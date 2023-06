“JUNTO A PATRICIA BULLRICH, NOSOTROS REPRESENTAMOS EL CAMBIO PROFUNDO QUE ESTÁ NECESITANDO EL PAÍS”

Entrevistamos al Concejal (m/c) Gustavo Ferragut, uno de los principales referentes de la pre candidata presidencial, Patricia Bullrich, en la poderosa tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Ferragut señala que “Patricia Bullrich tiene una propuesta que lleva a un modelo de país diferente” y remarca que “la sociedad está buscando este camino de un cambio profundo, de convicciones firmes, hablando con los sectores que haya que hablar, pero sin claudicar, sin entregar los principios de un cambio que necesita la Argentina”

QP: Ferragut, a días del cierre de lista, ¿cómo es el panorama que tiene usted en la provincia?

GF: “La verdad que es un panorama que está siendo muy apretado, pero eso quiere decir que estamos en el camino correcto, porque cuantos más espacios y más candidatos quieran acompañarte el lugar es el del lado del ganador. Discutiendo bastante, pero todo esto se va a ordenar como en todas las elecciones, en los últimos días, en las últimas horas, la horma del zapato va a ir dando la forma.”

QP: ¿Cómo ve a la elección nacional entre Patricia Bullrich y Larreta?

GF: “Nosotros tenemos números que nos dan muy bien, no obstante no nos confiamos, estamos trabajando día a día en los territorios convenciendo a intendentes que se sumen a esta propuesta, más allá del nombre Patricia Bullrich, es una propuesta que lleva a un modelo de país diferente y ese es el trabajo al cual convocamos sumarse y muchos intendentes están viendo que la sociedad está buscando este camino de un cambio profundo, de convicciones firmes, hablando con los sectores que haya que hablar, pero sin claudicar, sin entregar los principios de un cambio que necesita la Argentina.”

QP: Más allá del resultado interno, ¿ustedes perciben que hay como una ola enorme de votos opositores al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

GF: “Sí, lo que está claro es que hay prácticamente un 70% u 80% de la población que no quiere seguir con este modelo, después se verá representado en distintas opciones, pero ese 80% hoy está diciendo y pidiendo a gritos que esto concluya de una buena vez en el acto eleccionario y que se empiece a perfilar un país donde se pueda ver un camino normal, no se piden ni grandes destellos, entrar en un camino normal.”

QP: Algunos analistas sostienen que toda esta indecisión en cuanto a la elección de los candidatos del oficialismo es una señal de pánico.

GF: “Cuando vas a cambiar de nombre de una alianza es porque la que tuviste no te dio resultado. Han destruido y demolido la credibilidad en lo que es el Frente para la Victoria, el Kirchnerismo, el peronismo que está aliado ahí, han dilapidado todos sus principios y hoy creen que cambiando el nombre y utilizando forzadamente el nombre patria van a encontrar un sentimiento para que esto se revierta. Y la verdad que el sentimiento es de mucha bronca, de mucha frustración porque este es un gobierno que perdió la oportunidad y de dirigentes que se pelean es por espacios de poder y por dinero.”

QP: En La Matanza, ¿van a haber dos listas, tres? ¿Cómo lo ven ustedes?

GF: “No, lo que está claro es que van a haber dos listas, una que es nuestro espacio, Juntos por el Cambio, una que representa a Rodríguez Larreta y otra que representa a Patricia Bullrich junto con Grindeti, gobernador. Eso va a ser una interna, vamos a dirimir, porque te voy a reiterar, no es un tema de nombres de quienes encabezan esos lugares, sino es de la forma y el trabajo que hay que hacer para generar los cambios profundos. ¿Quiénes están dispuestos a hacer un cambio de verdad, como el que necesita La Matanza imperiosamente, o quiénes quieren que las cosas sigan más o menos, y viendo cómo las vamos resolviendo? Junto a Patricia Bullrich, nosotros representamos el cambio profundo que está necesitando el país, un cambio con decisión, con coraje y sobre todo con una meta de que el distrito de La Matanza tiene que cambiar, peor de lo que estamos es muy difícil que podamos estar.”

QP: ¿Ustedes perciben la posibilidad de un triunfo en Matanza?

GF: “Nosotros lo que percibimos es que el cambio de rumbo que tiene que tener la Nación debe estar acompañado por el cambio de rumbo que tiene que tener La Matanza. Es la única salida que tiene nuestro distrito y los vecinos seguramente podrán encontrar en esta oportunidad una bisagra donde dar la vuelta a la historia y que La Matanza deje tantos años postración.”

QP: Ustedes levantan mucho la bandera de la seguridad y en La Matanza lo que reina es la inseguridad. Los chorros se roban hasta los patrulleros ya.

GF: “Bueno esa es una parte, ¿por qué el delito se instala en La Matanza? Porque el delito se instala en la geografía donde no hay control, donde no hay patrullaje, donde el poder político mira para un costado. Y esto lamentablemente hoy es La Matanza, porque vos vas a otro distrito donde el control del Estado está presente y el delito no se instala. Se instala en los lugares donde tienen libertad de acción. Y lamentablemente Matanza es eso. Pero la seguridad ya no es solo un problema policial de robo, la seguridad es un problema que te complica conseguir trabajo porque no podés llegar a horario a los lugares porque tuviste un inconveniente, el que da trabajo no te abre un negocio en Matanza, entonces no genera trabajo porque lo roban constantemente, los chicos van a la escuela en estado emocional catastrófico porque van con miedo llegando a la escuela, porque le roban las mochilas, las zapatillas, los teléfonos celulares. El tema de la seguridad hay que abordarlo desde un sector de derecho social. Hoy la seguridad es un derecho social para cualquier persona que viva en La Matanza. La Matanza tiene que dejar de tener habitantes para tener ciudadanos, con todos los derechos plenos.”

QP: En todo esto, ¿cómo ve la gestión de Espinoza?

GF: “La verdad que el intendente debería haber podido construir en este tiempo un cambio generacional que no esté solamente esperanzado en su persona, porque hoy su persona está totalmente desgastada, con una gestión totalmente desgastada para solucionar un problema aun teniendo los recursos, no lo pueden hacer porque el entramado administrativo no lo permite por todo el sistema de corrupción que esto incluye. Siempre doy el ejemplo, agarrar una media, meter la mano y darla vuelta hacia el otro lado, eso es lo que hay que hacer en La Matanza. La Matanza tiene que tener presupuestariamente, ya que no es un municipio pobre, es un municipio con muchos recursos, pero tiene que tener una reingeniería presupuestal donde la prioridad del presupuesto esté puesta en el vecino.”

QP: Hablamos de presupuesto, decimos que el presupuesto no alcanza, pero hay mucha corrupción. Se calcula que la municipalidad paralela se lleva un presupuesto y medio.

GF: “Bueno, por eso digo, un presupuesto y medio significaría los 70.000 millones de presupuesto anual más, si vos decís un presupuesto y medio más, son 70.000 millones más, más otro tanto, más de 150.000 millones de presupuesto en La Matanza que sería un municipio rico.”

QP: ¿Ustedes cómo se están preparando para la elección Matancera?

GF: “Bueno, estamos estos últimos días y últimas horas en algo que la sociedad a contramano, que es el tema de cierre de lista, pero es una cuestión necesaria para poder encarar la transformación del modelo con los candidatos para enfrentar la elección. Estamos tratando de hacer todos los acuerdos posibles para que el espacio de Patricia sea el espacio más contundente, vuelvo a reiterarte, no por un tema de nombre personal que Patricia sea Presidenta, sino que necesitamos que Patricia sea Presidenta para llevar adelante un modelo de transformación de la Argentina que sea cambiar el paradigma que tenemos hasta ahora con el tema sindical, el tema educativo, el tema laboral, el tema de la seguridad, el tema del abordaje social, así que esta es la diferencia que nosotros buscamos. Quienes puedan representar este cambio profundo son los que van a ser nuestros candidatos.”

QP: Estos últimos días, uno ha está hablando con muchos políticos acerca del cierre de listas y me he encontrado que hablan de política, pero no hablan de la gente, de lo que sucede, que la gente está pasando mal momento: inflación, inseguridad y muchas cosas más. ¿Cómo lo ven ustedes?

GF: “Bueno, por supuesto que por eso es muy importante saber elegir quiénes encabezan un proyecto de cambio en la Argentina. Para nosotros no es lo mismo un proyecto que vaya gradualmente viendo cómo va el cambio de a poco, sino que hay que meterse en las raíces, en la profundidad, para dar un cambio fuerte. Y esta es la discusión que tenemos. La sociedad nos está pidiendo eso, que definitivamente le demos un cambio a la Argentina. Las cosas a medias nos van a llevar al mismo lugar que hasta ahora.”

QP: ¿Gustavo Ferragut qué lugar ocupa en este espacio? Hay gigantografías suya en un par de lugares.

GF: “Bueno, las gigantografías son más un apoyo hacia Patricia que hacia mi persona exclusivamente. Estoy agradecido de poder ser un referente de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires y de la tercera sección electoral. Con eso, para mí, ya es un camino muy importante que he obtenido. Y después estaremos ocupando el lugar que sea necesario, que Patricia necesite y que la sección necesite y ojalá podamos entrar en alguna lista legislativa.”

QP: En la elección anterior, las PASO fortaleció al radicalismo y Juntos por el Cambio en una elección que los llevó al triunfo a nivel provincial. ¿Usted cree que se puede dar esto de igual manera?

GF: “Yo creo que cada vez que la ciudadanía puede elegir a quién quiere que represente el modelo de país que va a tener durante 4 años es más importante que se decida en una mesa. Por lo cual, creo que esa posibilidad de que el vecino decida o el ciudadano decida, es la herramienta más importante. Y eso es lo que le da la participación, lo que lo motiva a ir a decidir, a elegir a uno, a otro u otro, pero en definitiva es la motivación de una elección, cuando ya está todo digitado no motiva a nadie.”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF: “Pedirles un poco también disculpas a todos los vecinos porque estos momentos de horas donde se forman las listas a veces son inentendibles en el momento que está viviendo la Argentina, pero es un paso y un acto necesario para que se pueda vivir, para que el vecino pueda elegir democráticamente quién quiere que sea su representante.”