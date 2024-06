RICKY RICÓN: ¿EL NUEVO DUEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PARALELA?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Richie Rich (Ricky Ricón en Hispanoamérica o Niño Rico en España) es una película protagonizada por Macaulay Culkin en la que interpreta al hijo de una familia rica que carece de amigos de su edad. Además, su familia y riqueza se verán amenazadas por unos ladrones.

Hace unos meses comenzó a correr un aire “Fresco” en la gestión municipal matancera al ser empoderado un funcionario que tenía una importante área a su cargo y, antes eventualidades de la vida, cobró fuerza y lo pusieron a cargo de varias áreas del municipio.

Este nuevo (en realidad no es tan nuevo), poderoso y súper funcionario municipal matancero “Maneja todo y nadie controla lo que hace” me comentaba un subsecretario del gabinete municipal y, a su vez, me señalaba que “Parece ser que es el nuevo recaudador de la tristemente famosa Municipalidad Paralela”.

Otro funcionario aseguró que “Si bien no es Joselino (José Lino Dattoli, Coord. General de Arquitectura, Leg. 22473. Ex recaudador estrella y antiguo titular de la Municipalidad Paralela) que agarraba todo y no se hacía nada; éste por lo menos hace las cosas que se le solicitan y pasa todo por suministro y cobra directamente él. Obviamente tiene varios socios, pero el más trabajador es la empresa del hijo del dueño de un corralón de materiales, de la zona de Catán) que hace muchos años está presente en el distrito” y agregaba que “Todo lo pasa por contratación directa y sin licitación, se pide luego el suministro y la orden de pago llega casi de inmediato; muy al contrario de lo que sucede normalmente que cuando solicitamos suministro para reparar algo nos dan mil vueltas y la guita aparece mucho tiempo después, te diría que hasta años”

Varios funcionarios sostienen que su capacidad ejecutiva “le da un aire FRESCO a la gestión municipal; eso sí, no puedo asegurar (ni negar) si recauda para él o para la Reina o el Rey o para ambos”

Estos comentarios cáusticos no son gratuitos, muchos vienen de funcionarios 1que tenían su accionar laboral trabado por acciones políticos de funcionarios de primer nivel que “no sirven ni para cebar mate”

“No es Manolo (por su hermano mayor), pero la sangre es la sangre y se lo ve ducho en su papel” comentaba un político de los kilómetros que conoce muy bien la historia del Clan Familiar.

Un integrante del gabinete municipal especulaba que “¿Será el nuevo recaudador en lugar de Joselino?” y analizaba que “Antes solo la juntaba para Doña Vero, pero parece que ahora lo hace para el cabezón también”

Una reciente oficina de la “Inteligencia Artificial” de Milei (recientemente inaugurada y ubicada en Villa Luzuriaga), “Está haciendo preguntas muy certeras sobre dicho funcionario, se ve que tienen data fuerte, pero andarían escasos de testimonios o pruebas” nos comentó un es miembro de dicha fuerza de inteligencia y remarcó que “Han encontrado algunos alcahuetes que dieron respuestas no del todo evasivas y algunas bastantes verdaderas que deja trascender que el mencionado funcionario no sería del todo honesto con los dineros del erario municipal, pero no hay nada confirmado y aún menos, pruebas concluyentes porque los agente que andan indagando no tienen presupuesto para aceitar la memoria y la lengua de los alcahuetes de turno”.

Este poderoso funcionario, según nos cuentan fuentes muy cercanas a su armado político, en algunas reuniones reservadas habría dicho (todavía no podemos confirmar si es un bolazo o algo con vestigios de verdad) que “Es el sucesor de Fernando”. Esa sola expresión da mucho en qué pensar y, sobre todo, en qué hablar.

El “Aire Fresco” es conocido de nuestro medio dado que le dedicamos algunas notas en el pasado (https://semanarioquintopoder.com/bolazos-palaciegos-el-efecto-ricciuti/, https://semanarioquintopoder.com/pescando-en-el-ombligo-matancero/ y https://semanarioquintopoder.com/golpean-y-asaltan-a-funcionario-municipal-mensaje-mafioso/) y estamos realizando una extensa investigación que publicaremos próximamente.