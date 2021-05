“SÚPER” & “FINO” Y SUS “MEXICANOS DE ORO”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Mexicanos de oro: Emitida por primera vez en 1921 para conmemorar el centésimo aniversario de la independencia de México de España, la moneda de oro de 50 pesos mexicanos también es conocida como el “centenario”. La moneda contiene 37.5 gramos de oro y fue fabricada por la casa de la moneda mexicana.

El “Súper Ministro de la Inseguridad”, Sergio Berni, al comienzo del ejercicio de su gestión en el ministerio se tomó su tiempo para definir si quería nombrar al “Jefe de la Policía Bonaerense” o al “Jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

Para ese cargo sonaban fuerte dos nombres; por un lado estaba el Crio. Gral. Daniel “Fino” García y, el también Crio. Gral., Jorge “Manotas” Figini. No había mucha diferencia entre uno del otro, “solo era cuestión de porcentajes” como me explicó, en su momento, un alto funcionario del mencionado ministerio.

“El Fino” venía de la gestión anterior, que comandaba Cristian Ritondo, y, “Manotas” era el elegido de Alejandro Granados u consensuado con los intendentes históricos del peronismo, denominados “Los Barones del Conurbano”.

Una vez acordados “los porcentajes a repartir”, “Súper Berni” designó al frente de “La Bonaerense” al Crio. Gral. Daniel “Fino” García y a Jorge “Manotas” Figini como segundo a bordo.

Berni tuvo la oportunidad histórica de definir la policía que quería el pueblo bonaerense pero eligió el camino más fácil y rentable.

En la nota: “ARACA LA CANA: MEJICANEADA EN LA BONAERENSE” hicimos público el (https://semanarioquintopoder.com/araca-la-cana-mejicaneada-en-la-bonaerense/) enfrentamiento entre las dos facciones y, dicha nota, tuvo repercusiones políticas e institucionales de diferentes proporciones.

En lo político podemos comentar que al otro día de publicar la mencionada nota, Berni, García y el Comisario Mayor Walter Fernández Mamani, a cargo de la “Estación de Policía Departamental de Seguridad – Clase A de La Matanza”, junto a varios ayudantes se reunieron en Puente 12. En dicha reunión se habló de nuestra nota y de la reacción o represalias que debería tomar que debería tomar la institución hacia mi persona y hacia nuestro medio periodístico. Alguno planteo el inicio de acciones legales otro habló “del viejo y temido zanjón al borde de la ruta” pero no se llegó a nada concreto. Lo que molestó de la nota era que, la información publicada, “era absolutamente verdad” y eso les “creaba una situación institucional muy complicada de manejar”. En ningún momento se planteó “terminar con la reprochable práctica denunciada” sino que querían silenciar al mensajero.

Según pudimos confirmar hubo un llamado “de un importante funcionario del gobierno nacional hacia el Gobernador, Axel Kicillof, solicitándole que intervenga en el tema y clarifique las diferentes responsabilidades, de los involucrados denunciados, e instándole a tomar las medidas pertinentes”.

También hubo una importante repercusión periodística. El portal de noticias DixiT (p), reprodujo parte de la nota mencionada y agregó data muy importante sobre la temática de la misma. Como corresponde mencionamos la fuente, cosa que, lamentablemente, los colegas del portal DixiT no hicieron.

Bajo el título: “El jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Fino García, entre el cobro por los ascensos y su presión a la tropa para su nuevo mecanismo de recaudación ilegal” (https://dixitp.com.ar/el-jefe-de-la-policia-bonaerense-daniel-fino-garcia-entre-el-cobro-por-los-ascensos-y-su-presion-a-la-tropa-para-su-nuevo-mecanismo-de-recaudacion-ilegal/) el portal de noticias DixiT publica literalmente la nota de nuestro medio y, en una segunda parte, añade datos muy importantes a la misma. Nosotros teníamos la información pero al no poder chequearla como es debido decidimos no publicarla.

Con el subtítulo “Los mecanismos nuevos de recaudación del jefe”, DixiT sostiene que “de la recopilación de diferentes fuentes, surge un Importante malestar por parte de los Titulares de las dependencias, y de Jefes de Estación que vinieron a reemplazar las Jefaturas Departamentales. ¿El Motivo? La fuerte presión monetaria que imponen desde la jefatura de Policía en La Plata, en relación al Dinero que se debe elevar mensualmente antes del 5 de cada mes” y agrega que “La Postura, como se dice en la jerga Policial al dinero recaudado producto del cobro de Protección a Bandas de Piratería del Asfalto, Narcotraficantes, Aborteros , Desarmaderos y talleres de Autos entre otros. El nuevo sistema impuesto por el Jefe de la Fuerza el Fino García, es que el dinero girado debe ser en Moneda Estadounidense o sea Dólares o en su defecto exigen un Mexicano de Oro que cuesta aproximadamente entre 250 a 300 mil pesos”.

“Cabe destacar que estas imposiciones no son a todos los jefes pero sí a la gran mayoría que son o fueron colocados en sus puestos por el mismo Fino García o su gente que le responden con línea directa a su persona” sostiene el portal DixiT y remarca que “Se debe prestar especial atención a quien es el recaudador, el hombre de mayor confianza del Comisario Gral. Daniel García, y es quien se encarga de recibir los Sobres, el secretario del Jefe de Policía el Comisario Matías López Luján. López conoce al Fino García desde cuando éste era Jefe de la DDI Morón. Allí trabaron amistad ya que López conocía muy bien la zona e incrementó la recaudación significativamente”.

La nota continua con una data muy interesante al sostener que “En este escenario, este medio se hizo eco de fuentes de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación que aseguraron que el jefe de la Bonaerense se va cada 15 días al Uruguay, más precisamente a Colonia ya que en esa vía marítima no hay casi nada de control en su barco privado de 20 metros de eslora con la excusa que se va a pescar ya que es apasionado de la pesca furtiva y en forma encubierta llevaría bolsos lleno de dinero que serían de él mismo y del ministro Sergio Berni ya que lo necesita para la campaña y es su capricho de ser Presidente o en su defecto, el gobernador de la Provincia. Por otra parte, también saben que este Jefe policial tuvo un hecho de agresión fuerte que incluyó golpes de puños contra un suboficial superior conocido como el negro González, chofer y hombre de mucha confianza del juez federal de Morón Jorge Rodríguez. El hecho pasó en el edificio del ministerio de seguridad en ciudad de la Plata. González es amigo del subjefe Jorge Figini. García le había dicho, en su momento, al suboficial González que: si te veo otra vez por acá te cago a trompadas y no te salva ni tu padrino, el juez, de la paliza y, por lo visto, cumplió la amenaza con el subalterno. También el jefe de la policía le dijo a sus más allegados que: desde la Agencia Federal de Inteligencia lo están operando para que lo saquen y esas operaciones desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) estarían a cargo del ex director de reunión interior Fernando Pocino y sus agentes. Ante esta situación el Fino habría dicho que: a este merquero de Pocino en donde lo cruce lo voy a reventar a trompadas como si no le conociera toda la sucia que tiene, es un camión del CEAMSE”.

Con el paso de los días fueron apareciendo algunos comentarios y uno decía: “Es así, yo trabajé mucho tiempo y conozco lo lamentable es que la policía. Sigue siendo el brazo armado de la política mientras sigamos así nada podrá cambiar. La policía hace el trabajo sucio de los políticos: esconder, recaudar, desaparecer, etc. Repito primero deberíamos cambiar a los políticos y jueces para así luego depurar a la policía de todo el país”

Otro comentario señalaba que: “Triste destino de una institución con muchos buenos elementos y personal trabajador; veinte años estuve en la fuerza y me consta. Estos siniestros personajes son los menos pero hacen demasiado daño. Los políticos hace muchos años dijeron que la policía no podía manejarse sola y que el control debía ser civil (gestión Lugones en adelante) veo lo bien que han hecho las cosas “

“Esto fue así toda la vida” sostenía otro comentario y agregaba que “Recién ahora investigan, los recaudadores de cada dependencia policial es el jefe de calle o llamados servicios externos, son los que se mueven impunemente por todos lados de civil y autos particulares y también llega el dinero en asuntos internos o porque creen que los jefes nunca son exonerados o cesantes. Buenos policías, yo 30 años en policía faltando 3 años para cumplir y poder retirarme bien, con los honores que me merecía y mi buena conducta, me terminan exonerando por algo que yo no hice, como no me pudieron probar de que dicen que yo tenía un elemento prohibido y la supuesta víctima no padecía de ninguna marca de agresión, te terminan condenando por apremios ilegales y un año de prisión y dos de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin pruebas y violando todo mis derechos constitucionales, me jubile a la fuerza, soy una persona sana que hago deporte y vida sana, hoy día quiero trabajar de lo que yo hacía con mucha vocación y no me toman ni para manejar siquiera los móviles del municipio que manejan los retirados”

ROBO EN UTOI

“La Justicia investiga el robo de aproximadamente veinte pistolas y casi dos mil municiones de la armería de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que funciona en el mismo predio que las oficinas del Comando Operativo de la policía bonaerense, en Puente 12, en el partido de La Matanza. En ese terreno, de más de tres manzanas, instaló sus oficinas el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni” informa el diario La Nación en su edición del 6 de mayo pasado (https://www.lanacion.com.ar/seguridad/escandalo-investigan-el-robo-de-armas-a-metros-del-despacho-de-berni-nid06052021/) y agrega que “El robo fue denunciado en medio de un contexto de agitación en un sector de la tropa de la fuerza de seguridad bonaerense que, a través de redes sociales, convocó a una movilización para mañana con el objetivo de reclamar la entrega de elementos de bioseguridad para realizar los controles del cumplimiento de restricciones de fijadas por el DNU 241/21, dictado por el presidente Alberto Fernández, para tratar de frenar los contagios del virus Covid-1”

Darío Jorge López, en su muro de la red social Facebook, fue el primero en dar la noticia de la (https://www.facebook.com/100002999508708/posts/escandalo-y-revuelo-en-el-ministerio-de-seguridad-de-puente-12-la-matanza-por-ro/3649390645170883/) siguiente manera: ESCANDALO Y REVUELO EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE PUENTE 12 (LA MATANZA) POR ROBO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES y explicó que “Los efectivos policiales, cuando sacan carpeta médica o son sancionados, son obligados a dejar su arma reglamentaria, y es así como varios policías se dieron cuenta, hace más de 15 días, que les robaron el armamento.

EL UTOI es la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas que responden directamente al Ministro de Seguridad de la provincia de Bs. As. Y, es así, como se descubrió la faltante de 11 Ronin (que es un dispositivo para poner una pistola dentro y tener más precisión), 8 escopetas, 10 Armas reglamentarias de personal sancionado o que están con carpeta médica, 600 cartuchos de escopeta y mil balas de pistola 9 mm. Este escandaloso ROBO hace más de 15 días que el ministro está intentando que no se dé a conocer a los medios de comunicación y esconder, por todos los medios, las faltantes a tal punto que a los policías cuando les tenían que entregar el Arma reglamentaria los hicieron firmar que les entregaban todo y solo les dieron dos cargadores vacíos y los largaron a la calle amenazándolos de que si hablan los iban a pasar a disponibilidad inmediatamente. Vale destacar que la justicia cómplice de estos delincuentes también están tratando de ocultar todo esto”

López, días después de la mencionada publicación, publicó: “Hace una semana subíamos esta publicación donde mencionábamos la gran falta de armamento y municiones del UTOI que es una fuerza especial que obedece directamente al Ministro de Seguridad de la prov. de Bs As. Hace días se hicieron múltiples allanamientos a una banda llamada los Chicos bien donde les secuestraron una Ronin con su numeración sin limar (que era una de las robadas en el Ministerio de Seguridad) junto a dos Pistolas 9 mm, una escopeta y municiones, lo más curioso es que en una de las casas que allanaron y encontraron armamento, en la casa lindera vive un ex integrante del UTOI que no fue aprendido y en esta unidad especial tratan por todos los medios de desviar la investigación porque nunca habían denunciado esta gran faltante de Armamento y municiones.

Esta banda se conformaba por dos hermanos que son hijos de un fabricante de casas rodantes y otros integrantes, robaban a los clientes de su padre ya que adquirían muchos datos por el negocio familiar, su última víctima fue un cliente Boliviano que lo sorprendieron en su casa a él, su esposa y tomaron como rehén a su mucama haciéndose de un botín de quinientos mil Dólares y dos millones de pesos detenidos por la DDI DE Quilmes”.

¡!!Pobre Súper Berni… no para de tener disgustos¡¡¡