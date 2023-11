“SERGIO MASSA ES EL ÚNICO QUE PUDE GARANTIZAR Y VELAR POR LOS DERECHOS DE TODO EL PUEBLO ARGENTINO, SIN EXCLUIR A NADIE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos días antes del balotaje con Mario Stella, sub delegado centro de Gregorio de Laferrere, quien nos relató cómo están trabajando junto a la militancia para llevar a Sergio Massa a la presidencia. Stella también hizo un análisis sobre porque el vecino de Laferrere y de La Matanza toda debería votar a Sergio Massa, esto nos decía:

QP: Stella, ¿cómo se está preparando para esta parte final de la campaña hacia el balotaje, y cómo vivió el triunfo de Massa y del intendente Espinoza en La Matanza?

MS.: “Estamos trabajando como acostumbra siempre la militancia peronista de La Matanza, la militancia que ha demostrado, una vez más, que el pueblo de La Matanza sigue siendo peronista, y que dejamos todo en este rotundo triunfo, tanto el 13 de agosto y más luego nuestro intendente fue nuevamente elegido por el pueblo de La Matanza con más del 55% de los votos, y Axel junto a Verónica con los votos de La Matanza pudieron reafirmar el triunfo en la provincia de Buenos Aires, esos 420 mil votos que sacamos en el distrito le dio la posibilidad a Massa de dar vuelta la elección, y haya salido primero a nivel nacional”

QP: ¿Lo sorprendió esta repuntada del peronismo en esta última elección con Fernando Espinoza a la cabeza en el distrito?

MS.: “Creo que cuando los compañeros militantes trabajan juntos con la conducción, salen a caminar y golpear puerta por puerta y hacerle ver a los vecinos que la patria está en peligro, la gente responde, el boca a boca es muy importante en estas instancias, el mano a mano con el vecino hace la diferencia. La militancia persuadió al vecino de que el único gobierno que va a defender los derechos de los trabajadores, los derechos conseguidos en estos últimos tiempos, y el bienestar popular es el gobierno del compañero Sergio Massa, y es el peronismo a nivel nacional. Así que estamos trabajando y militando fuertemente para que el próximo gobierno sea un gobierno peronista, porque Sergio Massa es el único que puede garantizar y velar por los derechos de todo el pueblo argentino, sin excluir a nadie”

QP: ¿Fue rotundo el triunfo de Unión Por La Patria en la localidad?

MS.: “Como dice nuestro conductor Fernando Espinoza, La Matanza es el corazón y la capital del peronismo, y Laferrere es parte de La Matanza y es el corazón peronista de La Matanza, Laferrere una vez más con toda su militancia ha demostrado estar a la altura de la circunstancia para darle a nuestros candidatos el triunfo tan esperado, y en esta circunstancia de balotaje vamos y estamos redoblando el esfuerzo, estoy muy orgullosos de mis compañeros y compañeras que le ponen el cuerpo a esta situación tan difícil y se ponen al hombro el bastón de mariscal, y salen a militar con el alma y el corazón, por eso estoy convencido de que el 19 vamos a triunfar y Sergio Tomas Massa va a ser nuestro próximo presidente”

QP: ¿Qué conclusión sacan de los rastrillajes que realizan en la localidad?

MS.: “El panorama es alentador, la gente responde y esta convencida de que Sergio es el mejor candidato, esta es una posibilidad histórica, esta elección es la madre de todas las batallas, y vamos a darle desde La Matanza el triunfo a Sergio Massa, estamos trabajando para eso. La gente tiene miedo de lo que puede pasar si gana Milei, tiene miedo de perder la educación pública, la salud pública, que se le quiten los derechos a los discapacitados, de que se le quite el sueldo a los jubilados, hay un montón de cosas que la gente no quiere, como que privaticen los ríos, que entreguen la soberanía, el pueblo no quiere volver más para atrás, y Sergio garantiza mantener todos estos derechos, es el hombre indicado para gobernar por experiencia y capacidad, confío que este sea el presidente que consolide para siempre la unidad nacional, con un gobierno del pueblo para el pueblo sin excluir a nadie”

QP: ¿Cómo analiza los dichos del candidato de La Libertad Avanza, sobre Margaret Thatcher y Malvinas?

MS.: “Opino que es un insulto al pueblo argentino, un insulto a nuestros héroes de Malvinas, un desprecio absoluto por nuestra soberanía y nuestra sangre, un insulto al dolor de las madres que nunca más volvieron a ver a sus hijos que fueron a defender a nuestra patria, nuestra bandera y nuestra soberanía, porque nuestros héroes, eran hombres convencidos y se les debe respeto y honor por toda la eternidad, no podemos admirar a una asesina que reconoció que volvería a dar la orden de hundir el Belgrano, no fue un error, fue una orden y sabia lo que hacía, así que no entra en la cabeza de ningún argentino de bien que ama esta tierra, reivindicar a una mujer que para el pueblo argentino es considerada una asesina. Comparar la guerra de Malvinas con un partido de fútbol es inadmisible, claramente no es una declaración de un argentino de bien, ningún argentino que este en sus cabales puede decir eso, por eso mi total repudio a los dichos del candidato de La Libertad Avanza”

QP: ¿Porqué el vecino de Laferrere y de toda La Matanza que tiene dudas a quién votar, tiene que votar por Sergio Massa?

MS.: “Porque es el único que representa los intereses del pueblo, porque es el único que va representar a los jubilados, a nuestros pibes, a la clase media, al pueblo trabajador, porque Sergio Massa comprende la necesidad de la justicia social, conoce de gestión, de dialogo, de consenso, porque tiene la capacidad, la energía y la juventud para salir de esta crisis, porque sabe que no podemos crecer sin salud pública y sin educación pública. Y por un montón de circunstancias que hacen al estado y la regulación del mismo, estoy convencido de Massa va a convocar a los mejores para construir una patria grande, libre y soberana, creo que Sergio reúne muchas cualidades y va a elegir a los mejores con conciencia nacional, procedencia popular, y convicción personal, y el pueblo peronista va a estar ahí para sostenerlo por la grandeza del país”