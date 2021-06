“LA MATANZA ES UN DESCONTROL, MIENTRAS EL INTENDENTE POR TV TE CUENTA UNA REALIDAD PARALELA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Gustavo “Tato” Maglio, quien conduce la Agrupación “Nos Une La Matanza” con la que viene recorriendo cada rincón del distrito acompañando a los vecinos. El dirigente nos contó de su incorporación al espacio político de Florencio Randazzo, que conduce el Concejal m/c Adrián Verdini en La Matanza, y de que se trata este proyecto, esto nos decía.

QP: Maglio la tarea continúa ¿Caminando todos los barrios del distrito con su propuesta?

GM.: “Sí, estamos caminando cada barrio, día a día, hablando con los vecinos, pidiéndoles que se involucren, que la verdadera transformación y el recambio generacional que venimos pregonando desde hace muchos años es con los vecinos involucrados, creemos que si ellos se involucran es muy posible lograr este cambio que necesita La Matanza y cada barrio del distrito, La Matanza no es solo Ramos Mejía y San Justo, hay una Matanza que no se muestra y esa esta en cada necesidad de los barrios, y nosotros las conocemos porque somos igual que el vecino que las sufre, porque también padecemos las mismas problemáticas,”

QP: ¿Maglio que lo impulsa a seguir? con esto que ya podríamos decir que es su campaña política.

GM.: “Entonces tendríamos que hablar que hace muchos años estoy en campaña, porque hace muchos años venimos recorriendo los barrios y charlando con los vecinos, si a eso le llaman campaña , si estamos en campaña todos los días, no necesitamos un año electoral para hacer una campaña, la gente necesita ser escuchada y, hoy, el gobierno municipal está muy lejos de los vecinos y de los barrios, en todos los barrios nos dicen lo mismo la ausencia del estado municipal es muy grande, eso recibimos de los vecinos en cada barrio, la gente solo ve a Fernando Espinoza mentir por televisión, donde seguramente paga montañas de dinero que podrían ser usados para mejorar la calidad de vida de muchos vecinos. La gente necesita respuestas y las respuestas no están, porque nadie en esta gestión municipal sabe lo que tiene que hacer más que el sifernandismo, y como el Intendente está en otra cosa, ocupado haciendo campaña en la tele, los funcionarios hacen la plancha y dejan la gestión a la deriva, o sea en La Matanza no existe gestión alguna”

QP: Si bien todos coinciden en una gestión aletargada, en los barrios se ven las obras que justamente este año se empezaron a hacer como muchos asfaltos y obras importantes como la de la ruta 21, ¿qué le dicen los vecinos al respecto?

GM.: “Las obras que se están realizando son muy pocas y muchas vienen pendientes desde hace muchísimos años, la gente está cansada de que en cada año electoral le mejoren un poco la calle o pongan un caño, la gestión y las obras tendría que ser todos los días, este es un gobierno que esta hace más de 20 años en el poder, y los matanceros seguimos pisando el barro que ellos no pisan porque ni viven en La Matanza, y encima le tenemos que agradecer que hagan bien su trabajo, para eso están, para hacer las obras que necesita la gente, pero no solo para las elecciones sino todos los días, desafío a cualquier funcionario a recorrer algún barrio de La Matanza profunda y me explique cuál es la gestión municipal en el lugar frente al vecino, cuando son barrios que no tienen calles de asfalto, ni veredas, ni luminarias, ni gas, ni cloacas, ni agua corriente, ¿Qué esa gente no son vecinos de La Matanza? bienvenidas las obras pero el vecino no es tonto”

QP: ¿Cuál es el común denominador que encuentra en los barrios del distrito?

GM.: “El común denominador es que los vecinos están abandonados por un estado municipal ausente, los políticos solo piensan en votos y en solucionar todo con un plan social o una bolsa de comida teniendo de rehén al vecino, y eso se tienen que terminar, en las zonas comerciales ya tenemos más de un año y medio de pandemia con los comercios cerrados, muchos se fundieron y no van a poder abrir, otros están al límite, y sin respuesta del estado municipal, el común denominador en todos lados es el abandono de este estado municipal, esto genera descontento con los políticos y la política. La gente está cansada que le tomen el pelo, me gustaría que un funcionario empezando por el intendente cobre lo mismo que un trabajador de la salud de La Matanza, a ver que hacen, el intendente los reconoce como héroes, pero los trata como esclavos con los miserables sueldos que les paga”

QP: ¿La seguridad también es un tema preocupante en los barrios?

GM.: “La seguridad no existe, los barrios se volvieron muy inseguros, y no se hace nada desde el estado municipal para cambiar esta realidad, le pido al intendente que recorra los barrios, pero me imagino que está muy ocupado en los canales de televisión, un día de estos lo vemos en una novela como actor. Hace unos días a un municipal de salud, en Virrey del Pino, le cortaron dos dedos para robarle, ¿realmente los políticos piensan que nuestro intendente nos cuida? Salideras, entraderas, robos, moto chorros, accidentes de tránsito, La Matanza es un descontrol, salís a la calle y no sabes si volves a tu casa, mientras el intendente por TV te cuenta una realidad paralela, la pandemia es de lo único que hablan porque piensan que con eso tapan todo, el delito sigue creciendo a pasos agigantados, lo vemos todos los días, no podemos tapar el sol con una mano”

QP: Maglio hablando de campañas y las elecciones que se vienen este año, ¿se incorporó al espacio de Florencio Randazzo que conduce el Concejal (m/c) Adrián Verdini en La Matanza?

GM.: “Sí, nos reunimos con Adrián y tuvimos muchas coincidencias, porque es otro el camino que queremos comparado con la política actual a la que estamos acostumbrados. Creemos que tiene que haber otro camino y vamos a redoblar esfuerzo para construirlo junto a los vecinos, no tenemos nada que ver con el macrismo que tuvo la oportunidad de gobernar 4 años y nos endeudaron de por vida con una pésima gestión, y el gobierno actual nos deja mucho que desear, no representa lo que la gente votó, votamos peronismo y este gobierno nos defraudó cada día pareciéndose más al gobierno anterior, por eso creemos en un nuevo espacio lejos de la grieta, y Florencio Randazzo es fiel representante de esta cuestión, y el primer paso es esta elección legislativa”

QP: ¿Cómo fue la charla con Verdini?

GM.: “Muy buena, veníamos charlando hace tiempo con Adrián, coincidimos en tres o cuatro puntos importantes, uno es que La Matanza necesita gente nueva con ganas de trabajar para el vecino y hacer cosas, coincidimos que la gente está descreída de lo viejo y de los mismos actores políticos, y vemos en Florencio Randazzo esas cualidades por eso creemos que este espacio en construcción tiene mucho futuro y va a tener el acompañamiento de la gente, sobre todo del vecino de La Matanza”

QP: ¿Pudieron hablar de candidaturas en estas charlas?

GM.: “No es momento de hablar de candidaturas, es momento del diálogo y de trabajar mucho con los vecinos como lo venimos haciendo, yo creo que la candidatura la define la gente, cuando tenes la credibilidad y el apoyo, cosa que hoy tenemos porque nunca fuimos funcionarios, y tampoco le mentimos a los vecinos, si tengo que ser candidato quiero ser candidato porque la gente así lo quiere, y no un candidato puesto a dedo como en el oficialismo, donde todo se elige a dedo, y en vez de ser democrático, es lo más parecido a una monarquía, yo soy un vecino más que se involucra en las problemáticas de mi distrito, y voy a seguir trabajando con más fuerza que nunca para que La Matanza y los matanceros ocupemos el lugar que nos merecemos”