“LA MATANZA TENDRÍA QUE SER UN PUNTO DESARROLLO PARA TODA LA ARGENTINA”

Por Nicolás Brandolini

Charlamos con Francisco Ferraina, candidato a Concejal de la Matanza por “Avanza Libertad” hombre de José Luís Espert, quién fue una de las sorpresas de las PASO en el mes de septiembre.

Ferraina se define como matancero de toda la vida “hace 60 años que vivo en La Matanza” y carga contra aquellos que considera que “llegan de Capital Federal y se ponen la dirección de Ramos Mejía como hizo el PRO, yo estoy acá y a mí la gente me conoce y sería lindo que un vecino de La Matanza que no lo trajeron ni de Tucumán o Salta, como hizo el PRO, un vecino real que esté ahí trabajando ordenanzas para todos los matanceros”.

A la fórmula de Avanza Libertad le faltan tres puntos para entrar en el HCD, necesita llegar al piso del 8,3% pero al vecino de Ramos Mejía se lo nota optimista “con la cantidad de votos que sacamos en La Matanza y ahora estamos a la espera de las Generales de noviembre, lógicamente con mucha expectativa” declaró Francisco Ferraina.

QP.: ¿A qué conclusiones llegan luego de los resultados de las PASO?

QP.: ¿Cuáles son las propuestas que ustedes, desde Avanza Libertad La Matanza, tienen en caso de lograr entrar en el Concejo Deliberante?

FF.: “Tenemos varios proyectos en carpeta junto a nuestros equipos para que, si lógicamente entramos al municipio poder trabajar, estos van dirigidos a lo que es Inseguridad, Salud para lo que es mayormente la parte sur de La Matanza no tenemos un lugar de atención y es por eso que creemos que un sector de salud para todo lo que es Villa Celina, Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Aldo Bonzi, no existe, no, entonces sería bueno pelear por un sector amplio e importante. Con el tema de la pandemia mucha gente quedó en la calle sin trabajo, usted tiene que imaginarse que no es más como antes y acá somos gente trabajadora y no puede ser que no haya lugar donde atenderse para la gente trabajadora, no tenemos un lugar como corresponde, te tenes que ir al Balestrini o al Paroissien, con todo el esfuerzo que hacen los médicos y enfermeros usted sabe muy bien en qué condiciones está el Paroissien, yo quiero dejar en claro que nosotros, más allá de las situaciones puntuales de los hospitales, apoyamos a los médicos, enfermeros toda la parte de salud es extraordinaria, lamentablemente los manejos políticos de tantos años, hacen que la falta de un algodón, un alcohol o cualquier otro insumo del día a día, se convierta en algo caótico”

QP.: A Nivel nacional Espert habla de la grieta como un problema ¿Cómo ven ustedes hoy el rol de la oposición en el distrito?

FF.: “Lo que es en La Matanza a través del paso de los años pasa exactamente siempre lo mismo, los Concejales que están son Concejales pintados, le dan un sueldito y punto, la capacidad que tiene un Concejal de La Matanza que es levantar la mano y punto y para que lo usan para poder subsistir, no tiene ningún manejo de nada, para poner una ordenanza, o imponer una idea, no existe, todas las ordenanzas que surgen, surgen porque hay alguna necesidad muy puntual, o hay algún gasoducto, o seguir dejando el CEAMSE de González Catán, que funciona a cielo abierto, perjudicando a la población, cuando los chicos se están muriendo por tanta contaminación en la tierra”

QP.: Poniéndose en la piel de Concejal ¿Sirven las operaciones de los funcionarios municipales que operan con el número de cantidad de proyectos que generan y no apuntan al acuerdo con el arco opositor u oficialista para que esos proyectos se conviertan en Ordenanzas?

FF.: “Muy buena pregunta, si una ordenanza generada por la mayoría sirve al matancero, yo hace 60 años que vivo en La Matanza, todo el mundo me conoce y sabe quién soy, siempre viví en el mismo lugar, si hipotéticamente esa ordenanza sirve para el pueblo matancero, la ordenanza se va a estudiar y se va a llevar a cabo, claramente siempre y cuando al matancero le sirva, ahora si esa ordenanza es para obtener dinero quédese tranquilo que de nuestra parte un proyecto semejante no va a salir”

QP.: La educación debido a la pandemia fue uno de los grandes temas de debate entre oficialismo y oposición ¿Qué análisis hacen ustedes sobre este tema en el distrito?

FF.: “No solo en La Matanza, a nivel de la República Argentina, ya sabemos, hay idealismos muy mediocres que no sirven para la evolución de los niños fíjese que en la época que por lo menos estaba Perón, en el tema de las escuelas técnicas, hoy no existe el desarrollo para que los chicos en las escuelas tengan un amasador, aquellas escuelas que puedan tenerlo algo de robótica, un desarrollo tecnológico no existe en La Matanza, yo creo que habría que ir para ese lado, para las nuevas tecnologías, y olvidarse que si tengo que llamar a un plomero para que me venga a arreglar el baño y me cobra 160 mil pesos, por qué no puedo llamar a un muchacho formado en La Matanza que arregle mi casa y que se lleve lo que se tenga que llevar, pero no tenemos un curso donde haya gente que se forme en serio; hoy tenes institutos donde por curso tenes solo seis muchachos que estudian para ser plomeros, eso es una mentira, y si tiene que hacer una asistencia que aprenda lo necesario en el tiempo que tenga que hacerlo para que salga formado al mercado laboral como debe ser, hoy tenemos chicos de 20 o 24 años que no hacen absolutamente nada, todo lo que Castillo y los fondos, también parte de San Justo, en esas zonas los pibes no quieren nada más, no quieren hacer nada arruinaron la juventud, hace 24 años que la arruinaron”

QP.: ¿Cómo ve hoy el rol productivo de La Matanza?

FF.: “La Matanza que tendría que ser un punto desarrollo para toda la Argentina, y ser el mejor distrito del país, porque tenemos el territorio, tenemos más de 3000 fábricas, así y todo con la Pandemia, el desarrollo que se generó, lo único surge de todo eso es que se cobre más alto los impuestos y para la gente que pasó la Pandemia hay que condonar los impuestos municipales porque las empresas ya no pueden más, yo he hablado con varias empresas y el comentario generalizado es, “no podemos más”; Argentina es un país que con la cantidad de impuestos que tiene no se puede llevar adelante la producción corriente sin que ocurran problemas ”

QP.: A nivel productivo ¿Cree usted que la matanza tiene la capacidad de generar por cordón o localidad un desarrollo productivo diferenciado?

FF.: “Yo creo que sería clave que La Matanza mantenga un desarrollo y que sea el punta pie inicial para que la Argentina salga adelante, La Matanza tiene el potencial de ser una industria maderera, todo lo que es el Arroyo La Serpiente, el Arroyo Morales, mínimamente en esos lugares y con un plantío y a 10 o a 15 años nosotros tenemos una calidad de madera para consumo interno o de exportación, usted ve que en La Matanza hay lugares donde no hay absolutamente nada, hay césped, y hay gente que se pone la casita en esos lugares que son inundables, que están al lado del río y cuando su nivel crece se lleva todo lo poquito que tenían, hay que hacer una regulación urgente para que si de repente el vecino necesita un espacio tiene que estar consensuado por toda la gente que vive en La Matanza, no puede ser que un dirigente dirima esto por sí solo, vuelvo de nuevo con el caso del Arroyo La Serpiente, allí viven familias con chicos entre ratas, basura, hay virus, la gente haciendo sus necesidades haciendo un hoyuelo en el suelo esto que le cuento es ‘La Matanza Avanza’; eso es mentira, la Argentina parece un auto de carreras que va en contra mano”

QP.:¿Cómo analiza usted la situación de las reservas naturales de Laferrere y Ciudad Evita?

FF.: “Vuelvo sobre lo mismo, los nuevos barrios que se están creando, usted fíjese porqué se crean, nos tendríamos que preguntar al revés: por qué hay un desarrollo edilicio en un lugar que debería ser de todos los matanceros, yo vivo en La Matanza hace 60 años y cuando oigo sobre gente que ocupa estos lugares a mi esa gente es como que me está faltando el respeto, ese pedacito de tierra es mío también, y hay que pensar en la calidad de vida de esa gente que vive en esos lugares inhóspitos no tienen cloacas y entonces otra vez el virus, otra vez los hongos, y el niño que corretea por ahí; se enferma, es mentira que no se enferman y en muchos casos lamentablemente se mueren”

QP.:¿Desea agregar algo más?

FF.: “Agradezco mucho la oportunidad que nos han dado a nuestro espacio, quiero que se sepa que nosotros vamos a consensuar con todas las fuerzas, que vamos a defender los intereses del matancero, porque hace 60 años que vivo en La Matanza y sería muy bueno que un muchacho de Ramos Mejía llegue al Concejo Deliberante y no que de repente llegan de Capital Federal y se ponen la dirección de Ramos Mejía, como hizo el PRO, yo estoy acá y a mí la gente me conoce y sería lindo que un vecino de La Matanza que no lo trajeron ni de Tucumán o Salta, como hizo el PRO, un vecino real que esté ahí trabajando ordenanzas para todos los matanceros. Un saludo grande para todos los matanceros, gracias por haberme elegido, y quédense tranquilos todos los que me hayan elegido que esos votos van a estar defendidos y que si nos vuelven a votar ese lugarcito es de ellos, porque todos los ciudadanos van a poder venir a hablar conmigo voy a estar las 24 horas para ellos”