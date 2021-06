“NOSOTROS ESTAMOS MUY PRESENTES Y CERCA DEL VECINO”

Entrevistamos a Josemaría Caruso, Sec. Gral. de la Agrupación “Leales a la Doctrina” sobre la complicada situación que se vive en el distrito y cómo se está trabajando para contener y asistir a los vecinos en medio de la pandemia del Covid.

Caruso señala que “Me llena de orgullo, de pertenecer a esta militancia, que le pone amor a todo lo que hace por el otro, porque así lo cree y así lo vive”

QP: Caruso estamos en un momento complicado de la vida diaria e institucional por el tema del Covid, ¿cómo está viendo la situación en La Matanza?

JC.: “Creo que La Matanza no escapa a la realidad de la provincia de Buenos Aires, lo que se ve acá se replica en toda la provincia, están bajando un poquito los números de contagios en el conurbano y en La Matanza también, creo que esto tiene que ver con la inmunidad de rebaño, no hay alguno que lea esta nota que no haya tenido algún familiar con este virus o uno mismo, y también el ritmo de vacunación es muy bueno, y en estos días van a llegar 5 millones de vacunas más a demás de los 20 millones que ya vinieron, y el ritmo de vacunación que se está llevando en cada barrio del distrito está ayudando muchísimo a que estos números bajen, todos tenemos algún familiar vacunado y muchos casi todos los mayores con la segunda dosis, igual la preocupación sigue hasta que se vacunen todos y este virus termine”

QP: ¿Qué mensaje recibe de la gente cuando los va a ver por distintas problemáticas?

JC.: “Como militante y vecino de La Matanza, uno ve las necesidades de los vecinos, las prioridades de la gente nunca cambiaron, primero es comer, segundo llegar a fin de mes, y por supuesto el tema de la seguridad. Hoy en los comedores que estamos dando una mano, en los barrios que colaboramos con los compañeros de la agrupación, el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el concejal Moreira y el concejal Velázquez que recorremos los comedores vemos que hay mucha necesidad, hace poquito estuvimos en un comedor de Virrey del Pino en un barrio que se instaló hace poco sobre el rio, en una zona muy inundable, y en ese sector la gente no alcanza a cubrir las necesidades básicas, después en los barrios de clase media, la preocupación es por los aumentos de los precios de los productos básicos como la carne por ejemplo, del combustible, y la canasta básica, pero estamos en un contexto mundial de crisis histórica, que conlleva los cuatro años anteriores que nosotros ya veníamos arrastrando, ‘la pandemia amarilla’, pero gracias a la gestión del presidente Alberto, del Gobernador y, en nuestro caso, del intendente Fernando Espinoza en La Matanza no fue una catástrofe social, se pudo contener, con la cantidad de comedores que se abrieron, con el apoyo de un municipio presente y una militancia al pie del cañón, con funcionarios como Nicolás Fusca, Gabriel Miranda (entre otros), el trabajo que hacen en la calle es impresionante, funcionarios y militantes trabajando para sostener al vecino en estos duros momentos en los barrios más carenciados. Creo que es donde tenemos que estar y ahí estamos con los compañeros, tengo compañeros que están en otros municipios que me comentan asombrados del trabajo que se está haciendo en La Matanza y que en los municipio que ellos militan no sucede, y ven que nosotros estamos muy presentes y cerca del vecino”

QP: ¿Esta asistencia que Ud. menciona, ¿la vivió en carne propia llevando viandas a enfermos con covid?

JC.: “Tal cual, nosotros hicimos un trabajo desde el primer momento de la cuarentena el año pasado, llevando la comida a las casas de los vecinos que estaban aislados por covid, cuando esto era nuevo, no sabíamos nada, y la gente, por protocolo, se encerraba en sus casas, y por un pedido del intendente salíamos a asistir a estas familias de vecinos llevando alimentos elementos de limpieza, en el primer cordón hasta Ciudad Evita, este es el trabajo que venimos realizando con los compañeros, y después trabajando con la secretaria de Gabriel Mirando con el tema de la desinfección en algún edificio donde aparecía algún caso, íbamos y desinfectábamos, siempre con los recursos que nos brindaba el Intendente Espinoza, se hizo un trabajo muy bueno en el que somos parte que, como militantes del peronismo, nos hace sentir orgullosos”

QP: ¿Qué sensación le da caminar todo el distrito con esta actividad que están desarrollando, como ve al vecino de La Matanza, lo ve desanimado, con fuerzas, con ganas de salir adelante, o bajaron los brazos?

JC.: “En ese sentido con el trabajo que te nombrara recién, el vecino es muy agradecido, y te hace sentir orgulloso, y agradece la presencia del estado municipal, y no sentirse solo, eso por un lado, y después en innegable el desanimo por toda la situación que no es fácil, pero con la llegada de la vacuna la gente empezó a tener más esperanza, y están viendo que cuando se termine la pandemia va a empezar a ver de qué se trata el gobierno de Alberto porque, hasta ahora, por lo que hablo con los vecinos no vieron a Alberto gobernar más allá de ocuparse de lo urgente, y dejar lo importante para otro momento. Hoy lo urgente es tratar de que la gente no se muera, pero en un momento no tan lejano, donde la pandemia empiece a llegar a su fin, gracias a la vacuna y a que la gente cumplió con las medidas de restricciones del gobierno, en la medida que vea que se vacunan todos, la gente va tener más esperanza, que el año que viene va a mejorar todo y que el gobierno se va tener que preocupar más por temas importantes para que crezca el sector productivo y comercial con una clara intención del gobierno para recuperar el bolsillo a la gente, por eso más allá del desanimo, se ve al final del camino una luz de esperanza para rebatir la parte económica y empezar a vivir un poquito mejor, porque esto no viene solo de este último año y medio, sino que viene de arrastre de los últimos cuatro años del macrismo, donde la gente perdió el poder adquisitivo de una manera violenta”

QP: El rol de la militancia en estos tiempos que salió a poner el hombro sin distinción de color político con el vecino fue y es fundamental, ¿Uds. lo vivenciaron así?

JC.: “Por supuesto, sinceramente cuando hablo de la militancia peronista, que hasta que no apareció la pandemia, uno militaba en cosas que la gente no veía, o no se notaba pero ahora el vecino ve y siente lo que es la militancia peronista, y ve cómo trabaja, lo solidario que son los compañeros, los militantes que dejaron la vida en esta pandemia ayudando al vecino, porque creían que debían estar ahí, en la línea de fuego, al frente como lo está siempre el militante que va y pone el pecho a la situación, como en cada inundación y en cada oportunidad que el vecino necesite. Me llena de orgullo, de pertenecer a esta militancia, que le pone amor a todo lo que hace por el otro, porque así lo cree y así lo vive, y también reconocer al militante social que no tiene color político pero que está a la altura de la circunstancia codo a codo con los vecinos y los vemos trabajar junto a las organizaciones barriales, en los foros, en las redes sociales, y en los barrios, para ellos también mi respeto”