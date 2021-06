“LA ECONOMÍA SOCIAL, ESTÁ QUEBRADA”

Gacetilla de Prensa

La Agrupación “Proyecto Nacional”, acompañados de su referente Mario Núñez, visitó a la familia Martínez de Virrey del Pino, quienes sufren una situación muy compleja producto de la caída de la economía social y la ausencia del municipio en materia de gestión.

Los Martínez son una familia, con seis chicos, que cocinan a leña, viven de manera muy sencilla y sufren de los avatares de la caída de la actividad de la economía social. Los problemas que sufren la familia Martínez son de algún modo modelo de los vaivenes que atraviesan el resto de los vecinos del barrio “no es una familia, son varias e inclusive han mal ocupado terrenos que son fiscales, hay contaminación y lindan con el predio del ex Frigorífico Yaguané” dijo el referente de la Agrupación Proyecto Nacional, Mario Núñez.

Hoy los 23000 metros cuadrados del ex Frigorífico lindan junto a sus piletones a los asentamientos de las familias que subsisten como pueden, pese al abandono municipal.

“Cuando llueve el agua baja de los terraplenes y muchos vecinos sufrieron inundaciones en sus casitas, acá todo es muy precario, ya fuimos un par de veces a hablar a la delegación para que nos den una ayuda pero hasta el momento aguantamos como podemos” dijo María mamá de la familia Martínez.

Los Martínez subsisten a las “changas” que hacen Carlos y su mujer María. Carlos es albañil y tiene muchas dificultades para encontrar trabajo, además perdió su documento y debido a la pandemia todavía no pudo obtener uno nuevo y que gracias a la gestión de la Agrupación obtendrá uno. Su mujer hace pan casero y pizza en su casa para vender pero debido a la saturación del sector la dinámica económica familiar se vuelve muy compleja.

“Lo que veo yo es que la economía está quebrada, rota y por más que uno esté paleando la situación no llegas a un buen fin porque no logras que la gente despegue, entonces estamos relegando a la gente que tiene alguna capacidad de mejorar, estamos viendo más cartoneros, más chicos que salen a cortar el pasto, entonces lo que vemos es que existe la necesidad de encauzar todo ese sector, hoy al pibe que se le funde la máquina de cortar pasto se le termina la herramienta de progreso porque solo, no la va a poder arreglar porque no tiene los conocimientos para poder hacerlo” explicó Mario Núñez

Como parte de la actividad y visita a los Martínez, la Agrupación Propuesta Nacional, hizo entrega de ropa, calzado y mercadería donada por vecinos de La Matanza además se tomó el reclamo de lo que les falta para su vivienda como chapas, tirantes y materiales para el piso. Las casillas del asentamiento lindan con el Barrio San Javier, “ellos están en los terrenos que se llaman Lote Cero, esta gente que es la más vulnerable están al lado del ex frigorífico, desde la oficina de la Concejal Mirta Redes vamos a hacer el pedido para la Comisión de desarrollo social de la comisión del HCD esperando una rápida solución, ya que con la llegada del invierno su situación será muy vulnerable” dijo Mario Núñez.