“SE PUEDE GOBERNAR DE OTRA MANERA, Y ES POSIBLE VIVIR MEJOR EN LA MATANZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Enzo Gioia, dirigente radical, militante y vecino de la localidad de Gregorio de Laferrere, quien hizo un análisis de opinión sobre las elecciones PASO del pasado 13 de agosto del corriente año, también nos relató cómo se encuentra parada la UCR de cara a la general de octubre, esto nos decía:

QP: Gioia, ¿qué análisis hace de las PASO y del radicalismo, tanto a nivel nacional, provincial y distrital?

EG.: “Nosotros participamos apoyando el espacio que encabeza Patricia Bullrich, y nuestro correligionario Luis Petri, en la provincia a Grindetti con Miguel Fernández que es intendente radical de Trenque Lauquen, Maximiliano Abad como primer senador nacional, y acá en La Matanza junto a Lalo Creus. Tuvimos una interna en la que resultamos ganadores en los tres niveles tanto Patricia como Grindetti y Lalo son los ganadores de esta interna, en estos momentos estamos esperando el conteo final, pero claramente triunfo la lista de Lalo en La Matanza, se están contando los votos para ver el tema de la minoría. En una primera etapa estamos satisfechos, y por el otro lado apareció el tema de Milei que da para una lectura profunda, todos sabíamos que había una fuerza nueva, pero no con la capacidad de ganar en varias provincias como ocurrió, esto forma un nuevo escenario de tercios, esto hace pensar que tengamos un final abierto para la elección de octubre, donde los candidatos van a tener que debatir y mostrar las propuestas, y el radicalismo está trabajando, es parte del equipo de Patricia y Luis Petri, estamos convencido que lejos es la mejor propuesta, Patricia demostró gestión, que tiene equipos, tiene el apoyo de la fundación Alem del radicalismo, la fundación del PRO, y de la coalición cívica también colaborando con estos equipos y siendo parte, aparte de ser un espacio que tiene gobernadores, intendentes, senadores y diputados, que van a garantizar gobernabilidad, para poder llevar un plan de gobierno a todo nivel, por eso JUNTOS es la mejor opción como oposición al gobierno de Alberto, Cristina y Massa, este gobierno demostró ser el peor gobierno de la vuelta de la democracia del ‘83 para acá, es un gobierno muy malo lamentablemente para todos los argentinos que la estamos pasando mal a todo nivel, tengo muchos amigos que han confiado en Alberto y Cristina, y hoy se sientes defraudados, la realidad del país mata cualquier relato, y no solo lo económico, esto explica que el peronismo por primera vez en la historia haya salido tercero en una elección”

QP: En La Matanza ¿lo sorprendió la elección del intendente Espinoza?

EG.: “No, siempre dije que Espinoza ganaba, hablo de la interna, la verdad pensé que el peronismo iba a tener más votos en su conjunto por la cantidad de dinero invertida en el distrito, parecía una campaña presidencial Cubría vs. Espinoza, pero la merma de votos marca un claro desgaste de la gestión del peronismo de La Matanza, lo que nos permite a los que no somos parte del oficialismo tener la esperanza de seguir creciendo, sabemos que tenemos cosas que corregir como espacio político y lo estamos haciendo, trabajando para la elección de octubre. Esta nueva realidad nos pone en igualdad para competir en octubre porque la diferencia entre las tres fuerzas es de 3, o 4 puntos, por eso se espera un final abierto”

QP: En el distrito ¿en que posición salieron como fuerza política?

EG.: “Salimos terceros con muy poca diferencia, si todos los espacios de JUNTOS juegan fuerte y dejamos atrás esta interna que paso, y que fue competitiva, que en La Matanza se dio en buenos términos, si entendemos eso y vamos todos JUNTOS, somos la única alternativa al gobierno de Fernando Espinoza y de Verónica Magario. Nosotros decimos que después de 40 años es bueno para La Matanza que haya un cambio, y que esta alternativa este compuesta por gente de La Matanza, que vive en La Matanza, que camina La Matanza, que conoce los problemas de La Matanza, y que tiene las propuesta para resolver las problemáticas junto a los vecinos, hoy el espacio que encabeza Lalo Creus, que es un espacio democrático, donde confluyen diferentes partidos políticos y expresiones, es la mejor opción que tenemos los matanceros para elegir en octubre, somos lejos la mejor opción al oficialismo municipal”

QP: El tema de la seguridad esta complicado en todos lados, no es una novedad, esa picante Laferrere, muertos en la noche de la localidad, entraderas durante el día en casa de jubilados, también con la modalidad escrache, bandas organizadas, ¿cuál es su análisis?

EG.: “Dentro de la agenda que se viene uno de los datos fuertes es el tema de la inseguridad que, junto con lo económico, son los dos temas que tienen preocupada a la gente, hoy hablamos de estos casos en Laferrere, pero en toda La Matanza ocurre esto a diario, existen todo tipo de robos, con violencia, sin violencia, venimos de una semana muy complicada con el tema de los intentos de saqueo, o como quieran llamarlo, sabemos que la situación económica está muy mal, pero nada justifica salir a saquear o robar, tampoco sirve tapar estos hechos como si nada ocurriera, esto es algo que no se debe alentar y menos desde las fuerzas de la oposición, podemos tener una crítica dura en contra de la gestión, pero nosotros jamás vamos a inducir a la gente para que cometa un delito. A nivel nacional hablando de seguridad, vemos a Aníbal Fernández que es un relator de la realidad, y no soluciona nada, lo mismo pasa con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, con una gestión desastrosa, que ha hecho agua por todos lados, y el gobernador Axel Kicillof que lo banca, porque tenemos que asociar la gestión de Berni con la del gobernador, y La Matanza esta dentro de la provincia, y la vice gobernadora es Verónica Magario que es de La Matanza, donde tenemos una de las peores gestiones en tema de seguridad de nuestra historia, estamos sentados acá tomando un café y nos enteramos al menos de tres hechos de inseguridad a vecinos, y esto es así todos los días, todas las semanas, no sé si es zona liberada, lo que si se es que La Matanza esta cada vez más insegura”

QP: ¿Cómo explica el triunfo de Axel Kicillof en la provincia, teniendo a Berni como ministro con los hechos de inseguridad que atraviesan a la provincia de Buenos Aires?

EG.: “Es difícil explicar el triunfo de Kicillof, si vamos a los datos es una gestión que puede mostrar muy poco, lo único que explica el triunfo del actual gobernador es la fidelidad que hay en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires al justicialismo. Área que toques o desmenuces en la provincia sobre la gestión de Kicillof, no es buena, por eso para mí hay un voto fuerte en la tercera sección electoral que le permite ganar, muy ajustado porque JUNTOS esta a 3 puntos, y estos tres puntos nos demandan un esfuerzo enorme que vamos a tener que hacer para ganar la provincia y demostrar que se puede gobernar mejor”

QP: ¿Cómo esta parada la UCR en esta coalición tanto a nivel nacional, provincial y por supuesto en La Matanza?

EG.: “Si comparamos cuando nace la coalición a lo que es hoy, en estos momentos tenemos la candidatura a vice presidente que es Luis Petri que proviene de las filas del radicalismo de Mendoza, del sector afín a Cobos y Cornejo, el primer candidato a Senador nacional es radical Maximiliano Abad, que es el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, tenemos el candidato a Vice Gobernador, tenemos una muy buena representación en la lista de diputados y también tenemos nuestro aporte militante donde la UCR juega un papel preponderante, y acá en La Matanza estamos firmes dando el apoyo a Lalo Creus que es el candidato de JUNTOS donde no está solo el radicalismo, estamos convencidos de militar cada rincón del distrito, hoy tenemos la oportunidad histórica de convencer a mucha gente que hoy está cansada de una forma de gobernar, mostrarle que se puede gobernar de otra manera, y es posible vivir mejor en La Matanza, por eso JUNTOS es la mejor opción que tiene el pueblo matancero y de todo el país”