MATÍAS PEREYRA SUÁREZ: “SI YO NO LOS FUI A BUSCAR A ÉSTAS BASURAS ES POR MI HIJA”

por Nicolás Brandolini

Semanario Quinto Poder charló, en exclusiva, con Matías Pereyra Suárez hermano de Emiliano Pereyra Suárez, conocido por todos en Barrio Manzanares como “El Pela Suarez”, asesinado de un disparo en la cabeza, adelante de su papá, en agosto de 2019 por tres delincuentes que quisieron robarle su camioneta con la que hacía repartos de pizza en Villa Luzuriaga.

El caso fue muy difundido por aquel entonces debido a que los tres asesinos de Emiliano, en 2019 eran menores y hoy solo uno recibió la condena perpetua: Abraham Gonzalo Ruiz. Mientras tanto los otros dos delincuentes siguen libres. El adolescente de 15 años fue declarado inimputable y el de 17 años tiene el beneficio de la prisión domiciliaria sin pulsera que controle sus movimientos, a la espera de que el Juzgado de Menores N° 2 de La Matanza avance en su causa.

La Familia del “Pela Suarez” sigue pidiendo justicia a más de dos años de ser fusilado por tres delincuentes que cambiaron la vida de no solo una familia sino marcaron a fuego a un barrio de “vecinos de a pie”, laburantes que luchan día a día por mantener a su familia mientras que las gestiones siguen sucediéndose unas tras otras, pero las víctimas de la inseguridad siguen sin tener justicia.

Los dejamos con la entrevista.

QP: Matías ¿Me podrías relatar cómo el asesinato de tu hermano?

MPZ: “El pela laburaba de delivery, llegó a las doce de la noche ese día. Se había comprado la camionetita. Él llega acá a casa con la moto, y se iba a lo de un amigo, acá cerca en Ramón Lista y Cristianía. Vos escucha lo que dice el Pela antes de irse: Mejor me voy en el auto que es más seguro. Se queda en lo de amigo y, tipo dos de la mañana, vuelve. Mi viejo esperándolo. Escucha el ruido de la camioneta y sale. Mi viejo le dice Mejor éntralo al auto; mi viejo se murió en enero, se sentía culpable. Bueno cuando mi hermano hace marcha atrás para entrar la camioneta, ahí aparecen estos hijos de puta y lo matan de un tiro en la cabeza”



QP: A dos años del asesinato de tu hermano ¿Qué se sabe de estos tres malvivientes?

MPZ: “Son de acá de Rafael Castillo, de echo de los tres había dos menores y son inimputables los menores. Uno tenía 15 y el otro 17 que estamos esperando que lo arresten y al de 19 el año pasado le dieron perpetua. Ese día estos tres delincuentes robaron el auto, acá en Marconi y Don Bosco, acá a 20 cuadras en el barrio, a las ocho de la noche. Lo hicieron a punta de pistola y el tipo del auto fue a hacer la denuncia a las 11. ¿Vos te pensas que se disparó una alerta, por estos tres pibitos que robaron un auto? Dos y cuarto de la mañana me lo matan al Pela acá en la puerta de mi casa. Los tipos estuvieron seis horas, haciendo lo que querían. La zona está liberada”



QP: Uno piensa en frío tratando de analizar cómo se mueve esta gente que en definitiva a salen a matar a sus propios vecinos

MPZ: “La Fiorino de mi hermano era del año ‘98, actuaban con toda la impunidad, por eso se movían así, tenían luz verde”

QP: ¿Cómo crees vos que la gente de a pie puede salir adelante entre tanta inseguridad?

MPZ: “Yo insisto en que vos mismo tenés que defenderte porque la justicia no te va a defender, ni el policía. La justicia ya no sirve de nada, la política ya no sirve de nada. Yo ya no voto hermano, yo no voy a votar directamente, no creo, no me interesa la política ya. Somos el cuarenta por ciento la gente que no va a votar. Porque no quiere ir, no va, se olvidó. Somos cuarenta por ciento. Yo creo que ya está todo desmoronado y el 2001 va a ser un poroto con lo que viene”

QP: Lo de tu hermano ¿cómo sigue hoy?

MPZ: “Fue perpetua para el de diecinueve, acá está todo cada vez peor que antes, por más que haya cámaras, la aplicación para la seguridad que no la tiene nadie y al que la tenga y ande por la calle lo primero que le van a robar es el celular. Por otra parte, estamos esperando que el juzgado de menores actúe contra el menor de 17 años que está en domiciliaria con pulsera, pero la pulsera no la tiene, está en la calle y la verdad si yo no los fui a buscar a éstas basuras es por mi hija, porque ganas de ir a buscarlos tengo todos los días, porque están ahí libres e impunes porque hay un fallo y la justicia debería actuar en consecuencia y no está actuando”

QP.: ¿De la justicia que respuesta tuvieron?

MPZ: “Cuando fui a preguntarle al juzgado de menores, ¿Sabés que hizo el secretario del juez? Me cerró la puerta en la cara. Así nos tratan a los familiares de víctimas. La causa se dividió en el Juzgado de Mayores y en el Juzgado de Menores. A mí esto me llena de bronca, de indignación, de injusticia porque la justicia no está. Y te digo algo más, a esta gente la agarraron porque nosotros tuvimos que salir en redes. Si nosotros no salíamos en los medios no pasaba nada. Ésta gente trabaja con la policía de Rafael Castillo. Ellos compran y venden chatarra, desarman ahí. Es una familia, yo sé dónde viven, yo sé todo de ellos”

QP.: Para que menores acaben de esa manera entiendo debe haber una composición familiar compleja.

MPZ: “Para que veas que acá no existe la justicia: El padre del menor de 17 años está preso. Porque en el 2019, mismo año en el que mataron al Pela, dos meses antes, con un menor de 15 años mató a un policía en un intento de robo en González Catán. ¿Dónde está la justicia, las instituciones?, ¿tratando de rescatar a esta gente?. A mí me encantaría que los rescaten, porque ellos viven con pibes menores que si siguen viviendo así van a terminar como los asesinos de mi hermano. Sabes que hizo le estado con el de 17, lo dejó ahí sin pulsera sin nada”



QP.: No me quiero mezclar tu relato con un tema que es transversal al crimen de tu hermano ya que el murió en 2019 y hoy hay otro gobierno, otra gestión ¿En ese sentido alguien se acercó a ustedes desde ese entorno?

MPZ: “No, la verdad es lo mismo. No se comunicó nadie, desde el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, lo que pasó con el 911 que no funcionaba, de hecho el Jefe de policía de La Matanza sigue siendo el mismo Mamani. Cachivache, se le revelaron el año pasado los policías, esto está podrido hermano. La política es la que nos da la espalda, que podemos hacer nosotros. Yo te digo, vos hermano cuidá la vida porque el único derecho que nosotros tenemos es la vida y el estado existe en virtud de garantizarte este derecho y no te lo garantiza nadie hermano. El pela no es un caso aislado, acá en La Matanza es moneda corriente hermano. María Cacone vivía acá a la vuelta murió, y pocos meses lo mataron al pela”

QP: ¿Le gustaría agregar algo más?

MPZ: “Que lamentablemente La Matanza Avanza, eso sí, avanza. Así que en eso tienen razón, que quede bien clarito el tema”