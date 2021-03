LA HIJA DE LA SECRETARIA: DE ÑOQUI A DIRECTORA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

¡!!Solamente en La Matanza parece que pueden ocurrir algunas cosas¡¡¡

Hay cuestiones que son muy irritantes para la mayoría de los trabajadores municipales de nuestro distrito y, aún más, cuando las relaciones entre el ejecutivo municipal y el STMLM están bastantes tensas.

Si esto no fuera poco hay funcionarios que hacen un esfuerzo tremendo para agitar las aguas e incendiar el ánimo de los trabajadores por encima de lo recomendable.

Hace unos días se comenzó a compartir, en la red social Facebook, el siguiente texto: “En el transcurso de los últimos días, la Dra. Gabriela Álvarez (Secretaria de Salud del municipio) decide darle la Dirección Administrativa de la Dirección General de Salud a su hija Ximena Barace, desestimando nota que se encontraba previamente a la espera de junta de ascensos y faltando a su palabra. Cómo es de conocimiento, su hija no solo firma su asistencia sin concurrir al lugar de trabajo, sino que ha continuado cobrando sus haberes mientas se encontraba viviendo en otra provincia, entre otras tantas irregularidades. Esta es la persona que va a quedar a cargo de la Dirección Administrativa?… Un atropello más a lo que nos tiene acostumbrados. Es obvio que lo VIP no termina solamente en vacunar a los hijos”.

El pasado 28/01/2021, publicamos un reportaje al Concejal (m/c) Gustavo Ferragut, titulado “ESPINOZA NO TIENE MÁS GANAS DE GOBERNAR LA MATANZA”, donde (https://semanarioquintopoder.com/espinoza-no-tiene-mas-ganas-de-gobernar-la-matanza/) denunciaba situaciones que podrían compararse con el escándalo del “Vacunatorio Vip” que le costó el puesto al Dr. Gines González García como Ministro de Salud de la Nación.

Ferragut señalaba que “el favoritismo político y clientelar de a quienes le damos la vacuna, hace poco circulo un audio (que es de conocimiento público) donde una médica del hospital Balestrini dice que: ‘estamos estirando la vacuna, donde damos a 4 pacientes estiramos un poquito y le damos a 5 la vacuna’, y no vi ningún fiscal actuar de oficio por este audio que está circulando. También está la versión que en el hospital Parisién han llegado pocas vacunas que solo se distribuyó en el personal jerárquico, y muy poco al personal esencial que está en el frente de batalla, y que también familiares directos de funcionarios del gobierno municipal como del área de salud de la Dra. Álvarez ha podido vacunar a su hija que no tiene ningún requisito para ser esencial y ser vacunada, no trabaja en la primera línea de batalla, no es paciente de riesgo, y se ha fotografiado en las redes que ha sido vacunada.

Exigimos que aclaren cual es la prioridad y cuáles son los controles para esa prioridad, porque no va a ser cosa que terminemos vacunando en las unidades básicas o con listados de las mismas por punteros políticos del PJ”