ENTONGADOS: LA CORPORACIÓN JUDICIAL, ¿TOMARA EL PODER?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

ENTONGADOS: Vinculado, metido, parte de un hecho ilícito. Persona que está relacionada con otra de manera estrecha o casi ciegamente

Las elecciones PASO y las elecciones generales del pasado mes de noviembre han modificado el mapa político argentino pero, más importante aún, ha dejado al descubierto (de una u otra manera) la fortaleza de las conducciones políticas.

Tenemos un Presidente débil que se piensa fuerte y, a su vez, hay una Vicepresidente fuerte pero debilitada políticamente.

El Gobernador bonaerense tuvo que bajarse de su pedestal intelectual y pedirle ayuda a los Intendentes de conurbano (que tanto desprecia) para salvar la ropa (Cobra el sentido de haber atravesado una situación de aprieto luego de la cual se salvó lo básico o lo mínimo, como el honor o la integridad física. Da la impresión que, a lo largo de la historia, cuando una persona fue asaltada o atacada por malhechores, se contentó con haber resguardado, cuanto menos, lo que llevaba puesto, esto es la ropa) en las pasadas elecciones y, a su vez,

quién diagramó la estrategia electoral y el cierre de las listas de la provincia, Máximo Kirchner, quedó muy debilitado por la improvisada y desastrosa táctica armada para dichas elecciones.

Con el diario del lunes, después del acto electoral, los que recuperaron espacios y fortaleza política son los Intendentes de conurbano bonaerense que en las PASO jugaron a media máquina (trabajar poco, la mitad de lo que uno debiera) para mostrarle al “poder formal” que no estaban tan bien como creían y, con esa movida, mostraron también dónde está el “poder real” en el conurbano bonaerense.

Kicillof (Gobernador bonaerense) y Máximo Kirchner, ambos con la venía de Cristina Kirchner, quisieron engatusar a los intendentes (Ganarse la voluntad o el favor de una persona adulándola o aparentando tener ciertas cualidades que en realidad no se tienen) y marcarles la cancha para demostrar que ellos tenían el poder (se creían He-Man) formal y real pero se dieron cuenta que los vecinos bonaerense no los respaldaban tanto como ellos creían.

Ante esta nueva realidad política Axel Kicillof cedió algunos espacios políticos a los intendentes y, a través del gobierno nacional, los llenaron de obras para la campaña. Obviamente no alcanzó para ganar pero salvaron la ropa.

El Ministro más cuestionado y con peor relación con los intendentes bonaerense, Sergio Berni (Ministro de Seguridad) había hablado de irse, de renunciar porque no lo respetaron políticamente. Todos los daban fuera del gabinete bonaerense pero, para sorpresa de muchos, fue ratificado por el mismísimo Kicillof y se quedó en el sillón que está en La Plata pero que se sienta en La Matanza (en la Jefatura Departamental matancera, Puente 12 para ser más específico).

Obviamente Berni habló y sostuvo que se siente alejado de Cristina, que del presidente no está alejado porque uno no puede alejarse de alguien con quién nunca estuvo cerca y algunas otras definiciones que, a uno, le generan más interrogantes que certezas porque el kirchnerismo (tanto el más rancio o el más duro) no acepta está definiciones cuasi subversivas de sus definiciones. ¿Por qué Berni dice estás cosas y nadie lo llama al orden ni le dice nada?

Hay una o varias respuestas al interrogante planteado pero, fuentes fidedignas del gobierno bonaerense, aseguran que “Berni se quedó o lo dejaron quedarse para disciplinar a los intendentes, lo pusieron tipo espada de Damocles en la cabeza de los intendentes (La espada de Damocles es definida por el diccionario de la Real Academia Española como “Amenaza persistente de un peligro”) para tenerlos cortitos con el tema de la inseguridad”

Parece que no están muy errados porque, lamentablemente, en el caso del menor baleado por un policía en Miramar, Berni se desmarcó pronto del hecho y le cargo las tintas al intendente al sostener que, si bien el uniformado pertenecía a la Policía bonaerense era el municipio quién manejaba la política de seguridad local.

Berni parece un espectador de lujos de los casos de inseguridad que pasan, no se hace cargo y siempre le tira la pelota a los intendentes cuando la realidad es totalmente diferente y, en varias notas de nuestro medio, las contamos sin tapujos (https://semanarioquintopoder.com/berni-las-mentiras-de-un-asesino-por-omision/ y https://semanarioquintopoder.com/los-barones-del-conurbano-al-contrataque/)

LA CORPORACIÓN JUDICIAL MATANCERA ¿TOMARÁ EL PODER?

El pasado mes de octubre adelantamos que se producirían cambios en el gabinete municipal y, específicamente señalamos, que dichos cambios de darían en el área de Protección Ciudadana. Nosotros nos enteramos a través de un funcionario municipal en funciones (aclaro esto porque hay muchos funcionarios sin funciones o que no funcionan) y en la nota: ¡!!CUIDADO… UN TORTUGÓN BUCHÓN ANDA SUELTO¡¡¡ – https://semanarioquintopoder.com/cuidado-un-tortugon-buchon-anda-suelto/- dimos la primicia.

Durante todos estos meses la cosa fue madurando pero, el mundillo político local, ha comenzado a pensar los pros y los contras de esos cambios.

El próximo secretario de Protección Ciudadana sería un estrecho colaborador de uno de los jueces más hábiles y respetado, políticamente hablando, del Departamento Judicial matancero con muchas relaciones políticas y que, en estos momentos, estaría manejando una cauda judicial muy sensible al poder político local.

Si bien la jugada puede interpretarse de muchas formas, un experimentado político local opinó que “La movida es riesgosa pero tendría sus beneficios. Por un lado se incorpora un profesional respetado y con un apoyo importante de la corporación judicial matancera y, eso, le daría cierta protección a algunos funcionarios municipales ante alguna jugarreta de Berni & Cía. Por otro lado esto cambiaría radicalmente la relación de fuerzas” y explicó que “Hasta ahora a la justicia matancera la manejó el poder político del distrito, obviamente con sus idas y vueltas pero, esta jugada podría modificar todo porque la corporación judicial estaría haciendo pie en la política local desde un lugar importante y eso los pondría, a un tiro de piedra, de que empiecen a jugar ellos en la política matancera”

Un experimentado funcionario municipal, algo preocupado, me comentó que “Puede ser que el nombramiento sea una muy buena estrategia a modo de blindaje ante los embates judiciales que algunos están preparando pero, esto, es un juego algo peligroso” y señaló que “Pueden haber algunas consecuencias peligrosas dado que algunos funcionario judiciales (no me atrevo a decir la mayoría) están entongados con la bonaerense y, también, algunos abogados (muchos de ellos nucleados en el CALM) penalistas que se consideran los mejores abogados del distrito”.

“Te la hago corta y quiero ser claro, hay abogados penalistas que son realmente buenos por formación, capacidad, experiencia y, por sobre todo, decencia; pero hay otros que son reconocidos no por lo que te dije recién sino porque tienen actualizado el tarifario judicial” señaló el funcionario muy conocedor del mundillo judicial y agregó que “La puerta giratoria de la justicia hay que aceitarla regularmente para que funcione bien y no haga ruido, no vaya a ser que alguien se dé cuenta de lo que está pasando”

Coincida o no con lo antedicho me gustaría señalar que un destacado colega del diario Clarín, algo habló sobre lo expresado párrafos arribas y me gustaría compartirlo con ustedes para que vean que no andamos tan errados en las apreciaciones vertidas: https://www.clarin.com/opinion/juez-increiblemente-sigue-juez_0_BJ20F4BRT.html