“HOY LOS VECINOS ESTÁN ENCERRADOS Y LOS DELINCUENTES, QUE LIBERÓ ESTA GESTIÓN, ESTÁN EN LAS CALLES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Ricardo Viera dirigente social y político de Identidad Vecinal en el espacio de JUNTOS que lleva de pre candidata a presidenta de la nación a Patricia Bullrich, y pre candidato a intendente de La Matanza al concejal Eduardo ‘Lalo’ Creus. Viera nos relató cómo están trabajando en la campaña, y el cómo toma la gente el mensaje de Patricia y Lalo para La Matanza, también nos contó cómo es acompañar a Lalo en la lista como pre candidato a concejero escolar, esto nos decía:

QP: Viera, ¿cómo vienen trabajando junto al concejal Creus hoy pre candidato a intendente y Patricia Bullrich presidenta?

RV.: “Venimos haciendo caminatas, charlas con los vecinos, puerta a puerta, le estamos llevando las propuestas, la gente nos está acompañando cada día se suman más vecinos comprometidos, la gente tiene mucha esperanza de cambiar el gobierno local, los vecinos hacen de ejes las distintas problemáticas que se repiten en todos los barrios a lo largo y ancho de toda La Matanza, y lo que predomina es el tema de la salud y la inseguridad, es donde todos coinciden, el recibimiento en los barrios es muy bueno en lugares donde no teníamos buena llegada como Villa Dorrego donde eran muy esquivos a nuestras propuestas, muchos barrios de Virrey del Pino, donde los vecinos nos ven con buenos ojos y nos piden que no aflojemos porque somos su esperanza del cambio”

QP: ¿Esto lo sorprende de ser bien recibido en el sur del distrito donde siempre predomino la preferencia por el oficialismo?

RV.: “No me sorprende porque el intendente Fernando Espinoza es nuestro mejor promotor, por la no gestión y el desprecio a los vecinos, la realidad en los barrios cambio con respecto a elecciones anteriores, hoy los vecinos nos esperan, nos reciben en los clubes, casas, sociedades de fomento, incluso muchos empleados municipales ven con agrado la posibilidad de un cambio, esto nos llena de fuerza para seguir militando nuestras propuestas, la gente está cansada de esta gestión que no es buena por donde se la mire, el deterioro del gobierno municipal es de norte a sur y de este a oeste de nuestro municipio”

QP: ¿Qué le dice el vecino de la gestión municipal del intendente Fernando Espinoza?

RV.: “El vecino se cansó de Espinoza, y de este gobierno, como dije antes la inseguridad es un factor que golpea mucho a los vecinos del sur del distrito y de toda La Matanza en los tres cordones, las calles son intransitables, están sin iluminación, hoy oscurece a las 6 de la tarde cuando nuestros pibes regresan del colegio a sus casas, y sufren robos violentos a diario por un celular o un par de zapatillas, tenemos un 70 % de calles de tierra no tenemos cloacas, cosas simpes y mínimas para vivir dignamente, las calles intransitables no permiten el acceso de los remises, las ambulancias, las patrullas, que solo se la ven en la colectora de la ruta, la inseguridad crece día a día y el vecino tiene miedo de salir a toda hora porque hay barrios enteros copados por los delincuentes, y la salud es prácticamente nula, las salas de salud no funcionan, no tienen guardia, o solo guardia a la mañana, otras funcionan como vacunatorios, el vecino está completamente abandonado a su suerte, los UPA y el Simplemente Evita del km32 están colapsados, casi no tienen profesionales, ni hablar de lo que está pasando en el hospital del niño en San Justo, donde no hay guardia y renunciaron muchísimos profesionales”

QP: Hace muy poco se inauguro la guardia pediátrica en el Néstor Kirchner de Laferrere, ¿Qué opinión le merece?

RV.: “Me parece que es un paliativo al desastre que hay en salud en La Matanza, lo muestran como algo fabuloso y en realidad funciona como una sala de salud, cuando es un edificio inaugurado varias veces, y nunca funciono, seguramente lo van a seguir inaugurando tanto Espinoza como Kicillof y Magario para seguir mintiéndole a los vecinos, por el momento repito es un paliativo para una salud que está en coma, porque veníamos en terapia intensiva de varios años, hoy la salud en La Matanza es un verdadero desastre estamos en crisis permanente, sin insumos, sin profesionales, con los profesionales mal pagos, que se quieren ir a trabajar a otro lado porque no hay dinero que alcance por la situación económica del país. Me parece que este bien que algo funcione, que no deja de ser un parche, el vecino de La Matanza necesita tener una salud como se merece, de calidad y eso Espinoza se lo viene negando desde hace muchísimo tiempo, hay salas históricas como la de Oro Verde, la sala Caputo del km47, las salas de La Foresta, que están prácticamente cerradas, con el edificio abandonado, que solo funcionan en determinados horarios, sin guardias ni especialidades, como por ejemplo que haya un traumatólogo, es lo que reclaman las madres para sus hijos, que es algo común que un chico se golpee o tenga una fractura o una esguince, nuestros vecinos están yendo a los hospitales de Ezeiza y cañuelas, no puede ser que teniendo los edificios no podamos priorizar la salud de los matanceros en su conjunto”

QP: ¿Cómo recibe el vecino el mensaje de Lalo Creus?

RV.: “En líneas generales el mensaje de Lalo es esperanzador, lo toman como el cambio que se necesita para revertir esta situación de desidia y abandono que se sufre en todo el distrito, pero también sabemos que es esta elección nos vamos a enfrentar a un aparato que hoy está debilitado, pero que conserva sus mañas y su oficio en una elección, no debemos subestimar al adversario porque tienen los recursos que se tendría que usar en otras cosas al servicio de la campaña, o para comprar voluntades, pero a pesar de esto sabemos que el vecino nos va a acompañar con su voto a la hora de elegir, tenemos los fiscales preparados para esta batalla, tenemos la gente que nos va a acompañar, los vecinos que se suman constantemente a nuestras fuerzas, estamos convencidos de que Lalo va a ser el próximo intendente de todos los matanceros”

QP: ¿Cómo recibe el vecino el mensaje de Patricia Bullrich?

RV.: “El vecino la ve muy bien, porque la asocia con el tema de la seguridad, incluso la gente de las fuerzas que fueron bastardeadas por la actual gestión ven con mucho entusiasmo que Patricia vuelva al ejercicio del gobierno, esta vez como presidenta y no como ministra de seguridad, con la esperanza que la gestión de ellos vuelva a ser valorada, y los vecinos ni hablar porque se acuerdan que en su gobierno se derribaron varios bunker de narcos, estaba la gendarmería, se dio batalla a la delincuencia y el vecino vivía más tranquilo al menos en ese aspecto que es lo que te permite desarrollarte como persona y como familia, porque hay que salir a laburar y a estudiar con normalidad. Hoy los vecinos están encerrados y los delincuentes que libero esta gestión en las calles, nuestros hijos no pueden andar en bicicleta en las calles, no pueden ir al kiosco, porque te roban a todas horas, no hay controles vehiculares, no hay cámaras de prevención, si hay cámaras para multar a los vecinos que pasan en rojo en horarios que si paras en la ruta no sabes donde terminas, colocan alarmas que solo hacen ruido, pero nada más, no están conectadas a ningún centro de ningún tipo, entonces que hacen los delincuentes, como saben que no viene nadie, siguen robando, total si algún vecino se mete le pegan unos tiros y listo, no es justo vivir así”

QP: Viera Ud. acompaña a Creus y a Bullrich en la lista como pre candidato a concejero escolar

RV.: “Si estamos trabajando muy a gusto, con respecto a la educación es donde tenemos que hacer hincapié tenemos que poner en la agenda municipal la educación, tanto como la salud y la seguridad, estos tienen que ser los pilares para construir un municipio digno de ser vivido, Lalo es la persona indicada para tomar el toro por las astas y hacer lo que hay que hacer, desde todo punto de vista, nuestros pibes no solo tienen que ir al colegio para comer, que encima es una comida de mala calidad y sin nutrientes, nuestros hijos tienen que ir a la escuela a aprender, y ser tratados con respeto, con una buena alimentación, con calefacción en invierno y ventilación en verano, tenemos que terminar con ese sindicalismo que tanto daño le hace a la educación y a los estudiantes. Hacen falta guarderías jardines maternales, hay dos edificios que construyó la gestión de María Eugenia Vidal que no funcionan porque esta gestión actual considera que usar esos edificios es darle el rédito político a Macri y Vidal, hasta en eso son mezquinos y dañinos para con el pueblo de La Matanza, esos edificios son un bien para la población, como los hospitales, las escuelas”