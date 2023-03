“LES PROPONGO A TODOS QUE NO DISCUTAMOS CANDIDATURAS, DISCUTAMOS QUÉ MATANZA QUEREMOS”

Hace poco más de una semana el Concejal (m/c) Adrián Verdini participó de una reunión con el Gobernador cordobés, Juan Schiaretti, junto al Diputado nacional, Florencio Randazzo y dirigentes de las ocho secciones electorales de la provincia.

En la entrevista Verdini sostiene que “Hoy no hay candidato; y están viendo cómo se pelean por esa porción de poder muy lejos de la gente, muy lejos de la realidad del vecino. La política va a contramano de lo que le pasa a la gente” y remarcó que “Al intendente, en algunas cosas, le editan el diario de Yrigoyen”.

Verdini una frase que, seguramente, va a generar polémica al afirmar que “Lamentablemente, a veces, tenemos gente que lo único que hace es servirse de la Universidad” y aclaró que “algunos se sirven de la Universidad y otros, en cambio, servimos a la Universidad”

QP: ¿Cómo ve el panorama político nacional en este momento de tanta incertidumbre?

AV: “La verdad es que es lamentable el escenario político del país, pero también se condice con el rumbo de la Argentina. Me parece que hoy la dirigencia política refleja los graves problemas que está teniendo la Argentina hoy en todas las materias: salud, seguridad, educación. Creo que hoy el país está sin rumbo, y por eso todo ese gran abanico de aspirantes a ser candidatos. Hoy no hay candidato; y están viendo cómo se pelean por esa porción de poder muy lejos de la gente, muy lejos de la realidad del vecino. La política va a contramano de lo que le pasa a la gente, lamentablemente. Me parece muy triste la situación en la que está la Argentina en este momento.”

QP: En el 2001 transitamos un momento muy complicado en la Argentina. En ese momento es como que la gente miró para el interior buscando opciones: de la Sota, Reuteman ¿Hoy ve que la sociedad está haciendo eso: buscar gestiones exitosas en el interior?

AV: “Yo creo que sí. La sociedad está viendo quién los representa, quién habla su mismo idioma, quién se preocupa por la gente. Me parece que hoy, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, están poniendo el carro delante del caballo. Se están peleando para ver quién es el candidato. Pero todavía nosotros, los argentinos, los vecinos de La Matanza, los bonaerenses, cualquier otro vecino de nuestro país, no sabemos cuál es la gestión de cada uno ni para qué quieren ser presidente. Creo que la pregunta que la sociedad se tendría que hacer hoy, y cuando se definan los candidatos, es: ¿Para qué? ¿Para qué quiero ocupar tal o cual cargo? Para mí cuando empecemos a definir esas cosas como sociedad la Argentina va a empezar a cambiar.”

QP: Es como que le falta ese detalle a la comunidad argentina. Votamos un candidato y no vemos el proyecto político. No hay plataforma política en los partidos políticos.

AV: “Todos votamos en negativo. Por ejemplo: yo voy a votar a Gabriel porque no me gusta Adrián. No es que voto a Gabriel porque me gusta su propuesta, porque quiero un cambio real, porque Gabriel me seduce con su discurso, porque creo en lo que va a hacer, porque su plataforma política me convence. No voto por eso. Como no quiero al otro voto por este. A eso yo lo llamo un voto negativo. Así es como venimos defraudándonos con los diferentes gobiernos en estos últimos años.”

QP: Tal confusión tenemos también a nivel provincial. Todos quieren ser, pero nadie asegura qué va a hacer.

AV: “Creo que hoy en Argentina nadie tiene seguro nada. Volvemos a lo mismo: hay un montón de aspirantes para ocupar el espacio de Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero: ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la diferencia con el gobernador actual? ¿Qué ofrece el resto del Frente de Todos que quiere seguir en el lugar de Kicillof? ¿Para qué quieren gobernar? ¿Qué van a mejorar? Hoy no se sabe nada de esto, sólo hay pelea de cartel.”

QP: Y a nivel local ¿cómo ve la situación?

AV: “A nivel local veo lo mismo. El otro día corrió un spot muy ingenioso, pero si vamos a la realidad de los matanceros no sé cuál es la diferencia. El otro día participé de la apertura de sesiones porque me invitaron del Concejo de Deliberante y después Fernando me pidió, a través de un colaborador de él, que participe porque me necesitaba. Yo fui. Escuchamos ese discurso extenso de tres horas y pico, pero no sé cuánto hay de real. Él tiró un motón de cifras, pero cómo podemos chequear si son reales o no esas cifras. Fernando habla de una Matanza grandiosa (todos queremos una Matanza grandiosa) pero, por ahí, el discurso no se conlleva con la realidad del distrito.”

QP: A eso iba. Un discurso extenso. Usted camina el distrito, ¿coincide con el análisis del intendente?

AV: “Al intendente, en algunas cosas, le editan el diario de Yrigoyen (como se decía antiguamente). Pero, bueno, será un tema de Fernando y de su equipo de funcionarios. Con respecto a la otra línea, yo he hablado con Patricia Cubría y me parece un cuadro interesante pero no veo la propuesta. Ellos representan a un movimiento social, que hoy son gente que cobra un plan (con todas las necesidades que tiene esa gente). Pero para mí, para la Argentina del futuro tenemos que pensar cómo terminamos con esos planes, cómo a ese vecino que hoy no tiene otra cosa que cobrar ese plan social le generamos trabajo genuino. Yo quiero que me expliquen eso: ¿Qué Matanza queremos? La de Fernando ya la conocemos. Entonces, a los aspirantes: ¿qué Matanza queremos? ¿Vamos a volver a industrializar para que nuestro distrito vuelva a ser el más fuerte de la provincia de Buenos Aires, mínimamente? ¿Vamos a volver a tener las 15.000/20.000 industrias que tuvimos hace 30 o 40 años atrás? ¿Vamos a dejar de tener, en el 2023, vecinos sin agua potable, sin iluminación, sin Salas de salud? Hagamos todos los spots de campaña que quieran y que Fernando cuente todo lo que quiera en todas las aperturas de sesiones. El General Perón decía: la única verdad es la realidad, y la realidad es que los vecinos de La Matanza cada vez estamos peor: nos matan todos los días, no hay salud, el sistema de educación es deplorable, no hay Salas de salud. Entonces, en lo local me parece que también hay que discutir. Me parece bien que haya muchos candidatos porque quiere decir que en La Matanza hay mucho potencial en sus dirigentes. Entonces, vamos a charlar entre todos los dirigentes que quieren ser y pongámonos de acuerdo en diez puntos que queramos para La Matanza. Llegue el que llegue.”

QP: Algo revolucionario.

AV: “No es revolucionario, es sensato. Yo les propongo a todos que no discutamos candidaturas, discutamos qué Matanza queremos. Vamos a discutir qué va a hacer, como mínimo, el que llegue en estos cuatro años con el distrito. ¿Cuál es La Matanza que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos?”

QP: La oposición plantea esto que me parece muy coherente. ¿Qué eco está teniendo usted con esta propuesta? ¿Otros dirigentes se suman?

AV: “Cuando usted lo charla con otros dirigentes políticos y sindicales todos están de acuerdo. No es una propuesta que cae mal. Hay muchos compañeros que piensan como yo, compañeros que no están en el oficialismo y compañeros que están en el oficialismo. Es más, también lo he charlado con dirigentes que están en otras fuerzas políticas y opinan exactamente igual. Y están dispuestos a esto. Yo quiero invitar a todos (no por una nota periodística, como anunció Fernando que convocaba a todo el mundo) a que nos sentemos y hagamos un plan para La Matanza; y el que llegue tendrá que cumplir mínimamente con esos diez puntos. Los invito a todos, pero sin hablar de candidatura. Somos muchos los dirigentes políticos que transitamos muchos años en el distrito y sabemos lo que necesita La Matanza. Pongámonos de acuerdo. Creo que esa madurez política es lo que hoy nuestros vecinos, nuestra sociedad están reclamando.”

QP: En el distrito inauguró una sede, cosa que es previa a un trabajo electoral serio. Es más, estamos en la sede nueva. Esto tiene un correlato de un armado provincial y nacional. ¿Están trabajando en eso?

AV: “Junto a varios compañeros del distrito y de la provincia de Buenos Aires queremos ser parte de la solución que viene, y para eso hay que involucrarse. En un distrito como La Matanza hay que abrir un espacio de diálogo como lo es esta casa, que todavía no inauguramos. Se trata de tener un lugar de debate. Queremos ser parte de la Argentina que viene. Y la Argentina que viene tiene que ser pro positiva, con cambios reales. Y estoy convencido que tiene que ser desde peronismo.”

QP: Usted participó de una reunión con Randazzo, el gobernador de Córdoba Schiaretti. ¿Qué conclusiones sacó de esa reunión?

AV: “Nosotros tuvimos una reunión en la Casa de Córdoba, que nos invitó para charlar Schiaretti justamente de esto que estamos hablando. También convocó a Florencio Randazzo, con quien ya venimos trabajando hace unos años sobre qué país queremos, qué provincia queremos, qué Matanza queremos. Nos planteó su idea de una Argentina federal, pero no sólo en el discurso. Participamos con algunos compañeros que representaban las ocho secciones electorales, y estamos evaluando los distintos escenarios. Creo que Schiaretti es un potencial candidato a presidente y tiene gestión para mostrar. Muchas veces nos pasa que quieren ser candidatos a algo y nunca gestionaron ni una Sociedad de Fomento en el barrio. Digo que el gobernador de Córdoba es un potencial candidato a presidente porque en definitiva será él quien lo decida a futuro. El gringo nos plateó que empecemos a charlar qué Argentina queremos. Nos dijo que la provincia de Buenos Aires es un problema de los bonaerenses y me parece que está bárbaro; porque los problemas de los bonaerenses los tienen que solucionar los bonaerenses y no, como viene pasando en este último tiempo, que nos metieron un candidato exportado de la Capital Federal a que nos dirija a los bonaerenses. Lamentablemente lo han hecho todas las fuerzas políticas.”

QP: El último gobernador bonaerense fue Felipe Solá.

AV: “Sí, fue Felipe. Entonces, como decía, se trató de conformar un gran espacio para discutir ideas, discutir proyectos y ver qué Argentina queremos a futuro. Córdoba es una provincia exitosa, que está muy bien, muy productiva. Me parece que la producción y el trabajo tienen que ser el timón de esta nueva Argentina, es fundamental.”

QP: Usted, más allá de su actividad política, es Director General de Deportes de la Universidad de La Matanza con una exitosa gestión ya que ganó numerosos torneos nacionales e internacionales. Es decir, es una persona que tiene una exposición tanto nacional como internacional. ¿Su militancia política le acarrea algún problema con la Universidad?

AV: No. Yo conozco la Universidad desde su creación. Mi familia vino a San Justo en 1902; así que mi abuelo, mi papá, yo, mis hijos nacimos en San Justo. Y ojalá mis nietos nazcan acá. Yo conocí esa fábrica Chrysler, que después fue Autolatina y con el tiempo se transformó en la Universidad de La Matanza. Yo ocupo un espacio, que es un espacio de gestión. Yo estoy para gestionar. En la Universidad somos un gran equipo. Hay una decisión política del Rector de apoyar el deporte. Nosotros interpretamos eso y trabajamos. Trabajamos mucho para que eso se refleje, y usted lo está diciendo ahora que muchos conocen la Universidad de La Matanza y también el tema del deporte. Tal vez la gente no sepa quién gestiona. Lamentablemente, a veces, tenemos gente que lo único que hace es servirse de la Universidad. Otros, a diferencia de eso, servimos a la Universidad porque al servir a la Universidad se está sirviendo a la comunidad. La Universidad le da lugar y futuro a miles y miles de chicos de La Matanza y del resto de la provincia de Buenos Aires. Me parece que el modelo que tenemos en la Universidad de la Matanza es un modelo de gestión. Te repito: algunos se sirven de la Universidad y otros, en cambio, servimos a la Universidad.”

QP: Es una expresión muy fuerte. ¿A qué nos referimos?

AV: “Cada cual sabrá. Yo trabajo y sirvo a la Universidad, no me sirvo de la Universidad.”

QP: ¿Hay alguna propuesta de candidatura?

AV: “No. Yo creo que las candidaturas llegarán en su momento y con el conjunto decidiremos qué es lo mejor. El tema de la candidatura no me ha quitado el sueño en toda mi vida. Yo creo que la política no pasa por los cargos. Eso es un error. Lamentablemente hoy tenemos muchos buscas cargos sueltos. Aparecen en las elecciones, no importa que camiseta se ponen y ven quién le da un carguito. Yo quiero trabajar para una Matanza diferente, con futuro, para que nuestros pibes puedan seguir estudiando en la Universidad, para que tenga las Escuelas de Oficio que tanto necesita el distrito (es parte de la educación y de la salida laboral). Volviendo al tema de los planes, yo creo que tenemos que terminar con eso de una vez por todas; y para eso, se tiene que generar trabajo genuino. Esto es bíblico, lo dijo Cristo hace más de 2.000 años: No te voy a regalar el pescado si no que te voy a enseñar a pescar. Y el General Perón dijo: Mínimamente, en el movimiento cada uno tiene que producir lo que consume. Lamentablemente hoy ese tipo de cosas no están pasando.”

QP: Parece que mucha gente se olvidó de Perón. Él decía: Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres.

AV: “Más allá de Perón o no Perón, yo hablo de la doctrina que dejó Perón, de la comunidad organizada, del modelo argentino. Creo que el Justicialismo tiene una doctrina rica y muy actual, pero ninguno la aplica. No tenemos que inventar ninguna receta, tenemos que ir a buscar ahí. Tenemos que buscar la comunidad organizada. Tenemos que volver a entender que la primera escuela es la familia, no es el individualismo. Hoy tenemos una sociedad individualista y lo que hace es romper la familia. Nosotros tenemos que volver a la comunidad organizada, al hombre y a la familia, a vivir en armonía. Me parece que hay que leer un poquito más a Perón, no boquear tanto y hablar del General; como hoy lo estamos viendo.”