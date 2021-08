“TENEMOS QUE FRENAR EL AZOTE KIRCHNERISTA EN LAS URNAS”

Por Nicolás Brandolini

La Matanza, como el resto del país, vive el pulso de las elecciones legislativas de este año que sin lugar a dudas, juegan el destino de lo que ocurrirá en las Presidenciales del 2023.

Semanario “Quinto Poder” entrevistó, en exclusiva, a Alejandro Finocchiaro; Presidente del PRO de La Matanza, ex Ministro de Educación de la Nación y actual Precandidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires en la Lista “Juntos” que encabeza Diego Santilli, Graciela Ocaña y Juan Manuel López.

En relación a lo que se juega, a nivel político, en las próximas elecciones Finocchiaro sostuvo que “las elecciones dependen del freno que le pongamos al autoritarismo kirchnerista en las urnas” y aclaró “tenemos que frenar el azote kirchnerista que ha generado en el país pérdida de producción, pérdida de empleo, inflación, pérdida de la escolaridad y ciento diez mil muertos”

Sobre su futuro político en La Matanza le preguntamos si en 2023, volvería a intentar a ir por el sillón de la intendencia y sobre esto señaló que “no hay que tener apetencias individuales que vayan por encima de lo colectivo, siempre hay que pensar en lo colectivo, nunca en lo individual”.

Por último también charlamos sobre el escándalo que envuelve a la profesora de la Escuela Técnica N° 2 “María Eva Duarte de Ciudad Evita dónde la docente increpó a un alumno por sus ideas políticas.

QP.: EL INTENDENTE FERNANDO ESPINOZA HABLA DE UN PLAN PARA INCORPORAR TECNOLOGÍA A LAS ESCUELAS DE LA MATANZA, PERO HAY AULAS DONDE LA CALEFACCIÓN ES DEFICIENTE Y POR LA PANDEMIA EL AMBIENTE DEBE MANTENERSE VENTILADO AÚN EN INVIERNO ¿QUÉ HACE UNA FAMILIA FRENTE A ESTE TEMA?

AF.: “Siempre es loable la intención de incorporar tecnología a las escuelas, e incorporarlas en el siglo XXI, hasta ahora la única tecnología que hemos visto, fueron las computadoras que el Ministro Trotta le dio a los Intendentes que son parte del stock de 138.000 equipos que formaban parte de un Plan de entregas de la gestión anterior, que debía completarse en Marzo de 2020, el intendente Fernando Espinoza, de esas 138.000, entregó 8000 computadoras a las escuelas en el Municipio de La Matanza, esas computadoras bienvenido sean, ahora bien con respecto la infraestructura de las aulas después de casi un año y medio de cerrados los edificios escolares, tanto el gobierno de Kicillof como el intendente Espinoza, que tiene un abundante fondo educativo, podrían haber arreglado la estructura escolar, podrían haber arreglado las estufas, en general todas aquellas cuestiones de las escuelas de La Matanza que hoy hacen que la mitad de las escuelas de La Matanza no puedan estar abiertas y dando clase”

QP.: ¿QUÉ CREE QUE OCURRE CON LAS INASISTENCIAS DE LOS CHICOS A LAS BURBUJAS DURANTE LAS CLASES PRESENCIALES?

AF.: “Lo que pasa que este es un gobierno ciclotímico, se pasaron diciendo durante meses que no había que ir a las escuelas y que las escuelas estaban cerradas y de repente vienen las elecciones, cambian rápidamente de idea y le empiezan a decir a la gente que todo lo que estaba mal hace poco tiempo ahora está bien. Hay que hacerse cargo de eso y de los mensajes que los gobernantes bajan a la sociedad, no, las escuelas debieron haberse abierto hace un año por lo menos y no ahora porque están apurados porque llegan las elecciones y los padres están enojados como corresponde que estén enojados”

QP.: EN ESTE SENTIDO ¿HABRÍA QUE REPLANTEARSE EL ROL DE LA ESCUELA UNA VEZ SUPERADA LA PANDEMIA?

AF.: “Lo que ésta pandemia ha demostrado acabadamente es que, la escuela, como espacio físico donde ocurre el proceso de aprendizaje y el docente como quien guíe este proceso es insustituible, ahora si es verdad que merced a todas las nuevas tecnologías para trabajar, se puede agregar más horas escolares para sobre las nuevas plataformas junto a un montón más de nuevas herramientas que nos pueden dar las nuevas tecnologías, pero sí ha demostrado la pandemia que el lugar de la escuela es importante y yo te diría imprescindible a la hora de educar”

QP.: LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SE VAN A DESARROLLAR EN UN CONTEXTO ATÍPICO, CÓMO EVALÚA LAS MODIFICACIONES QUE LA JUSTICIA ELECTORAL HIZO AL CÓDIGO?

AF.: “Yo creo que haber puesto más lugares de votación y menos mesas en cada colegio donde se realicen los comicios está bien, porque eso es lo que han aconsejado los epidemiólogos, estuvieron hablando también de poner adhesivos para que la gente pueda cerrar el sobre sin utilizar su saliva y el distanciamiento y está bien, tenemos que cuidarnos que es lo que nunca entendió el gobierno, que la sociedad si se quiere cuidar, que lo que no quiere es que noventa mil pibes queden con las escuelas cerradas, no quiere que se liberen cinco mil presos, o sea que se puede cuidar a la población manteniendo viva la educación, manteniendo viva la economía, la seguridad de la gente, y que para el gobierno siempre fueron unos pares de opuestos, no”

QP.: A NIVEL NACIONAL EL CIERRE DE LISTAS DEL ESPACIO QUE USTED INTEGRA FUE COMPLEJO, ¿CONSIDERA QUE OCURRIÓ LO MISMO EN LA MATANZA?

AF.: “Fue tan complejo como cualquier cierre de listas, no fue muy diferente de otros cierres de listas que ya han sucedido en otras ocasiones. En La Matanza pasó exactamente lo que pasa en cualquier cierre de listas, cuando se arman las listas uno trata de encontrar las mejores personas de acuerdo a las ideas que uno tiene a veces eso puede lograrse en forma consensuada, y está bien, a veces hay que ir a una primaria o una interna y está bien porque forma parte de la democracia, y ambos son elementos absolutamente democráticos”

QP.: DE SALIR ELECTO COMO DIPUTADO NACIONAL EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, ¿VOLVERÍA A POSTULARSE PARA EL CARGO DE INTENDENTE?

AF.: “Yo creo que hay que ir paso a paso y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar pensando en un gran proyecto colectivo para este año, porque las elecciones dependen del freno que le pongamos al autoritarismo kirchnerista y tenemos que frenar el azote kirchnerista en las urnas que ha generado en el país pérdida de producción, pérdida de empleo, inflación, pérdida de la escolaridad, ciento diez mil muertos y, también, tenemos que tener un proyecto colectivo para el año 2023 y tenemos que trabajar sobre quienes son las mejores personas para representarnos, siempre, entonces no hay que tener apetencias individuales que vayan por encima de lo colectivo, siempre hay que pensar en lo colectivo, nunca en lo individual, entonces en el 2023 vamos a trabajar en una gran propuesta para la gente que vive en La Matanza, para los vecinos de La Matanza, ese es nuestro principal objetivo”

QP.: EN LAS ÚLTIMAS HORAS SE HICIERON VIRALES TRES VIDEOS DÓNDE UNA PROFESORA DE LA ESCUELA TÉCNICA N° 2 “MARÍA EVA DUARTE” DE CIUDAD EVITA INCREPÓ A UN ALUMNO SOBRE SUS IDEAS POLÍTICAS ¿QUÉ OPINA SOBRE ESTE TEMA?

AF: “Ésta presunta profesora pudo hacer esto que vemos en el video, ésta salvajada porque hay un sistema montado hace casi veinte años por el kirchnerismo y CTERA para adoctrinar de esa manera brutal a los chicos, salvo en los cuatro años de nuestro gobierno, que no lo pudieron hacer y eso explica en gran parte la conflictividad con CTERA y con Baradel en este caso las autoridades de la escuela o la inspección, inspectora, inspector de oficio ya debería estar interviniendo en la escuela, hay que empezar las investigaciones sumariales y es de tanta gravedad que claramente hay que separar preventivamente a la profesora del cargo, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades ministeriales son responsables de que esto esté pasando”