, con lo que no se hizo. Me parece importante lo que está pasando ahora. O sea, que haya mucha gente que tenía él que se haya pasado para votar otras opciones y están pidiendo un cambio. Creo que eso sería como la evaluación de la gestión, se ve en esta interna que está en las PASO. O sea, fue una gestión muy mala, realmente. Y cada vez está peor.”

QP: Tenemos 500 obras en ejecución. O sea, el único municipio de la provincia de Buenos Aires que tiene tantas obras en ejecución. ¿Eso repercute? ¿Usted cree que va a repercutir en el voto? ¿la gente va a valorar o no lo que se hizo en los últimos años?

ADM: “La gente yo creo que ya va a evaluar lo que se hizo en los últimos años y la gente ya no cree, ya no le cree. O sea, no cree más la propaganda, la plata que se gasta en publicidad, que en realidad las obras no se ven, no se ven. O sea, sí, muchas obras están en ejecución, pero a ver, ¿dónde? La verdad es que cada vez está peor. La calidad de vida de la gente. Las calles son un desastre. No podés caminar por los agujeros que hay. Hay gente que se cae en la vereda, no se ve lo que dice. Y la cuestión de la seguridad también. Uno no puede salir a la calle, te roban a cualquier hora ya.”

QP: Yo creo que la gente, en esta elección, van a votar con el bolsillo, por el tema inflacionario y van a votar con la inseguridad en la cabeza. ¿Usted coincide con eso?

ADM: “Sí, coincido con eso. Y yo creo que la gente que tiene planes, porque hay mucha gente que tiene planes, o sea, esto, más allá de los planes, no los va a votar. Va a votar por esa cuestión, porque la plata no les alcanza, porque ven que tampoco les sirve tener planes nada más. Entonces, creo que quieren un cambio.”

QP: Con el nivel de inflación no le alcanza la plata a nadie.

ADM: “A nadie. Por eso yo creo que la gente va a votar por la inseguridad, por la cuestión de que no le alcanza la plata por la inflación, y me parece que también abrieron los ojos. La gente ya no cree nada de lo que les están diciendo.”

QP: Volviendo al tema de la política. En las últimas elecciones ir a la interna fortaleció el espacio de ustedes porque Santilli y Manes se potenciaron en la interna. Y la lista ganó la elección provincial. ¿Usted cree que va a suceder lo mismo ahora? ¿Que después de la interna, los dos se junten, Larreta y Bullrich y vayan para adelante?

ADM: “Tendría que ser así. Yo creo que sí, que va a primar la cordura y va a ser así. Creo que la interna tendría que fortalecer al espacio. Y después, bueno, el que gana ir todos juntos para ganar la general, que es lo que importa.”

QP: Sí, porque están, según las encuestas, están ahí de ganar. Pero tendrán que hacer el esfuerzo todos en conjunto para ganar.

ADM: “Por eso mismo, yo creo que después de las PASO, el que gane se va a sumar y vamos a hacer un esfuerzo en conjunto porque vamos a salir fortalecidos en la interna. Creo que el objetivo es ganar la general, lógicamente, ¿no? Ganar la presidencia y ganar la gobernación.”

QP: Y el municipio ¿cómo lo ve?

ADM: “Y ganar el municipio. Sí, yo al municipio la verdad que lo veo muy bien. O sea, para mí estamos muy bien. Lo comparamos con la época de Pinky, pero con la diferencia de que el peronismo nunca estuvo tan dividido como ahora. Creo que eso nos va a beneficiar.”

QP: ¿Usted cree que Lalo Creus tiene la fuerza como para ganar acá la interna y después la general?

ADM: “Sí, yo creo que sí.”

QP: Le tiene mucha fe.

ADM: “Yo le tengo, sí, le tengo fe a Lalo porque hace muchos años está acá trabajando en el territorio. Tiene fuerza, tiene ganas además de lograr este cambio y bueno, yo creo que él está en condiciones de hacer un cambio profundo acá en Matanza.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

ADM: “Si, lo que le voy a decir a la gente, un poco lo que habíamos hablado recién, que piense antes de ir a votar. Que si es necesario ir a votar en las PASO porque muchos no quieren votar. Es importante votar, es importante sacar una diferencia, una ventaja ahora. Qué bueno, que voten por la mejor opción. O sea, para nosotros la mejor opción tiene que haber una persona que tenga firmeza, que esté dispuesta a realizar los cambios que necesitan todos los argentinos, Patricia Bullrich y Petri y en la Provincia, por supuesto Néstor Grindetti y Miguel Fernández. Y acá, Lalo Creus.”