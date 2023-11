“LAS COSAS QUE PASAN ES POR EL SECTARISMO QUE TIENEN LOS DIRIGENTES, O SEA LA AMIGOCRACIA”

Dialogamos con Carlos Estévez, referente político de Gregorio de Laferrere, sobre las elecciones del domingo próximos y, más allá de expresar su apoyo a Sergio Massa también señaló situaciones políticas que se deberían cambiar.

QP: Carlos Estévez. El domingo tenemos el balotaje. Una decisión complicada, ¿cómo la ve usted?

CE: “Yo tengo esperanza de que la gente sea consciente, que vote a los que siempre ayudaron a la clase trabajadora. Los espejitos de colores ya los vivimos desde hace décadas; siempre van a tratar que nosotros seamos una colonia, un país subdesarrollado. Pero la gente común, la gente de familia, la que tiene pibes jóvenes que a veces son rebeldes, porque todos fuimos rebeldes. Yo en mi época, con el tema de los hippies, me dejaba el pelo largo, me dejaba los bigotes, ropa de colores, pero tenía una trayectoria de familia donde venía con historia, de muchas soluciones que dio el peronismo. La jubilación, las vacaciones, los sindicatos, las obras sociales. Hay que pensar por ese lado. Y yo tengo fe que va a salir bien, la gente va a reaccionar y también tiene que reaccionar la juventud. Porque a veces se le hacen encuestas y les preguntan a los pibes jóvenes, y dicen cualquier cosa. Pero los pibes jóvenes que no trabajan y que estudian, viven en la casa de los padres, comen con la jubilación de los padres o de los abuelos, no laburan y van a la universidad pública. Claro, como no tienen historia y no miran para atrás, no saben lo que pasa en Argentina. Y a veces es ese gran conflicto que tenemos con el tema de la relación familiar. En la mesa de los domingos se comía lo que había, pero en la mesa se conversaba, se hablaba. Hoy no, hoy no pasa eso.”

QP: ¿Cómo lo ve a Milei?

CE: “La verdad no puedo llegar a entender que después de 40 años de democracia nosotros estemos debatiendo entre Massa y Milei algo que no existió nunca, que no tiene una trayectoria, no tiene un programa de gobierno, no te explica lo que va a hacer, que te dice que privatiza la salud, la educación, la seguridad. Entonces creo que no le veo con él. Me parece que es, hablando mal, como hacemos nosotros los militantes, es un cipayo de Estados Unidos.”

QP: ¿Y a Massa cómo lo ve?

CE: “A Massa lo veo que está con más voluntad de hacer las cosas. Espero que el acuerdo que hicieron de unión entre todos los compañeros, los sindicatos, gremios, partes políticas, sociales, sea el avance y el principio de una nueva etapa del peronismo. Porque hay que cambiar algunas cosas y creo que después de esta elección hay que hacer un análisis, un balance de lo que hicimos para bien y lo que hicimos mal. Y se tienen que hacer responsables. En su momento lo dijo Cristina, el que tenga voluntad de laburar para la gente que se quede y si no, que se vayan a buscar otro laburo.”

QP: Es como que alguna gente ya tiene que dar el paso al costado, no que a la gente la tengan que echar.

CE: “Creo que sí, hay alguno que tienen que hacer un mea culpa, tienen que ser coherente, tienen que ser sabio. Yo tengo 70 años y siempre aposté al trasvasamiento intergeneracional, ya de la época con Federico. Siempre uno aporta a la juventud que es el futuro, que va a seguir levantando las banderas. Es como en una familia, el abuelo trata de hacer un negocio, lo sigue el padre, espera que los hijos sigan en la carrera, está bien. Pero hay un país adelante, hay un montón de gente de la sociedad que necesita ayuda y nosotros no podemos ser sectarios y excluyentes, tenemos que ser de accesibles y humanistas. Y es lo que vamos. Ya está dicho que el animal racional, que es el ser humano, es el único que mata a su propia especie.”

QP: Fernando renovó, con un alto porcentaje de votos, su cargo como Intendente. ¿Cómo ves esta etapa nueva de Fernando Espinoza?

CE: “Bien, espero que tenga resultados coherentes a favor de la gente, que se cambien algunas actitudes de comunicación, de gestión. De estar más cerca con la sociedad matancera, que tengan diálogos. Porque a veces vos te encontrás con vecinos, amigos, compañeros, que a veces quisieran hablar con alguien y no tienen con quién hablar.”

QP: Sí, eso es algo que ha remarcado en varias notas, el tema de la falta de comunicación del Ejecutivo Municipal con los vecinos. ¿Cómo piensa usted que se dará esta oportunidad o no? Se dio en la campaña con Fernando recorriendo barrios y demás. ¿Usted cree que esto va a continuar o solamente se queda en la campaña?

CE: “Yo creo que, si queremos levantar nuestra sociedad, tanto en La Matanza como en la Provincia como en la Nación, todos los funcionarios tienen que estar al lado de la gente. Desde el Presidente de la Nación hasta el último cargo político que pueda haber en una estructura, tiene que tener relación con la sociedad. Porque la sociedad los elige para tener un medio, una voz, para solucionar problemas. Entonces vos decís, ¿cómo sería? Y yo diría que es eso. La sociedad de fomento, juntas vecinales, clubes, centros de jubilados, clubes deportivos, cámaras empresariales, cámaras comerciales, Rotary Club. Tiene que haber un entrelazo en la sociedad donde pueda cada localidad, por ejemplo, poder tener relaciones institucionales de todas las necesidades que pueda haber como para poder solventarlas. Por lo menos no solucionar, porque a veces no están los medios, pero sí por lo menos peticionar a la provincia, a la Nación, pero también que lo manifieste la gente. Si no estamos siempre los mismos. Un ejemplo, vos agarras cualquier funcionario, lo pones en una esquina y pueden pasar 100 vecinos y no saben quién es, y lo han votado.”

QP: ¿Deseas agregar algo más?

CE: “Yo tengo mucha fe en el pueblo argentino, sé que va a ser coherente, sabe a dónde vamos, sabe que tenemos un futuro, en cambio del otro lado tenemos un caos, donde vamos a perder un montón de derechos que en nuestra sociedad nos han ayudado mucho. A veces se cuestiona a los pibes por los motochorros, pero realmente había que ver la Facultad de Matanza donde hay 65.000 pibes que hacen sacrificios para estudiar, para llevar una familia adelante. Así que espero que sean conscientes y que los papás hablen con los hijos realmente de las cosas que vivieron ellos y de lo que puede llegar a pasar.”

QP: Hablando un poco del peronismo, usted recalcó que tiene que haber algún cambio. Y el peronismo hace 20 años no tiene elecciones internas que no sean listas de unidad. Eso se tendría que cambiar, empezar a volver un poco a las internas partidarias para la renovación dirigencial.

CE: “Yo creo que sí, y creo que se va a hacer porque lo va a pedir la base. Siempre decimos que la materia prima del peronismo son los afiliados y la sociedad, no son los dirigentes. Y si siempre va a quedar la misma temática que vos decías hace 20 años, que las listas se hacen a dedo, siempre va a fracasar lo partidario y esta es la situación que estamos pagando. Porque realmente muchas listas de consejos de partidos, congresales, congresales nacionales, tendrían que dejar que cada localidad o cada barrio puede elegir un representante que se sientan identificados, que tengan una voz dentro de la estructura. Y si se sigue haciendo a dedo, lamentablemente vamos a pagar las consecuencias que estamos pagando hoy. Porque tenemos que ser realistas que muchas de las cosas que pasan es por el sectarismo que tienen los dirigentes, o sea la amigocracia. Acá hay militantes que trabajan en los barrios desde hace muchos años y en algún momento les debe llegar un reconocimiento que les va a servir como persona, como militante y como vecino que está participando en algo que puede mejorar la calidad de vida de otros.”