LO QUE CUBRE LA CUBRIA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En la última edición de Semanario “Quinto Poder” adelantamos, en la nota: LOS NECIOS DE LA POLÍTICA (https://semanarioquintopoder.com/los-necios-de-la-politica/), que estábamos terminando de chequear una data sobre cómo se financiaba con dineros públicos la campaña electoral de la diputada provincial Patricia “La Colo” Cubría para la intendencia matancera; a través de los planes sociales “Potenciar Trabajo” y de contratos de servicios con la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

Emilio Pérsico (esposo de “La Colo” Cubría) conduce el espacio político “Movimiento Evita” y tiene a su cargo, también, la Secretaria de Economía Social que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y desde esa dependencia estarían saliendo los fondos (a través de planes sociales, etc.) para financiar la campaña electoral de su cónyuge.

Pérsico fue denunciado, recientemente, por “Lilita” Carrió por el manejo discrecional que (https://www.infobae.com/tag/emilio-persico/) hace con los fondos que tiene a su cargo.

Luego de verificar lo expuesto anteriormente, entrevistamos a Adrián Esjaita quien se desvinculo del equipo de campaña de Patricia “La Colo” Cubría por no adecuarse a la forma de trabajo. Esjaita no solo confirmó lo que habíamos adelantado, sino que nos comentó, también, las condiciones laborales dentro de ese espacio político y los desmanejos de las colaboradoras directas de Cubría.

QP: ¿Hace cuánto comenzó a trabajar?

AE: “Comencé a trabajar a fines de octubre de 2022 en la secretaría de comunicación, precisamente área de redes del Movimiento Evita, me llevó Martin Terzaghi quién integra la mesa de organización junto a Florencia Generoso, Gastón Catropi y Ana María Ariza”

QP: ¿Cuál era tu función?

AE: “Tenía que levantar la imagen del Evita en Matanza, mostrando en videos o fotos las actividades que realiza la organización. Luego en enero, me dijeron que pasaría al equipo de prensa de Patricia Cubría para la campaña a Intendente.

A Patricia ya la había entrevistado antes y creo que tenía buen trato, cordial, amable y profesional como siempre me caractericé. Comencé haciendo videos para sus redes y también continuaba con el Evita”.

QP: ¿Cómo fue el trato en todo ese período?

AE: “Excepto con Martín Terzaghi, que por momentos era el más ajeno a todo o quizás tiene una actitud omisiva frente a las problemáticas, el resto son bastantes arbitrarios, arrogantes y sin criterio a la hora de trabajar. La que más se destaca en los malos tratos es Florencia Generoso.

Ella es una persona maquiavélica, parece inestable emocionalmente, utiliza la coerción de la organización para apretarte cuando algo no le gusta. Una vez, dialogando con la hermana de ella (Ornela Generoso), me dijo que: mi hermana es terrible, una vez tiró a una mina del tren.

Cuando te cuentan estas cosas, notas que estas frente a una persona que tiene cierta impunidad y le gusta vanagloriarse de su poder. Cuando no sos uno de sus preferidos, se encarga siempre de recordarte que ella manda, al punto de intimidarte.

En una oportunidad, en un acto me dijo: cambia la cara; y yo estaba cansado, tenía calor, pero ella me retó de esa manera. Luego, con el correr del tiempo, me fui enterando de otras situaciones abusivas que están muy lejos de ser compañeros como dicen puertas para adentro a cada integrante. Esto no es cuento, hay un video dónde la escrachan sus mismos compañeros (https://youtu.be/7diHlAOeojY”.

QP: ¿Cuál era la forma de pago de tu salario?

AE: “Me comenzaron a pagar con los potenciar trabajo (Plan del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – donde Emilio Pérsico, esposo de Patricia Cubría, es funcionario – El Plan tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos)

la suma doble, es decir $67 mil pesos y luego en diciembre me mandaron a firmar contrato con la UNLaM por $120 mil pesos. Pero como la facultad tiene sus tiempos para pagar, tenía que facturarle a la Universidad y la cooperativa REARTE me transfería la suma de $100.000 mensuales a condición que cuando la UNLAM me pagase, tenía que devolverle a la cooperativa. Condición que acepte y posterior se fue normalizando, excepto cuando se produce el despido verbal”.

QP: ¿No te pareció raro que te paguen de esa forma?

AE: “Si, uno espera lo convencional en una relación laboral, pero terminé aceptando porque necesitaba el trabajo. Además, es una organización social que, supuestamente, defienden los derechos de los trabajadores o por lo menos hay una conciencia social en contra del neoliberalismo, hay un doble discurso y doble moral. A fin de cuentas, desilusiona mucho que utilicen los recursos del estado a gusto y piacere”

QP: ¿Cómo y porqué te echaron?

AE: “Hace una semana, Florencia Generoso (mano derecha e izquierda de Cubría) me citó en el local de campaña de Patricia Cubría situado sobre la calle Almafuerte (San Justo) por una supuesta indisciplina, me dijo: vení que tenemos que hablar.

A todo esto, yo suponía que podían echarme porque en varias oportunidades cuando proponía un punto de vista o una actividad, nunca era tenida en cuenta, yo siempre estaba errado, entonces se acortaban mis márgenes de trabajo. Al llegar al lugar, de manera taxativa, Florencia me dijo que: quiero que te vayas, ya no te queremos más acá.

Lejos de pedir explicaciones, y quizás hasta aceptando que el infierno haya terminado, solo me concentré en corroborar los montos del dinero que me faltaba devolver y acordar mi indemnización que nunca llegó. Me dijeron que conservaría el plan en concepto de indemnización”.

QP: ¿Devolviste el dinero?

AE: “Si, cuando la UNLAM comenzó a pagar, devolví los importes a Florencia Generoso, el primero lo hice vía transferencia y el segundo en mano como ella quería. El tercer pago (restaban $80.000) nunca pude devolverlo, porque dieron la orden a la UNLaM que no me paguen más y ni hablar de un resarcimiento por despido injustificado”.